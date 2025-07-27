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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    9 комментариев
    27 июля 2025, 08:57 • Новости дня

    Подполье сообщило о планах Киева объявить погибших солдат ВСУ дезертирами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские власти намерены не выплачивать компенсации родственникам погибших военных, чьи тела были возвращены с российской стороны, сообщили в пророссийском подполье.

    Чиновники из администрации Владимира Зеленского планируют признать бойцов ВСУ, тела которых были переданы Россией на Украину, дезертирами, передает РИА «Новости». Такая мера позволит отказать их родственникам в выплате положенных компенсаций, сообщили представители пророссийского подполья .

    Собеседник агентства заявил: «Чиновники режима Зеленского собираются признать возвращенных Россией на Украину погибших украинских солдат дезертирами, и таким образом отказать их семьям в выплате компенсаций».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация на переговорах в Стамбуле выступила с предложением передать Украине тела трех тысяч погибших солдат ВСУ для захоронения «по христианской традиции».

    26 июля 2025, 18:11 • Новости дня
    В СБ ООН произошла перепалка США и Китая из-за Украины
    В СБ ООН произошла перепалка США и Китая из-за Украины
    @ UK Foreign, Commonwealth & Devel/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе заседания Совбеза ООН США публично призвали Китай прекратить поддерживать экспорт товаров в Россию, а Пекин обвинил Вашингтон в перекладывании вины.

    Представители США и Китая обменялись резкими заявлениями по ситуации на Украине на заседании Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

    Вашингтон призвал Пекин прекратить поддерживать Россию, а также прекратить экспорт товаров, способствующих укреплению российского военно-промышленного комплекса.

    Дороти Ши, и.о. посла США в ООН, заявила: «Китаю следует прекратить подпитывать российскую агрессию на Украине», и призвала все страны присоединиться к этим мерам.

    Представитель Китая Гэн Шуан отверг обвинения, подчеркнув, что КНР не является стороной конфликта, также обвинил США в перекладывании ответственности и создании конфронтации.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь напомнил, что Пекин выступает против любых односторонних санкций и внешнего давления на своих торговых партнеров.

    Посол США в НАТО уже призывал наказать Китай за содействие России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Китай берет пример с России в деле противостояния с Западом.

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    26 июля 2025, 21:52 • Новости дня
    Полянский назвал перепалку США и Китая в ООН из-за Украины «привычной ситуацией»

    Tекст: Вера Басилая

    Перепалка между представителями США и Китая произошла на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу Украины происходит не в первый раз, такая ситуация уже стала привычной, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Перепалка между представителями США и Китая произошла на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу Украины, сообщил Полянский в своем Telegram-канале.

    По его словам, такие ситуации стали привычными для обсуждений по Украине. Американцы регулярно обвиняют Китай в поставках компонентов для дронов России.

    Полянский отметил, что представители Китая жестко отвечают на такие обвинения, и на данном заседании споры между делегациями США и Китая возникали дважды. Также Полянский раскритиковал США за предоставление военной помощи Украине, упрекнув Вашингтон в двойных стандартах.

    Ранее США на заседании Совбеза ООН призвали Китай прекратить поддерживать экспорт товаров в Россию, а Пекин обвинил Вашингтон в перекладывании вины.

    Западные СМИ заявляли, что детали для дронов поступают в Россию якобы из Китая под видом холодильных установок.

    Власти Китая осудили призывы НАТО и США к санкциям против стран, продолжающих сотрудничество с Россией, и назвали диалог единственным выходом из украинского кризиса.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    26 июля 2025, 19:32 • Новости дня
    Жители села на Украине отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью
    Жители села на Украине отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью
    @ Maciek Musialek/Anadolu/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Добрянка Винницкой области Украины местные жители отказались принимать семью, эвакуированную из Красноармейска (Покровска) вместе с 11 собаками и 34 котами.

    Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что жители села Добрянка в Винницкой области отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью, поскольку те прибыли с 11 собаками и 34 котами, передает РИА «Новости».

    Местные жители не позволили переселенцам заселиться в предложенное жилье, несмотря на отсутствие официальных причин для отказа.

    Семью эвакуировали из Красноармейска (Покровска) на территории ДНР, подконтрольной ВСУ, при содействии волонтеров. Вместе с людьми волонтеры вывезли их домашних животных и других брошенных собак и кошек.

    По информации украинских журналистов, подобные случаи нежелания принимать эвакуированных не единичны, несмотря на призывы властей помогать переселенцам.

    Ранее глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин отмечал, что после эвакуации некоторые мирные жители возвращаются обратно в прифронтовые города, в том числе Красноармейск.

    Военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин заявил, что украинское командование эвакуировало офицеров из Красноармейска на фоне боев у города.

