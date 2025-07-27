  • Новость часаМинобороны сообщило почти о 100 сбитых БПЛА на регионами России за ночь
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Макрон раскалывает Запад Палестиной
    Военкор объяснил, что дает России освобождение Зеленого Гая и Малиевки
    В СБ ООН произошла перепалка США и Китая из-за Украины
    Военный эксперт Кошкин: Калининградская область для НАТО – это «мертвая зона»
    На ЗАЭС предупредили о крайне высокой угрозе ядерной безопасности
    Азаров заявил о подготовке НАТО к нападению на Россию
    Орбан назвал два варианта действий для фон дер Ляйен
    Полянский прокомментировал перепалку США и Китая в ООН из-за Украины
    Франция потребовала объяснений от Испании по поводу высадки евреев с рейса
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    9 комментариев
    27 июля 2025, 07:59 • Новости дня

    FT узнала о «воинственных переговорах» перед встречей Трампа и фон дер Ляйен

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр торговли США Говард Лютник в преддверии встречи американского президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Шотландии до позднего вечера вел с европейскими коллегами «воинственные переговоры», пишет FT.

    Брюссель в воскресенье попытается заключить сделку с Вашингтоном, чтобы экономически разрушительной трансатлантической тарифной войны посредством торгового соглашения, позволяющего избежать 30-процентных пошлин США на европейские товары и возможных ответных мер со стороны Брюсселя.

    Однако переговоры между министром торговли США Говардом Латником и высокопоставленными чиновниками ЕС затянулись до позднего вечера субботы, пока они обсуждали детали тарифов, которые будут применяться к стальной, автомобильной и фармацевтической продукции ЕС, сообщили Financial Times (FT) осведомленные о ходе дискуссий источники.

    «Они добавили, что временами переговоры носили воинственный характер», –  отметило издание.

    В пятницу, когда Трамп прибыл в Шотландию, где он также играет в гольф и встречается с официальными лицами Великобритании, президент США заявил, что с ЕС еще предстоит согласовать около 20 «точек преткновения», добавив, что ЕС «очень сильно хочет заключить сделку».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о введении 30%-ных пошлин на товары из ЕС и Мексики. Европейская комиссия подготовила список американских товаров, в отношении которых могут быть введены ответные пошлины.

    В преддверии переговоров с Дональдом Трампом европейские чиновники выражают опасения относительно стабильности достигнутых договоренностей и опасаются неожиданных изменений, отмечала газета Politico.

    26 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Орбан назвал два варианта действий для фон дер Ляйен
    Орбан назвал два варианта действий для фон дер Ляйен
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что на месте главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен либо ушел в отставку, либо начал бы реформирование структуры Евросоюза с учетом интересов стран-участников.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал свою позицию по поводу действий председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    В интервью после выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад Орбан заявил, что на ее месте он бы либо ушел в отставку, либо инициировал глубокую реформу Европейского союза.

    Далее он отметил, что серьезным шагом стало бы восстановление баланса национальных и европейских полномочий, подчеркнув, что Евросоюз на каждом кризисе сокращает права стран-членов. Вторым пунктом Орбан назвал создание так называемых «концентрических кругов» в ЕС, чтобы каждая страна могла определить свою степень интеграции.

    Орбан заявил, что нынешняя структура Евросоюза не обеспечивает комфортное существование для всех государств-участников. Он предложил разделить ЕС на несколько кругов: круг безопасности, внутренний рынок, еврозону и общий конституционный круг, к которому, по его словам, Венгрия присоединяться не желает. По мнению премьера, только подобная модель способна спасти ЕС от распада.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивал на отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после выдвижения против нее коррупционных обвинений.

    Депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали инициативу по выражению недоверия фон дер Ляйен. Орбан заявил, что проект нового бюджета Евросоюза не получит одобрения большинства стран из-за раздутых выплат Украине.

    Он также отметил, что Венгрия теоретически может покинуть Евросоюз, но пребывание страны в составе союза дает Будапешту больше преимуществ.

