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В секторе Газа при стрельбе у центра гумпомощи погибли более 10 человек
Al-Jazeera: В секторе Газа при стрельбе у центра гумпомощи погибли более 10 человек
Минимум двенадцать человек стали жертвами стрельбы израильских военных возле пункта раздачи помощи на юге сектора Газа, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на медицинские источники в Палестине.
По информации Al-Jazeera, еще около ста человек получили ранения, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в субботу между городами Хан-Юнис и Рафах неподалеку от гуманитарного центра, управляемого американской организацией «Гуманитарный фонд Газы» (GHF).
Министерство здравоохранения сектора Газа уточнило, что с момента начала работы гуманитарных центров 27 мая от огня израильских военных в подобных инцидентах погибли 877 палестинцев, более 5 600 получили травмы.
Ранее сообщалось, что в секторе Газа за последние сутки в результате израильских атак погибли 61 и получили ранения 70 палестинцев.