    Военкор Алексей Гавриш сообщил о начале уличных боев в Красноармейске.

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    26 июля 2025, 14:53 • Новости дня
    Германия передала Украине три системы ПВО Patriot
    Германия передала Украине три системы ПВО Patriot
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Берлин передал на Украину три комплекса ПВО Patriot и сейчас обсуждает с США возможные новые поставки, а также пополнение собственных складов, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.

    Германия уже передала Украине три системы противовоздушной обороны Patriot и обсуждает с Соединенными Штатами возможность дальнейших поставок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Washington Post.

    По данным издания, США в рамках своей инициативы могут расширить спектр поставок за счет привлечения европейских государств. Речь идет о передаче Украине не только дополнительных комплексов Patriot, но и радиолокационных систем, систем радиоэлектронного подавления, средств перехвата беспилотников и артиллерии.

    В публикации подчеркивается, что переговоры между Германией и США также касаются восстановления собственных запасов вооружений Берлина, истощившихся из-за поставок Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дании заявили о готовности полностью оплатить поставку системы Patriot для ВСУ. Дональд Трамп предложил Германии передать Украине одну батарею ЗРК Patriot. Германия рассматривала возможность купить Киеву комплекс Patriot и ракеты к нему.

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    26 июля 2025, 11:23 • Новости дня
    ВСУ признали гибель украинских пленных на борту Ил-76
    ВСУ признали гибель украинских пленных на борту Ил-76
    @ СК РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во Львове прошли похороны 12 украинских пленных, погибших при крушении российского Ил-76, сбитого в январе над Белгородской областью.

    Вооруженные силы Украины подтвердили, что на борту сбитого в январе 2024 года Ил-76 в Белгородской области находились украинские пленные, передает ТАСС.

    Представители 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Данила сообщили об этом на своей странице в Facebook (деятельность компании Meta признана экстремистской в России).

    Во Львове прошли похороны 12 военных, находившихся среди пленных на борту российского самолета Ил-76. Тела погибших удалось вернуть только сейчас, отмечают в бригаде.

    «Общая молитва и прощание с нашими собратьями, погибшими в плену при крушении российского самолета Ил-76 24 января 2024 года. <…> Их тела удалось вернуть только сейчас. Сегодня мы провели их в последний путь», – говорится в опубликованном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МВД Украины Леонид Тимченко подтвердил, что на борту сбитого Ил-76 находились украинские пленные. Следственный комитет России заявил, что самолет был сбит Вооруженными силами Украины из комплекса Patriot. Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 военнопленных.

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    26 июля 2025, 13:00 • Новости дня
    Junge Welt раскрыла причину внезапного отступления Зеленского в вопросе закона о НАБУ
    Junge Welt раскрыла причину внезапного отступления Зеленского в вопросе закона о НАБУ
    @ Suzanne Plunkett/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский пересмотрел свое решение относительно закона о НАБУ после вмешательства европейских структур, что связано с необходимостью финансовой поддержки, пишет издание Junge Welt.

    Владимир Зеленский был вынужден изменить принятое им решение по закону об отмене независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под влиянием давления со стороны Европы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в издании Junge Welt.

    В статье отмечается, что политика часто требует «отступать в нужный момент», и примером такого развития событий стало поведение Зеленского после подписания спорного закона о НАБУ. «То, что политика – это искусство отступать в нужный момент, можно наблюдать и в наши дни на Украине. <...> Но почему такое резкое отступление?», – задаются вопросом авторы материала.

    По мнению журналиста, противники этого законопроекта, выступающие против коррупции на Украине, обратились за поддержкой к Евросоюзу. Поскольку Зеленский в нынешних условиях вынужден обращаться к Евросоюзу за финансовой помощью для нужд военных, он оказался в ситуации, когда ему пришлось уступить требованиям Брюсселя, даже если это может повлиять на его репутацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предложил восстановить полномочия НАБУ после протестов в Киеве. Депутаты, поддерживающие Зеленского, испугались голосования по отмене закона о НАБУ. Зеленский запер послов стран G7 в комнате без связи в день принятия закона о НАБУ.

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    26 июля 2025, 21:34 • Новости дня
    В США заявили о риске обрушения фронта при освобождении Красноармейска ВС России

    Подполковник Дэвис заявил о риске обрушения фронта при освобождении Красноармейска

    Tекст: Вера Басилая

    Весь восточный фронт Украины может рухнуть, если российские войска освободят Красноармейск, заявил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

    По словам Дэвиса, риск обрушения восточного фронта на Украине весьма велик. Это произойдет, если «падет» Красноармейск, передает РИА «Новости».