    Комментарии (3)
    24 июля 2025, 09:45 • Новости дня
    Си Цзиньпин призвал Евросоюз отказаться от политики санкций
    Си Цзиньпин призвал Евросоюз отказаться от политики санкций
    @ Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вызовы, с которыми сталкивается Евросоюз, исходят не от Китая, Пекин не видит кардинальных противоречий с ЕС и выступает против торговых ограничений со стороны Брюсселя, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    По словам Си Цзиньпиня, Китай не является источником вызовов для Евросоюза, в двусторонних отношениях отсутствуют фундаментальные противоречия и геополитические конфликты, передает ТАСС.

    Си Цзиньпин отдельно выразил надежду, что руководство Евросоюза откажется от рестрикционной политики в торгово-экономической сфере. По его словам, Китай рассчитывает, что европейская сторона будет сохранять открытость рынков и создавать комфортные условия для работы китайских компаний.

    Эти заявления прозвучали на встрече председателя КНР с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой в пекинском Доме народных собраний. Китайские власти считают, что отказ от торговых ограничений укрепит экономические связи между сторонами.

    Ранее Си Цзиньпин провел встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой в Пекине.

    Сообщалось, что в Евросоюзе готовятся к жестким переговорам с КНР на фоне растущего торгового дисбаланса.

    До этого официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь осудил 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, в который впервые включили китайские банки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему ЕС пошел на обострение отношений с Китаем по экономическим и политическим причинам.

    Комментарии (11)
    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    Комментарии (0)
    26 июля 2025, 01:21 • Новости дня
    Reuters усомнилось в намерении Трампа вводить санкции против российской нефти
    Reuters усомнилось в намерении Трампа вводить санкции против российской нефти
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Эксперты считают маловероятным, что президент США Дональд Трамп реализует угрозы введения новых пошлин против покупателей российской нефти, сообщает Reuters.

    Эксперты, опрошенные Reuters, заявили о маловероятности введения Соединенными Штатами пошлин, несмотря на недавние угрозы Трампа, передает ТАСС.

    По словам главы отдела оценки геополитических рисков Rapidan Energy Group Фернандо Феррейры, вторичные пошлины представляют собой слишком грубый инструмент для американской администрации.

    Феррейра предупредил, что это так называемый «ядерный вариант», который фактически означает удаление с рынка 4,5 млн баррелей нефти в день и разрыв торговых связей США с различными странами, закупающими топливо у России. Эксперт подчеркнул, что подобный сценарий грозит резким ростом цен на нефть и обвалом мировой экономики.

    Старший научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (деятельность организации признана нежелательной на территории России) Клэй Сигл выразил аналогичное мнение, отметив, что подобные пошлины могут вызвать перебои с поставками топлива и повышение его стоимости.

    Он также подчеркнул, что Трамп крайне чувствителен к высоким ценам на нефть и, вероятно, будет избегать шагов, способных привести к их росту. Сигл добавил, что как торговые партнеры США, так и трейдеры в основном воспринимают заявления Трампа о пошлинах как «работу на публику».

    В материале отмечается, что аналогичные угрозы Трамп ранее уже озвучивал в адрес Венесуэлы, однако они так и не были реализованы и не повлияли на закупки венесуэльской нефти Китаем, оставшись лишь на бумаге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней. L'Express пишет, что Трамп не планирует вводить санкции против России даже после истечения 50-дневного ультиматума.

    Комментарии (0)
    25 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    Эрдоган решил предложить Путину и Трампу встретиться в Стамбуле

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Тайип Эрдоган намерен в ближайшие дни обсудить с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом организацию их возможной встречи в Стамбуле.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом возможность организации встречи лидеров по вопросу Украины в Стамбуле, передает ТАСС.

    По словам Эрдогана, он рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным и Трампом уже на этой неделе.

    Ранее президент США Дональд Трамп отказался подтверждать или опровергать возможность встречи с Владимиром Путиным в Китае.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такая встреча может пройти в Пекине, если Трамп приедет в Китай в сентябре.

    Комментарии (9)
    24 июля 2025, 09:00 • Новости дня
    Трамп: Европа должна была заплатить США за оружие Украине три года назад

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз должен был покрыть все расходы на американское вооружение для Киева еще три года назад, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп на конференции по искусственному интеллекту в Вашингтоне заявил, что между Вашингтоном и Евросоюзом было заключено соглашение, согласно которому Европа должна оплачивать 100% стоимости военного оборудования, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, Евросоюз получает это вооружение, после чего распределяет его, и основная часть поставок идет на Украину. «Честно говоря, так должно было произойти три года назад», – заявил он.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что поставки американского оружия Киеву будут осуществляться за счет Евросоюза, а США рассматривают передачу 17 комплексов Patriot.

