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Участник стрельбы в «Москва-Сити» в 2017 году задержан в Болгарии
Последний находившийся в розыске участник стрельбы в «Москва-Сити» в 2017 году задержан в Болгарии по запросу России
В Болгарии по российскому запросу задержали Абубакара Абакарова, который является последним находившимся в розыске участником стрельбы в башне «Око» в «Москва-Сити» в 2017 году, сообщают СМИ.
Абакаров долгое время жил на Украине, затем переехал в Европу, где чувствовал себя в полной безопасности, так как из-за российской специальной военной операции на Украине государства ЕС прервали международно-правовое взаимодействие с Россией.
Задержание оказалось полной неожиданностью для 44-летнего Абакарова. Генпрокуратура готовит документы для экстрадиции, пишет «Коммерсант».
Сообщается, что в начале 2000-х годов Абакаров был членом коптевской группировки. Он проходил по уголовному делу о покушении на чеченского бизнесмена Ахмеда Шахбиева.
Напомним, перестрелка в башне «Око» произошла в ноябре 2017 года. Охранявшие миллионера Гавриила Юшваева спортсмены-дагестанцы устроили стрельбу, когда их попросили убрать на стоянку Maybach бизнесмена, перегородивший вход в башню. Жертвой стрельбы стал один человек, пятеро пострадали, включая двоих сотрудников Росгвардии. По данному делу осуждены Магомед Исмаилов (Мага Кобра), Эльдар Хамидов и Саид Асадулаев.