    Эксперт заявил, что положение украинских войск в ближайшее время станет «более шатким», и армия Украины приблизится к грани, за которой потеряет возможность оказывать сопротивление российским силам.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ситуация для вооруженных сил Украины на участке фронта возле Красноармейска остается наиболее напряженной.

    Большинство командиров ВСУ уже покинули Красноармейск.

    Военкор Алексей Гавриш сообщил о начале уличных боев в Красноармейске.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия создает новые плацдармы для широкомасштабного наступления.

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    26 июля 2025, 13:51 • Новости дня
    Жители Полтавской области заблокировали автобус военкомов и освободили мобилизованных
    Жители Полтавской области заблокировали автобус военкомов и освободили мобилизованных
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Полтавской области группа местных жителей заблокировала автобус военкомата, после чего нескольким мобилизованным удалось покинуть транспорт и скрыться.

    В Полтавской области группа жителей заблокировала автобус с мобилизованными и помешала сотрудникам территориального центра комплектования доставить их в учебный центр, передает ТАСС. Инцидент произошел на одной из дорог, когда несколько человек в гражданской одежде физически остановили транспортное средство.

    По информации областного военкомата, «группа людей в штатском перекрыла дорогу транспортному средству, в котором к учебному центру направлялись мобилизованные мужчины». В результате, как уточняют в военкомате, в ходе силовых действий со стороны гражданских автобус получил повреждения, а часть призванных мужчин сумела скрыться в неизвестном направлении.

    Военкомы уже направили официальные жалобы в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил мужчину с повесткой во время проверки документов. В Верховной раде назвали стоимость откупа для избежавших призыва в Киеве, которая составляет 20 тыс. евро. Украинские военнопленные пообещали отомстить за случаи принудительной мобилизации.

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    26 июля 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в ходе наступления освободили населенные пункты Зеленый Гай в Донецкой народной республики (ДНР) и Малиевка в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Великомихайловки, Новогеоргиевки Днепропетровской области, Искры ДНР и Темировки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронемашину и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике танковой, механизированной бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Алексеевки, Бессаловки, Пролетарского, Марьино и Садков Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Тихим, Меловым Харьковской области и городом Харьков, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли свыше 215 военнослужащих, танк, три бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасаим.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Андреевки, Купянска Харьковской области, и Шандриголово и Дробышево ДНР.

    Потери противника составили более 220 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов и две станции РЭБ.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ у Северска, Плещеевки, Константиновки и Дроновки ДНР.

    Противник при этом потерял до 180 военнослужащих, танк, бронемашину и четыре артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Дачного Днепропетровской области, Удачного, Родинского, Полтавкии Красноармейска ДНР.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили более 455 военнослужащих, танк, две бронемашины, восемь пикапов и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны около Малой Токмачки Запорожской области, Тягинки и Токаревки Херсонской области.

    Уничтожены свыше 60 военнослужащих, артиллерийское орудие, три склада с боеприпасами и четыре станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в Сумской области и ДНР, в частности, они освободили Варачино в Сумской области и Новоторецкое в ДНР.

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    26 июля 2025, 14:47 • Новости дня
    СМИ сообщили об угрозе срыва переговоров Москвы с Зеленским из-за НАБУ

    Unherd сообщил о риске прекращения переговоров России с Зеленским из-за НАБУ

    СМИ сообщили об угрозе срыва переговоров Москвы с Зеленским из-за НАБУ
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Действия Владимира Зеленского против антикоррупционных структур на Украине могут подтолкнуть Москву полностью прекратить переговоры, поскольку доверие к нему ослабло, сообщает Unherd.

    Британское издание Unherd сообщило, что Москва может прекратить сотрудничество с Владимиром Зеленским, так как не уверена в сохранении достигнутых договоренностей, передает РИА «Новости».

    По мнению обозревателя, усиление давления на антикоррупционные структуры ослабило легитимность Зеленского, что осложняет возможность переговоров с Россией. Попытки усилить политические позиции привели, по оценке издания, к потере доверия как внутри страны, так и на международной арене.

    Владимир Зеленский пересмотрел свое решение по поводу закона о НАБУ после вмешательства европейских структур.

    МИД России назвал НАБУ и САП инструментами Запада на Украине.

    Эксперты ранее отметили последствия протестов на Украине, связанных с законом о НАБУ, для Зеленского.

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    26 июля 2025, 12:59 • Новости дня
    Минобороны: Зеленый Гай был ключевым опорным пунктом ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Зеленый Гай на территории ДНР, служивший укрепленным опорным пунктом украинских формирований, перешел под контроль российских войск после активных боев, рассказали в Минобороны.

    Освобожденный российскими войсками населенный пункт Зеленый Гай в Донецкой народной республике был крупным опорным пунктом украинских формирований, прикрывавшим пути к административной границе с Днепропетровской областью, передает ТАСС.