    Трамп усомнился, что Киев потратил все полученные от США средства на закупку оружия.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал разъяснить механизм замещения американского вооружения для Украины.

    СМИ сообщили, что Украина сможет получить первую установку Patriot лишь весной 2026 года.

    Комментарии (3)
    25 июля 2025, 05:20 • Новости дня
    Президент Бразилии заявил, что «Трамп не хочет разговаривать»

    Президент Бразилии Лула да Силва заявил о нежелании Трампа «разговаривать»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп «не хочет разговаривать», заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на мероприятии в штате Минас-Жерайс.

    «Трамп не хочет разговаривать, иначе он бы позвонил мне», – приводит слова президента Бразилии РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Сенатор от штата Баия Жак Вагнер сообщил, что бразильская делегация сенаторов планирует посетить США в конце недели для переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США объявили о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент Бразилии подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

    Лула да Силва резко раскритиковал президента США за призыв прекратить судебное расследование против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару. Лула да Силва назвал неприемлемым вмешательство США в дела Бразилии.

    Комментарии (0)
    25 июля 2025, 11:21 • Новости дня
    L'Express рассказала о действиях Трампа после ультиматума России

    L'Express сообщила о нежелании Трампа вводить санкции против России после ультиматума

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп, по мнению западных аналитиков, не планирует вводить санкции против России даже после истечения 50-дневного ультиматума по конфликту на Украине, сообщает издание L'Express.

    Авторы материала отмечают, что Трамп, по их мнению, привык выбирать сильную сторону в международных вопросах. «Опасаться стоит только того, что после 50-дневного ультиматума главы Белого дома по украинскому конфликту не последует никаких санкций в сторону России», – говорится в публикации, передает RT.

    Также сообщается, что американский президент может вновь «провалиться» в отношениях с Владимиром Путиным, если не реализует свои угрозы.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Hill подчеркнула, что Россия сохраняет цели спецоперации на фоне угроз Трампа.

    МИД России отметил, что Москва считает дипломатический путь урегулирования на Украине приоритетным, но любые попытки выставлять требования России, тем более ультиматумы, неприемлемы.


    Комментарии (0)
    25 июля 2025, 10:57 • Новости дня
    Палестинский активист: Твитами фон дер Ляйен нельзя накормить людей
    Палестинский активист: Твитами фон дер Ляйен нельзя накормить людей
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ожесточенная критика в адрес Евросоюза прозвучала со стороны нескольких гуманитарных организаций из-за слишком малой активности по урегулированию в секторе Газа, пишет Politico.

    Представители Oxfam, Amnesty International, MSF International и Save the Children заявили, что заявления ЕС не приводят к реальному облегчению ситуации с голодающими жителями Газы, говорится в материале Politico.

    По их мнению, Евросоюз должен ввести санкции и прекратить особые торговые отношения с Израилем.

    Глава Oxfam в регионе Бушра Халиди подчеркнула, что «твиты не кормят людей», и назвала заявления ЕС «пустыми». Представитель Amnesty International Хуссейн Баоуми заявил, что только приостановка соглашения об ассоциации с Израилем может повлиять на ситуацию.

    По данным Минздрава Газы, с 7 октября 2023 года от голода скончались уже 113 человек, 81 из них – дети. Всемирная организация здравоохранения оценила ситуацию как «массовый голод».

    В то же время израильские власти возложили ответственность на ООН, обвинив ее в неспособности доставить помощь, находящуюся внутри сектора, однако эти заявления были отвергнуты ООН и рядом НКО.

    В Save the Children отметили, что бездействие ЕС в последний 21 месяц оказалось сокрушительным для Газы. Представитель Human Rights Watch Омар Шакир заявил, что бездействие Европы «дает зеленый свет» Израилю продолжать военные преступления и геноцид.

