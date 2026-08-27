Израильская армия разбомбила оружейные склады «Хезболлы» на юге Ливана

Tекст: Ольга Иванова

Армия обороны Израиля поразила арсеналы шиитского движения на ливанской территории, передает ТАСС. Поводом для ответных действий стала попытка нападения на военных с использованием двух заминированных аппаратов.

«В рамках ударов ЦАХАЛ атаковал склады оружия «Хезболлы». Удары были нанесены в ответ на запуск двух беспилотников со взрывчаткой по солдатам ЦАХАЛ, действовавшим на хребте Али-эт-Тахер в зоне безопасности», – сообщила армейская пресс-служба. Информации о пострадавших с израильской стороны нет.

В военном ведомстве подчеркнули, что не позволят противнику причинять вред мирным жителям и солдатам. Командование намерено и дальше решительно действовать для устранения любых возникающих угроз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца шиитское движение применило начиненный взрывчаткой беспилотник против израильской инженерной техники.

В начале июля авиация ЦАХАЛ осуществила серию точечных атак по позициям радикальной группировки на юге Ливана.

В июне ливанские боевики выпустили более 50 снарядов по израильским подразделениям.