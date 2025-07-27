Стало известно о соглашении Камбоджи и Таиланда прекратить огонь

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что стороны договорились о немедленном и безоговорочном прекращении огня после телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер выразил обеспокоенность жертвами конфликта и подтвердил стремление к миру, подчеркнув, что не желает военных действий и новых потерь.

Хун Манет сообщил, что Пномпень полностью поддержал предложение о прекращении огня, и после беседы Трампа с исполняющим обязанности премьера Таиланда Пхумтхамом Вечаячаем Таиланд также согласился на мирную инициативу. «Он не хочет видеть никакой войны или боевых действий, которые приведут к большему количеству смертей и ранений с обеих сторон», – написал Хун Манет, процитировав Трампа.

Премьер Камбоджи поручил своему заместителю и министру иностранных дел Праку Сокхону координировать действия по реализации соглашения с госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД Таиланда Маритом Сангиампхонгом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Камбоджа применяла реактивные системы залпового огня «Град» на границе с Таиландом. Настоятель буддийского храма погиб в Камбодже в результате удара со стороны Таиланда. Власти Таиланда отказались вести переговоры с Камбоджей до прекращения боевых действий.