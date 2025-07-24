Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.5 комментариев
Путин: Будущее ВМФ России во многом определят морские роботизированные комплексы
Будущее российского Военно-морского флота связано с внедрением отечественных многофункциональных роботизированных комплексов, заявил президент России Владимир Путин.
«Последнее, что хотел бы обсудить [в ходе текущего совещания], – это перспективные разработки в области подводных морских многофункциональных роботизированных комплексов. Очевидно, что именно эти вооружения, именно это оружие во многом определят завтрашний день ВМФ», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.
Путин особо отметил, что Россия должна обеспечить себе лидирующие позиции в сфере разработки подобных технологий. По его словам, задача номер один на сегодня – добиться первенства страны в области создания передовых подводных роботизированных вооружений.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о ключевой роли подводного флота страны в поддержании ядерного паритета и мировой стратегической стабильности.
В апреле Путин объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей. В июне он утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года.