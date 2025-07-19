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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

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    19 июля 2025, 10:20 • Новости дня

    В секторе Газа при стрельбе у центра гумпомощи погибли более 10 человек

    Al-Jazeera: В секторе Газа при стрельбе у центра гумпомощи погибли более 10 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минимум двенадцать человек стали жертвами стрельбы израильских военных возле пункта раздачи помощи на юге сектора Газа, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на медицинские источники в Палестине.

    По информации Al-Jazeera, еще около ста человек получили ранения, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в субботу между городами Хан-Юнис и Рафах неподалеку от гуманитарного центра, управляемого американской организацией «Гуманитарный фонд Газы» (GHF).

    Министерство здравоохранения сектора Газа уточнило, что с момента начала работы гуманитарных центров 27 мая от огня израильских военных в подобных инцидентах погибли 877 палестинцев, более 5 600 получили травмы.

    Ранее сообщалось, что в секторе Газа за последние сутки в результате израильских атак погибли 61 и получили ранения 70 палестинцев.

    16 июля 2025, 17:30 • Новости дня
    Нетаньяху объяснил удары по Сирии

    Нетаньяху призвал друзов Израиля вернуться из Сирии

    Нетаньяху объяснил удары по Сирии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к друзам с призывом вернуться из Сирии, подчеркнув угрозу их безопасности и риски похищения.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением по поводу израильских ударов по Сирии. Он обратился к друзам – гражданам Израиля, которые пересекли сирийскую границу, с призывом немедленно вернуться на родину, передает РИА «Новости». По его словам, израильские друзы отправились в Сирию, чтобы помочь своим единоверцам, однако такие действия создают угрозу для их жизни и безопасности.

    В своем видеообращении Нетаньяху заявил: «Мы действуем, чтобы спасти наших братьев друзов и уничтожить банды режима. Вы - граждане Израиля. К вам у меня одна просьба: не пересекайте границу. Вы подвергаете свою жизнь опасности. Вас могут убить, вас могут похитить, вы вредите усилиям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Поэтому я прошу вас вернуться в свои дома. Дайте ЦАХАЛ действовать». Он подчеркнул, что израильские власти принимают меры для поддержки друзов и борьбы с враждебными группировками.

    Нетаньяху также отметил, что действия частных лиц создают препятствия для официальных усилий Израиля и могут привести к непредсказуемым последствиям. Премьер-министр подчеркнул важность координации и доверия к действиям армии и правительства.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. В результате удара Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.


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    17 июля 2025, 07:36 • Новости дня
    Медведев задумался о настоящих террористах после удара Израиля по Дамаску
    Медведев задумался о настоящих террористах после удара Израиля по Дамаску
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо задаться вопросом о том, кто же настоящие террористы, так зампред СБ России Дмитрий Медведев отреагировал на удары Израиля по Дамаску, он напомнил, что Запад и США, в частности, сняли санкции с нового сирийского руководства.

    Медведев, отвечая на вопрос о возможном разочаровании Запада в сирийских властях на фоне последних событий, задал встречный вопрос о том, кого считать настоящими террористами, передает РИА «Новости».

    «Запад, в том числе Вашингтон, счел их «хорошими» и отменил санкции. Сегодня Израиль разбомбил генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист?» – заявил он.

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    «Страшно подумать, а вдруг они все? И Вашингтон, который бомбит иранские ядерные объекты, и Тель-Авив, который пытается убить президента Ирана, бомбит Газу и Сирию, и нынешний Дамаск, который убивает своих же граждан», – продолжил Медведев.

    Ранее израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При авиаударе Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик.

    Израиль поддерживает друзов, которые вступили в бои с арабскими племенами в сирийской провинции Эс-Сувейде. Бои там уже привели к гибели более 350 человек.

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    18 июля 2025, 19:05 • Видео
    Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

    После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    17 июля 2025, 21:25 • Новости дня
    Эрдоган пообещал защитить территориальную целостность Сирии и осудил Израиль
    Эрдоган пообещал защитить территориальную целостность Сирии и осудил Израиль
    @ Depo Ohotos/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Турции подверг Израиль жесткой критике и пообещал не допустить раздела Сирии, выступая после заседания кабинета министров в Стамбуле.

    Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с заявлением по итогам заседания кабинета министров, передает ТАСС. В своем обращении к нации Эрдоган назвал Израиль террористическим государством. «Израиль является террористическим государством, не признающим право и принципы», – заявил Эрдоган в прямом эфире телеканала TRT Haber.

    Также он подчеркнул, что под предлогом ситуации с друзами Израиль за последние два дня перенес свои «преступные действия» на территорию Сирии. Эрдоган отметил, что агрессия Израиля сегодня стала основной проблемой для всего региона. По его словам, те, кто последует примеру Израиля, рано или поздно осознают, что допустили большой просчет.

    Президент Турции особо отметил, что его страна не позволяла дезинтеграции Сирии в прошлом и не допустит этого ни сегодня, ни в будущем. Эрдоган назвал защиту территориальной целостности и единства Сирии фундаментальной политикой Анкары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля высадила десант вблизи Дамаска. Власти Сирии договорились с друзскими формированиями о выводе войск и передаче контроля за безопасностью в Сувейде.

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    16 июля 2025, 23:56 • Новости дня
    Спецподразделения минобороны Сирии начали вывод войск из Эс-Сувейды

    Tекст: Антон Антонов

    Спецподразделения минобороны переходного правительства Сирии начали покидать Эс-Сувейду, куда вошли в связи с боями между арабскими племенами и силами самообороны друзов, сообщил источник в военном ведомстве.

    По словам источника Sky News Arabia, вывод войск был начат в соответствии с соглашением о прекращении огня. Контроль над городом должны осуществлять полицейские силы. Источник добавил, что завершение вывода задерживается по причине израильских атак, передает ТАСС.

    Ранее, как передавал телеканал Al Hadath, израильские беспилотники нанесли удары по колоннам сил безопасности, следовавшим по трассе Дамаск – Эс-Сувейда. О последствиях этих ударов пока информации не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сирийской провинции Эс-Сувейда произошли вооруженные столкновения между арабскими племенами и силами самообороны друзов. В Эс-Сувейде началась совместная операция МВД и Минобороны Сирии.

    ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому Генштабу в Дамаске. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль намерен «спасти» друзов и уничтожить «банды режима». Дамаск потребовал незамедлительного осуждения Совбезом ООН действий Израиля и вывода израильских войск с территории республики.

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    17 июля 2025, 01:26 • Новости дня
    Назначено заседание СБ ООН по Сирии
    Назначено заседание СБ ООН по Сирии
    @ Stringer/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заседание СБ ООН по ситуации вокруг Сирии и Израиля состоится в четверг, сообщило постпредство Сирии при всемирной организации.

    В постпредстве сказали, что заседание планируют устроить «вечером». Обычно заседания Совбеза, запланированные на вторую половину дня, начинаются в Нью-Йорке после 15.00 по местному времени (22.00 мск), передает ТАСС.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что удалось «согласовать конкретные шаги», которые положат конец «тревожной и ужасающей» ситуации между Израилем и Сирией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сирия направила запрос о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН после авиаударов Израиля по Дамаску. Ситуация обострилась после того, как в сирийской провинции Эс-Сувейда произошли вооруженные столкновения между арабскими племенами и силами самообороны друзов. В город были направлены военные подразделения переходного правительства Сирии. Израиль заявил, что собирается «спасти» друзов и уничтожить «банды режима».

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    16 июля 2025, 16:36 • Новости дня
    Syria TV: Израильская авиация атаковала президентский дворец в Дамаске
    Syria TV: Израильская авиация атаковала президентский дворец в Дамаске
    @ Monsef Memari/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские ВВС нанесли удар по президентскому дворцу в сирийской столице Дамаске, сообщил телеканал Syria TV.

    Сирийские официальные источники пока не прокомментировали информацию о нападении, передает ТАСС.

    Ранее ВВС Израиля атаковали сирийский Генштаб в Дамаске. Сообщалось, что израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. В результате удара Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик.

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    17 июля 2025, 01:59 • Новости дня
    Ортодоксы вышли из правящей коалиции Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Последняя религиозная политическая партия в правящей коалиции Израиля ШАС решила покинуть правительство, ранее об этом объявили члены парламента из партий «Дегель ха-Тора» и «Агудат Исраэль», сообщили Times of Israel и Jerusalem Post.

