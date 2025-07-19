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Папа римский Лев XIV призвал Нетаньяху пощадить религиозные святыни Газы
Папа римский Лев XIV подчеркнул важность защиты священных религиозных мест в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в пятницу после того, как ЦАХАЛ нанес разрушительный удар по единственной католической церкви Газы.
В ходе телефонных переговоров с израильским премьером понтифик вновь призвал к переговорам, прекращению огня и войны, в то же время подчеркнув обеспокоенность «драматической гуманитарной ситуацией» на палестинской территории, приводит портал Inquirer.net выдержку из заявления Ватикана.
Ватикан заявил, что Нетаньяху заставил просить об этом в пятницу утром после того, как израильский обстрел церкви Святого Семейства в городе Газа унес жизни трех человек и вызвал международное осуждение.
В заключение понтифик настоятельно попросил защитить храмы и верующих, а также всех людей в Палестине и Израиле. По словам Нетаньяху, Израиль «глубоко сожалеет» о нанесенном ударе, обвинив «случайный снаряд» в разрушении храма.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль выразил глубокие сожаления по поводу ущерба, нанесенного церкви Святого Семейства в Газе, где в результате удара ЦАХАЛ были ранены шесть человек.Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН
попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В секторе Газа
наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. ООН
обвинила Израиль в препятствиях работе гуманитарных организаций в Палестине.