    На фоне этих заявлений Франция объявила о намерении официально признать государственность Палестины, а Британия заявила о проведении экстренных переговоров с партнерами. Однако, по данным дипломатов, инициативы по введению санкций в ЕС, вероятно, будут заблокированы Германией, Италией, Чехией и Венгрией, несмотря на призывы десяти других стран усилить давление на Израиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция признает Государство Палестина во время сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. Внутри британского правительства усилилось недовольство тем, что премьер Кир Стармер отказался поддержать признание Палестины.

    Комментарии (0)
    26 июля 2025, 07:18 • Новости дня
    В Раде указали на изменение позиции ЕС по вопросу членства Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Евросоюза, которые прежде готовы были на «экстраординарные» меры для вступления Украины в ЕС, изменили свою позицию из-за попытки Владимира Зеленского лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Железняк отметил, что западные страны уже намекнули на прекращение внешнего финансирования, если ситуация с антикоррупционными структурами не изменится. Он подчеркнул, что Киев и так не выполнял часть требований МВФ и ЕС. «Ситуация приближалась к критической, а так это катастрофа», – приводит его слова ТАСС.

    По словам депутата, отсутствие независимости НАБУ может привести к тому, что Украина не сможет получить дополнительные средства, а страна уже в ближайший месяц должна подготовить проект бюджета на следующий год. Железняк подчеркнул, что без внешних вливаний Украине будет крайне сложно.

    Он также затронул вопрос евроинтеграции, отметив, что в Евросоюзе исчезли сторонники обхода венгерской блокировки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Железняк пояснил, что после принятия закона у европейских партнеров нет аргументов поддерживать Киев, что значительно замедлило или остановило процесс евроинтеграции.

    «Достаточно радикальные идеи наших сторонников в Евросоюзе относительно обхода Венгрии, а для них это было экстраординарным шагом, исчезли», – сказал Железняк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине прошли протесты против закона о сокращении полномочий антикоррупционных органов. Украинские СМИ отметили, что Зеленский в итоге «сдал назад» при внесении инициативы по реформе НАБУ.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты


    Комментарии (0)
    24 июля 2025, 14:02 • Новости дня
    МИД напомнил Франции о силах ядерного сдерживания России

    Захарова заявила, что Франции не стоит забывать о ядерной доктрине России

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Парижу о наличии у России сил ядерного сдерживания, комментируя новый стратегический обзор Франции об «угрозе нападения России на Европу».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала французским политикам помнить о российских силах ядерного сдерживания и ознакомиться с обновленной ядерной доктриной, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что «парижским стратегам» стоит «немного охладить свой пыл» и внимательнее изучить позицию Москвы.

    Дипломат отметила, что Россия никогда не строила планов нападения на страны ЕС и НАТО, назвав обвинения со стороны Франции пропагандистской ложью и мифологией.

    Стратегический национальный обзор Франции за 2025 год, опубликованный SGDSN, посвящен теме «российской угрозы», слова «Россия», «российский» и «Москва» упоминаются в документе более 80 раз. В обзоре сообщается, что Россия якобы может совершить наступательные действия в Европе в ближайшие три-пять лет, однако доказательства этим предположениям не приводятся.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об усилении давления на Москву после разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что власти Германии и Франции игнорируют исторические уроки милитаризации Европы и предостерег от возрождения нацизма.

    Также Лавров назвал отношение Европы к России «международным оборзением».

    Комментарии (2)
    24 июля 2025, 12:08 • Новости дня
    Стало известно о согласовании ЕС пошлин на товары из США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Государства Евросоюза согласовали пакет ответных пошлин, который может затронуть американскую продукцию на сумму свыше 109 млрд долларов уже в августе, сообщает France Press.

    Страны ЕС согласовали введение ответных пошлин на товары из США общей стоимостью 109 млрд долларов, если торговые переговоры с Вашингтоном завершатся безрезультатно, передает РИА «Новости» со ссылкой на France Press и европейских дипломатов. Решение было принято в четверг на встрече представителей стран ЕС.

    Согласно информации агентства, пакет мер включает новые пошлины на американские товары на сумму 93 млрд евро (109 млрд долларов), и их действие может начаться уже с 7 августа, если стороны не придут к соглашению. В этот перечень вошли и ранее согласованные пошлины на товары из США стоимостью 21 млн евро (24 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и США начали переговоры по снижению пошлин на автомобили. Дональд Трамп объявил о введении 30%-ных пошлин на товары из ЕС и Мексики. Европейская комиссия представила список американских товаров, в отношении которых могут быть введены ответные пошлины.