    На днях Times of Israel сообщила, что представители «Дегель ха-Тора» и «Агудат Исраэль» покинули правительство на фоне разногласий по военному призыву ультраортодоксальных евреев, передает РИА «Новости».

    В среду Jerusalem Post сообщила, что ШАС также объявила о выходе из правительства. Высший орган в партии ШАС принял соответствующее решение единогласно. Издание уточняет, что несмотря на выход из коалиции, партия ШАС не планирует присоединяться к оппозиции и не будет голосовать за вотум недоверия действующему кабинету министров.

    «Дегель ха-Тора» и «Агудат Исраэль» образуют парламентский блок «Яхадут ха-Тора», который занимает семь мест в 120-местном парламенте. У сефардской ШАС 11 мандатов, после ухода «Яхадут ха-Тора» она оставалась единственной партией ортодоксов в коалиции, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Израиля постановил, что ультраортодоксальные иудеи должны служить в армии наравне с остальными гражданами. Ультраортодоксальные евреи, которые учились в иешивах, освобождались от воинской службы в Израиле на протяжении десятилетий.

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    17 июля 2025, 02:58 • Новости дня
    Небензя осудил израильские удары по территории Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Удары Израиля по территории Сирии являются «недопустимыми», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ответ на соответствующий вопрос журналистов Небензя заявил: «Недопустимо», – передает РИА «Новости».

    На заседании по гуманитарной ситуации в секторе Газа Небензя подчеркнул, что действия Израиля, в том числе масштабные операции на Западном берегу реки Иордан, приводят к увеличению разрушений, усугублению гуманитарного кризиса и лишают перемещенных палестинцев надежды на возвращение домой, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сирия направила запрос о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН после авиаударов Израиля по Дамаску. Заседание состоится в четверг.

    Израиль поддерживает друзов, которые вступили в бои с арабскими племенами в Эс-Сувейде. В город были направлены военные подразделения переходного правительства Сирии. Позднее спецподразделения минобороны Сирии начали покидать Эс-Сувейду.

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    17 июля 2025, 04:10 • Новости дня
    Парфюмерный дом Zielinski & Rozen опроверг сообщения о поддержке ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Израильский парфюмерный дом Zielinski & Rozen заявил, что не передавал ВСУ свою продукцию, компания понесла значительный репутационный ущерб в связи с появлением на Украине поддельной продукции.

    Украинские СМИ заявляли, что Zielinski & Rozen поддерживает ВСУ. Сообщалось, что парфюмерный бренд отправил военным свою продукцию. Публикации сопровождались фотографиями, передает РИА «Новости».

    Представитель компании заявил, что Zielinski & Rozen не осуществлял никаких поставок в ряды ВСУ, и подчеркнул, что на распространенных украинскими СМИ снимках изображена не оригинальная продукция бренда, а поддельная.

    «У нас нет объяснений тому, как эти товары попали туда. Мы не только не имеем никакого отношения к их поставке, но и, по сути, это вообще не наша продукция, а всего лишь некачественная имитация», – заявили в компании. Там подчеркнули, что «не имеют отношения к этой истории», которая «нанесла значительный и прискорбный ущерб».

    В Госдуме отправили запрос прокурору Московской области Сергею Забатурину с просьбой проверить бизнес Zielinski & Rozen на предмет возможной причастности к финансированию ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что комплексы Patriot, ранее находившиеся на вооружении страны с 1990-х годов, были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО. Израильское внешнеполитическое ведомство опровергло его заявление и сообщило, что Израиль не передавал Украине системы Patriot.

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    16 июля 2025, 14:26 • Новости дня
    Через границу в Сирию со стороны Голанских высот прорвались сотни людей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотни человек прорвали пограничные заграждения между Голанскими высотами и Сирией, сообщило сирийское телевидение.

    По сообщению телеканала Sky News – Arabia, на сирийскую территорию перешли представители друзской общины. Они направляются в город Эс-Сувейда, чтобы поддержать своих соплеменников, передает ТАСС.