    В Министерстве обороны отметили, что штурмовым подразделениям при освобождении Зеленого Гая активно помогали расчеты артиллерии и операторы ударных беспилотников. По данным Минобороны, украинские формирования понесли потери и были вынуждены покинуть позиции.

    После завершения боя российские военнослужащие провели зачистку зданий и вывесили российские флаги. Сейчас инженерные подразделения занимаются разминированием самого поселка и прилегающих территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти ДНР сообщили об освобождении Зеленого Гая. В субботу в Минобороны подтвердили, что российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области.

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    26 июля 2025, 11:38 • Новости дня
    Reuters сообщил о переносе атак ВСУ из-за отключения Starlink
    Reuters сообщил о переносе атак ВСУ из-за отключения Starlink
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бои на Украине затормозились после того, как подразделения ВСУ столкнулись с проблемами доступа к интернету через Starlink.

    Вооруженные силы Украины были вынуждены перенести несколько боевых миссий из-за сбоев в работе системы Starlink, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Один из украинских операторов беспилотников рассказал агентству, что его подразделению пришлось отложить ряд операций из-за неполадок в работе спутниковой связи. В материале отмечается, что ВСУ практически не способны выполнять боевые задачи без стабильного доступа к интернету, что делает работу Starlink критически важной для военных на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта. Перебои в работе Starlink произошли по всему миру. Илон Маск подтвердил сбой в работе Starlink.

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    26 июля 2025, 20:28 • Новости дня
    ВКС ударом ФАБ уничтожили пункты ВСУ в ДНР и Харьковской области

    ВКС нанесли авиаудары ОДАБ-1500 и ФАБ-500 по пунктам ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Авиабомбы ОДАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции были применены для уничтожения позиций ВСУ в ДНР и в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.

    Воздушно-космические силы России поразили пункты временной дислокации украинских войск в Донецкой народной республике и Харьковской области, передает РИА «Новости».

    В Министерстве обороны отметили, что удары были нанесены управляемыми авиационными боеприпасами ОДАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

    В результате авиаударов все намеченные цели были поражены, что было подтверждено данными объективного контроля в режиме реального времени. В ведомстве подчеркнули, что решение об ударах было принято командованием для нанесения максимального урона противнику.

    Ранее ВС России поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ.

    ВС России также нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

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    26 июля 2025, 14:39 • Новости дня
    Орбан заявил о судьбе Украины стать буферным государством
    Орбан заявил о судьбе Украины стать буферным государством
    @ Marton Monus/dpa/GLobal Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Украина обречена оставаться буферной между Европой и Россией, а вступление в Евросоюз недопустимо.

    По его словам, судьба Украины – быть буферным государством между Европой и Россией, передает РИА «Новости». В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул: «Сегодня судьба Украины заключается в том, что она – буферное государство, граничащее с Россией. <…> Это может быть некомфортно, может быть нехорошо, и украинцы хотят этого избежать, но факт заключается в том, что стране адрес изменить нельзя».

    Орбан также выразил мнение, что вступление Украины в Европейский союз приведет к переносу вооруженного конфликта в сердце Европы. По его словам, такой шаг создаст дополнительные угрозы для безопасности всего европейского региона. Премьер-министр Венгрии неоднократно критиковал перспективу быстрого вступления Украины в ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европу в опасном поощрении конфликта на Украине. Орбан заявил, что угроза третьей мировой войны усиливается. Он также сказал, что Украина проигрывает в конфликте.

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    26 июля 2025, 12:13 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, изготавливающим комплектующие для ракетного вооружения, а также производящим боеприпасы и взрывчатые вещества.

    Цель удара была достигнута, в итоге все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Напомним, ВС России за неделю уничтожили на Украине четыре пусковые установки ЗРК Patriot. Кроме того ВС России нанесли поражение цехам сборки и хранения беспилотников ВСУ. В четверг ВС России поразили групповым ударом энергообъекты на Украине.

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    Россия создает новые плацдармы для широкомасштабного наступления

    Подразделения группировки «Восток» освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области. Зеленый Гай был превращен ВСУ в крупный опорник, а Малиевка – уже второе село, которое Россия контролирует в Днепропетровской области. Как говорят эксперты, российские военные создают благоприятные условия не только для дальнейшего освобождения территорий, но и для будущего широкомасштабного наступления. Подробности

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    Макрон раскалывает Запад Палестиной

    Эммануэль Макрон заявил о готовности признать Палестину уже этой осенью. Однако решение президента Франции встретило резкую критику в США. В частности, Дональд Трамп заявил, что слова лидера Пятой республики ничего не изменят. Аналитики указывают: на Западе развернулась гонка за статус главного миротворца, способного инициировать создание палестинского государства. Кто одержит верх? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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