    Комментарии (0)
    24 июля 2025, 13:45 • Новости дня
    Захарова назвала фейком обвинения против России в кибератаках на выборах в ЕС

    Захарова отвергла заявления о причастности России к хакерским атакам на выборах в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения Запада в причастности России к кибератакам на европейских выборах не подкреплены доказательствами.

    По словам Захаровой, заявления ЕС и НАТО о причастности России к кибератакам на выборах в ряде европейских стран являются политически мотивированным фейком, передает ТАСС.

    Дипломат обратила внимание на отсутствие каких-либо доказательств, отметив, что западные столицы используют подобную риторику в пропагандистских целях.

    Захарова добавила, что недавние выводы ЦРУ и директора Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердили, что дело о вмешательстве России в выборы раскручивалось администрацией Барака Обамы и является подлогом. По ее словам, этот подлог был использован для внутриполитической борьбы в США и очернения имиджа России.

    Она напомнила, что Россия в 2024 году инициировала создание межправительственного реестра контактных пунктов ООН для реагирования на компьютерные инциденты. Захарова уточнила, что за все время существования механизма ни одной страны, обвиняющей Россию в хакерских атаках, не воспользовалась этим инструментом для обмена информацией.

    ЕС и НАТО ранее обвиняли Россию в «вредоносной кибердеятельности» против Германии и Чехии.

    Директор нацразведки США Тулси Габбард заявила, что спецслужбы США в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Дональду Трампу на выборах.

    Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о якобы вмешательстве России в выборы США в 2016 году.

    Габбард также представила рассекреченные данные о возможной фальсификации в администрации экс-президента Барака Обамы разведданных о вмешательстве России, назвав это «многолетним госпереворотом против Трампа».

    Комментарии (0)
    24 июля 2025, 14:51 • Новости дня
    Республиканцы использовали угрозу импичмента Трампу для мотивации избирателей

    Tекст: Денис Тельманов

    Партия республиканцев вознамерилась использовать возможность импичмента Дональду Трампу как инструмент для консолидации электората на выборах в 2026 году.

    Республиканцы планируют привлечь избирателей на промежуточных выборах в 2026 году, утверждая, что в случае победы демократов последует новый импичмент Дональду Трампу, сообщает NBC.

    По данным источника телеканала, лоялистам Трампа будет направлено послание о необходимости защитить любимого кандидата, проголосовав за республиканцев, чтобы не дать демократам получить контроль над палатой представителей.

    Один из высокопоставленных республиканских стратегов заявил, что угроза импичмента Трампу «станет подтекстом всего, что мы делаем, вне зависимости от того, будет ли это озвучено публично или нет». При этом NBC отмечает, что демократы не собираются делать ставку на процедуру импичмента, считая ее проигрышной тактикой.

    По их мнению, предыдущие попытки импичмента не только не лишили Трампа власти, но и не нанесли ему политического вреда. В апреле портал Axios сообщал, что советники Трампа разрабатывают стратегию на случай возможного импичмента, если демократы получат большинство в палате представителей в следующем году.

    С одной стороны, демократы сталкиваются с давлением со стороны собственных избирателей, требующих решительных действий против Трампа. С другой стороны, часть политтехнологов полагает, что умеренная позиция может помочь завоевать доверие центристов, поддержавших Трампа на выборах 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США был обнародован отчет директора Национальной разведки Тулси Габбард о фейках о «вмешательстве России в американские выборы».

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о наличии «неопровержимых доказательств» фабрикации и политизации разведданных командой Барака Обамы после победы Дональда Трампа в 2016 году.

    Попытка начать процедуру импичмента американского президента провалилась из-за противодействия обеих партий и недостаточной поддержки среди демократов.

    Комментарии (0)
    24 июля 2025, 14:34 • Новости дня
    Сийярто заявил об угрозе ослабления ЕС из-за Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что расширение Евросоюза за счет Украины приведет к ослаблению объединения и усилению военных рисков.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил каналу CNN, что нынешнее состояние Украины сделало бы Европейский союз слабее, передает ТАСС. Он подчеркнул, что при обсуждении расширения Евросоюза ключевой вопрос заключается в усилении союза, однако Украина, по его мнению, не сможет этого обеспечить.