    Израильские власти отреагировали на массовое нарушение границы, усилив патрулирование в районе инцидента. По данным телеканала, для обеспечения безопасности вызваны дополнительные подразделения пограничников.

    Ранее министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар допустил возможность установления мирных отношений с соседними странами при сохранении контроля над Голанами.

    В понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новой серии ракетных атак со стороны Ирана.

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    19 июля 2025, 03:12 • Новости дня
    Сирия и Израиль при поддержке США договорились о прекращении огня

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпредставитель США по Сирии Том Барак сообщил в соцсети Х о прорыве в переговорах Сирии и Израиля, которые договорились о режиме прекращения огня.

    «Прорыв: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии Ахмед аль-Шараа при поддержке США в лице госсекретаря Марко Рубио согласились на прекращение огня, поддержанное Турцией, Иорданией и ее соседями», – написал Барак в соцсети Х.

    Он добавил, что переговорщики призывают друзов, бедуинов и суннитов сложить оружие и с другими меньшинствами строить «новую и единую сирийскую идентичность в условиях мира и процветания со своими соседями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При ударе Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

    В пятницу в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели обмен мнениями по событиям на Ближнем Востоке, в том числе по эскалации конфликта в Сирии.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД и Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета, разбирались, почему Израиль радикально решает «проблему Сирии».

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    17 июля 2025, 18:54 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о достижении перемирия на юге Сирии силой

    Израиль добился отхода сирийских войск к Дамаску интенсивными действиями

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля заявил, что перемирие на юге Сирии было установлено благодаря силовым действиям армии, и сирийские войска были вынуждены отступить.

    Прекращение огня на юге Сирии было достигнуто благодаря интенсивным действиям Израиля, передает ТАСС. Сирийские войска после этого отошли к Дамаску, о чем сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении, распространенном его канцелярией.

    «В результате интенсивных действий [Израиля] было установлено прекращение огня, и сирийские войска отошли к Дамаску. Это прекращение огня, достигнутое силой. Мы достигаем мира через силу, спокойствия через силу, безопасности через силу – на семи фронтах», – заявил Нетаньяху.

    Премьер также отметил, что Израиль проводит четкую политику демилитаризации региона к югу от Дамаска. Он пояснил, что от Голанских высот до района Друзских гор проходит одна линия демилитаризации, а вторая линия касается защиты друзов в районе Друзских гор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Сирии договорились с друзскими формированиями о выводе войск и передаче контроля за безопасностью в Сувейде. Израильские военные самолеты атаковали комплекс Минобороны и районы у президентского дворца в Дамаске, а также объекты на юге Сирии ради поддержки друзов.

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    17 июля 2025, 22:50 • Новости дня
    США, Катар и Египет предложили обновленный проект перемирия в Газе

    Axios сообщил о предложении новой сделки между Израилем и ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты, Катар и Египет представили Израилю и ХАМАС обновленный вариант сделки о прекращении огня и обмене заложников в секторе Газа.

    Издание Axios. США, Катар и Египет выдвинули Израилю и движению ХАМАС новый вариант сделки по прекращению огня в секторе Газа и обмену израильских заложников на палестинских заключенных, передает РИА «Новости».

    Как сообщил журналист Барак Равид, документ был передан сторонам в среду, а его детали обсуждаются на переговорах.

    По словам источников Axios, обновленная инициатива предполагает уступки Израиля по вопросу присутствия военных в секторе Газа на время перемирия и увеличивает число палестинских заключенных, которых могут обменять на израильских заложников. Однако остается нерешенным вопрос о конкретных кандидатах на обмен.

    Отдельный раунд переговоров в Египте был посвящён роли страны в доставке гуманитарной помощи в Газу во время возможного перемирия, чтобы предотвратить ее захват палестинским движением. Израильские чиновники подтвердили готовность к определенным компромиссам по этим вопросам.

    В ближайшие дни премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани встретится в Дохе с руководством ХАМАС, чтобы получить их реакцию на новый вариант соглашения. При этом на прошлой неделе ХАМАС уже выразила готовность освободить десять заложников в рамках будущей сделки, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о высоких шансах на достижение договоренности.

    СМИ сообщили, что участники дипломатических обсуждений по прекращению огня в секторе Газа демонстрируют оптимизм относительно выхода из тупика.

    Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с премьер-министром и главой МИД Катара по вопросам прекращения огня в Газе и освобождения заложников.

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    18 июля 2025, 01:57 • Новости дня
    Россия в ООН осудила удары Израиля по Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Москва выступает против израильских ударов по Сирии, такие действия нарушают нормы международного права, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии.

    Небензя подчеркнул, что подобные «произвольные силовые акции» нарушают нормы международного права, положения Устава ООН и соглашение о разъединении 1974 года, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Россия поддерживает суверенитет, единство и целостность Сирии, указав, что эти принципы не могут быть предметом компромисса или двойных стандартов. «Это не просто дипломатическая формула, это основа будущего мирного устройства страны», – отметил он.

    По его словам, недопустимо использовать нестабильную обстановку в Сирии для разжигания этноконфессиональных конфликтов или попыток подрыва государственности.

    Дипломат отметил, что, по имеющимся данным, удалось избежать самого разрушительного сценария для будущего Сирии. Он заявил: «Мы приняли к сведению объявление о достижении договоренности о прекращении огня, а также заявление руководства Сирии, осуждающее нарушение прав человека и обещающее провести расследование преступлений против гражданского населения».

    Небензя также напомнил о необходимости обеспечивать безопасность граждан России и российских объектов в Сирии, призвав сирийские власти принять все необходимые меры для этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сирия направила запрос о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН после авиаударов Израиля по Дамаску. Израиль поддерживает друзов, которые вступили в бои с арабскими племенами в Эс-Сувейде. В город были направлены военные подразделения переходного правительства Сирии. Позднее спецподразделения минобороны Сирии начали покидать Эс-Сувейду. Израиль заявил о достижении перемирия на юге Сирии силой.

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    18 июля 2025, 02:44 • Новости дня
    Стало известно о возобновлении боев и авиаударе Израиля в Сувейде

    Tекст: Антон Антонов

    В сирийской провинции Сувейда, где вспыхнул конфликт друзов с бедуинскими племенами, возобновились бои, Израиль нанес авиаудар, сообщают сирийские СМИ.

    В четверг Syria TV сообщил, что в провинции вновь начались бои между бедуинскими племенами и вооруженными формированиями, передает РИА «Новости».

    По данным SANA, Израиль нанес авиаудар по пригородам города Сувейды.

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа обвинил «незаконные вооруженные формирования» в нарушении перемирия, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль поддерживает друзов. Израиль заявил о достижении перемирия на юге Сирии силой. Сообщалось, что военные подразделения переходного правительства Сирии, которые вошли в город для его зачистки и, как заявил Дамаск, стабилизации ситуации, покидают Сувейду.

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    Евросоюз принял 18-й пакет санкций против России, уверяя, что это самый жесткий набор экономических мер. Он действительно касается многих сфер – банков, нефти и газа, однако насколько этот удар критичен для России? Подробности

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    Украину перевели на упрощенную модель управления

    В украинском правительстве прошли масштабные кадровые перестановки. Новым премьером стала Юлия Свириденко, являющаяся ставленницей главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Кроме того, реструктуризации подверглись сразу шесть министерств. Эксперты отмечают, что единственной целью перераспределения портфелей было увеличение власти Ермака. К чему это приведет на практике? Подробности

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    Как в Киеве придумали «первую войну России и Украины»

    В России внезапно вспомнили разгром Киева, устроенный русскими князьями более 850 лет назад. Что и как именно тогда произошло, каким образом дало повод современным украинским историкам заявлять о «первой русско-украинской войне» – и как понимать значение тех событий на самом деле? Подробности

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    Глобальные элиты пытаются перетянуть Трампа на свою сторону

    Западные СМИ раскрыли новые детали разговора Трампа с Зеленским, где якобы обсуждались удары по Москве и Петербургу, а также переход ВСУ в наступление. Эксперты видят в этих публикациях политический месседж – попытку представить Трампа как изменившего свое отношение к России. Но публично он сопротивляется такому образу. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    • Израиль опять напал. Теперь на Сирию

      Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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