Папа римский Лев XIV призвал Нетаньяху пощадить религиозные святыни Газы

Tекст: Ирма Каплан

В ходе телефонных переговоров с израильским премьером понтифик вновь призвал к переговорам, прекращению огня и войны, в то же время подчеркнув обеспокоенность «драматической гуманитарной ситуацией» на палестинской территории, приводит портал Inquirer.net выдержку из заявления Ватикана.

Ватикан заявил, что Нетаньяху заставил просить об этом в пятницу утром после того, как израильский обстрел церкви Святого Семейства в городе Газа унес жизни трех человек и вызвал международное осуждение.

В заключение понтифик настоятельно попросил защитить храмы и верующих, а также всех людей в Палестине и Израиле. По словам Нетаньяху, Израиль «глубоко сожалеет» о нанесенном ударе, обвинив «случайный снаряд» в разрушении храма.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль выразил глубокие сожаления по поводу ущерба, нанесенного церкви Святого Семейства в Газе, где в результате удара ЦАХАЛ были ранены шесть человек.Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН

попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В секторе Газа

наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. ООН

обвинила Израиль в препятствиях работе гуманитарных организаций в Палестине.