    Сийярто заявил: «Когда речь идет о расширении Евросоюза, основная проблема заключается в том, что вы хотите, чтобы новые государства-члены в ЕС сделали вас сильнее. А Украина, безусловно, не сделает ЕС сильнее, наоборот, страна, вовлеченная в военные действия, принесла бы состояние войны на территорию ЕС, чего мы не хотим».

    Он также добавил, что именно военное положение на Украине и ее нынешнее положение могут серьезно ослабить Евросоюз. По словам Сийярто, Будапешт придерживается своей позиции по вопросу членства Украины в сообществе именно по этим причинам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев принял решение, которое осложняет процесс открытия первого кластера переговоров о вступлении на Украине в Евросоюз. Министр по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что ограничение полномочий Национального антикоррупционного бюро противоречит процессу вступления страны в Европейский союз.

    Комментарии (0)
    26 июля 2025, 15:24 • Новости дня
    Орбан назвал новый бюджет ЕС военной программой против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что проект семилетнего бюджета ЕС нацелен на финансирование военных действий против России и подготовку к войне.

    По его словам, проект нового бюджета Евросоюза рассчитан на военное противостояние с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости». По словам Орбана, опубликованный семилетний бюджет представляет собой военный документ, поскольку «все в нем составлено в соответствии с логикой войны». Он отметил, что 20% средств планируется направить на Украину, а оставшиеся деньги будут использованы не на развитие, а на подготовку к войне.

    Орбан подчеркнул: «Это бюджет Евросоюза, который воюет с Россией на территории Украины и хочет победить Россию на Украине, надеясь, что военное поражение пошатнет РФ». Он добавил, что Венгрия не согласна с таким распределением средств и рассчитывает, что за два года бюджет будет скорректирован.

    Глава венгерского правительства также сообщил, что Венгрия уже получила примерно половину замороженных средств из предыдущего бюджета ЕС – 12 млрд евро. Он заявил, что Будапешт не согласится одобрить новый проект бюджета до полного возврата оставшихся средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европу в том, что она поощряет эскалацию конфликта на Украине. Орбан заявил, что угроза третьей мировой войны из-за событий на Украине увеличивается. Он также отметил, что Украина проигрывает в текущем конфликте.

    Комментарии (2)
    Главное
    Германия передала Украине три системы ПВО Patriot
    Артиллерия Камбоджи ударила по Лаосу вместо Таиланда
    В США заявили о риске обрушения фронта при освобождении Красноармейска ВС России
    Жители села на Украине отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью
    Подростки открыли стрельбу по сотруднику Московской железной дороги
    Ученые предположили приближение разумного космического объекта к Земле в ноябре
    Появилось видео избиения бойцом ММА сотрудника «Победы» в Пулково

    Когда россияне снова смогут покупать дома и машины

    Банк России резко снизил ставку – сразу на два процентных пункта. Обычно это напрямую сказывается на ставках по кредитам и депозитам. И для рубля смягчение политики ЦБ означает путь к ослаблению. Однако реальная ситуация в России не такая однозначная, как в учебниках. Какого же эффекта стоит ждать? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский встал на путь Януковича

    На фоне массовых протестов на Украине и давления со стороны Запада Владимир Зеленский решил восстановить полномочия антикоррупционных органов – НАБУ и САП. Соответствующий законопроект он уже внес в Раду. Однако в экспертном сообществе усомнились в том, что ему это поможет, так как Зеленский начал повторять стратегические ошибки Виктора Януковича. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает новые плацдармы для широкомасштабного наступления

    Подразделения группировки «Восток» освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области. Зеленый Гай был превращен ВСУ в крупный опорник, а Малиевка – уже второе село, которое Россия контролирует в Днепропетровской области. Как говорят эксперты, российские военные создают благоприятные условия не только для дальнейшего освобождения территорий, но и для будущего широкомасштабного наступления. Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон раскалывает Запад Палестиной

    Эммануэль Макрон заявил о готовности признать Палестину уже этой осенью. Однако решение президента Франции встретило резкую критику в США. В частности, Дональд Трамп заявил, что слова лидера Пятой республики ничего не изменят. Аналитики указывают: на Западе развернулась гонка за статус главного миротворца, способного инициировать создание палестинского государства. Кто одержит верх? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации