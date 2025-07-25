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    СК выявил нанесенный сотрудниками Минобороны ущерб государству на 300 млн рублей
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Контроль над технологиями заменяет традиционные формы власти

    Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

    2 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина перешла к тактике нагадить под дверь

    В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.

    19 комментариев
    25 июля 2025, 07:20 • Новости дня

    Депутат сообщил о росте числа сдавшихся насильно мобилизованных ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число военнослужащих вооружённых сил Украины, сдавшихся в плен в серой зоне спецоперации, растёт на фоне увеличения случаев принудительной мобилизации в ТЦК, сообщил депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

    По его словам, число военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые выходят из серой зоны и сдаются в плен, продолжает расти, передает ТАСС. Ивлев добавил, что большинство этих солдат были насильно мобилизованы территориальными центрами комплектования, аналогами российских военкоматов.

    «Из серой зоны выходит все больше военнослужащих ВСУ, которые были насильно мобилизованы ТЦК. [Они] разуверились в идеях киевского режима и решили сдаться в плен», – подчеркнул Ивлев. Депутат отмечает, что среди сдающихся много тех, кто не поддерживает политику Киева и не желает продолжать участие в боевых действиях.

    Серая зона – это территория, где ведутся основные боевые действия в рамках спецоперации на Украине, и она не находится под контролем ни одной из сторон конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил военнообязанного при проверке документов. В Раде заявили, что в Киеве стоимость откупа от призыва составляет 12 тыс. долларов. Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию.

    24 июля 2025, 13:12 • Новости дня
    Мирошник объяснил отказ Украины от краткосрочных «гуманитарных» перемирий

    Посол Мирошник: Киеву невыгодно соглашаться на краткосрочные перемирия

    Мирошник объяснил отказ Украины от краткосрочных «гуманитарных» перемирий
    @ Safar Rajabov/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киеву невыгодно соглашаться на краткосрочные гуманитарные перемирия, предложенные Россией в Стамбуле. Украине придется забрать с фронта тела всех погибших и выплатить родственникам бойцов по 15 млн гривен за каждого. Эти люди выгоднее офису Зеленского в статусе пропавших без вести, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее в Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров.

    «Гуманитарный трек – это те соглашения, достижение которых наиболее реалистично в диалоге Москвы и Киева. Поэтому российская делегация в Стамбуле продолжила свою миссию по принуждению Украины к выполнению норм международного гуманитарного права», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима.

    Он напомнил предложения России о краткосрочных перемириях на 24-48 часов для эвакуации раненых и погибших. «ВСУ целенаправленно наносят повторные удары по местам предыдущих атак, когда туда прибывают эвакуационные бригады. В этих районах кружат украинские дроны, отслеживающие медицинских работников. Например, за последние полгода только в Алешкинском районе Херсонской области уничтожено 12 машин скорой помощи», – привел данные спикер.

    «Но 48 часов не хватит для того, чтобы возвести фортификационное сооружение, выкопать блиндажи, заминировать поля и перебросить большое количество войск. Поэтому Украина настаивает на 30 днях безоговорочного режима прекращения огня якобы в гуманитарных целях», – продолжил собеседник.

    По его словам, Киеву невыгодно соглашаться на краткосрочные перемирия. «Противнику придется доставить на Украину тела всех погибших и выплатить родственникам бойцов по 15 млн гривен за каждого. Сейчас же они числятся пропавшими без вести, что дает офису Зеленского право ничего не платить», – детализировал Мирошник.

    «Что же касается тел трех тыс. бойцов, которые Москва готова передать Киеву, то сейчас на Украине заполнены все морги. К тому же, для их идентификации и передачи родственникам нужно взять генетические пробы», – пояснил он, напомнив, что уважение к останкам погибших и передача их родным – важная часть международного гуманитарного права.

    Собеседник также указал, что Украина несколько последних лет обвиняла Москву якобы в незаконном вывозе детей, при этом не предоставляя их списки. «Это чистый популизм со стороны Киева, они не обращались ни к российским органам опеки, ни к уполномоченному по правам ребенка. В итоге в переданных украинской стороной документах среди прочего числятся взрослые, а также те, кто никогда не был в России», – заключил Мирошник.

    Ранее в Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что все договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые на втором раунде, выполнены.

    «Продолжая обмен военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее чем по 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны. Если они найдут у себя наших – эта цифра будет больше», – добавил он.

    Кроме того, Москва выразила намерение передать три тыс. тел военнослужащих ВСУ через Красный Крест, как только Киев будет готов принять их. Стороны условились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелораненым и больными, сообщает РИА «Новости».

    Также российская делегация обратила внимание на удержание Киевом 30 жителей Курской области. «Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, то верните их домой. А если вы взяли их в заложники, как ХАМАС в свое время, первых, кто попался под руку, то давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом», – отметил Мединский.

    Кроме того, Москва завершила работу по списку украинских детей, полученному на предыдущей встрече. По словам Мединского, часть из 339 человек никогда не были в России, а 50 при проверке вообще оказались взрослыми.

    Оставшиеся же украинские дети находятся в России под государственным контролем, в достатке и в безопасности в соответствующих детских учреждениях, добавил Мединский. Они будут переданы украинской стороне, когда найдутся их родители или другие официальные представители. Москва также передала Киеву список 20 российских детей, находящихся на Украине и на территории Евросоюза, и подлежащих возвращению.

    Помимо этого, Москва снова выдвинула идею кратковременных перемирий по 24-48 часов на линии боевого соприкосновения для выноса тел погибших. Также российские делегаты предложили Киеву сформировать три рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам для взаимодействия онлайн. Украинская сторона пообещала рассмотреть эти инициативы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал повестку Москвы «конструктивной, конкретной и нацеленной на предметную работу». Он отметил принципиальность продолжения обмена, возвращения гражданских лиц и тел погибших солдат. «Это все чрезвычайно важный гуманитарный аспект, который, с нашей точки зрения, должен быть на повестке», – сказал представитель Кремля.

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    24 июля 2025, 09:17 • Новости дня
    Российский FPV-дрон с автоматом сбил украинский гексакоптер

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотник с закрепленным автоматом Калашникова поразил украинский гексакоптер на дистанции около 10-15 метров, сохранив работоспособность после боя.

    Российские военнослужащие применили новый FPV-дрон с укороченным автоматом Калашникова для уничтожения украинского гексакоптера «Вампир», передает ТАСС.\

    По словам бойца с позывным Ланцет из 215-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона 20-й гвардейской армии группировки «Запад», дрон оснащен креплением для АКС-74У и способен поражать воздушные цели на расстоянии десяти-пятнадцати метров.

    Новая разработка предназначена прежде всего для борьбы с вооруженными БПЛА ВСУ типа «Баба-Яга», которые несут боеприпасы, в том числе минометные мины калибром 82 мм. После успешных испытаний несколько таких дронов были оперативно переданы на передовую, и один из них сбил украинский «Вампир» в ходе целенаправленной операции.

    Как отметил Ланцет, оператору удалось поразить цель, а сам дрон и автомат остались полностью работоспособными. Он пояснил, что удается преодолеть бронирование украинских гексакоптеров, так как дрон атакует их в воздухе, а не с земли.

    В конструкции предусмотрено техническое решение, компенсирующее отдачу при стрельбе, что повысило комфорт и точность управления дроном. Разработку можно собрать в полевых условиях, используя имеющиеся детали, автомат и боеприпасы. Беспилотник способен также вести огонь по пехоте и легкобронированной технике при использовании бронебойных патронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский десантник сбил украинский дрон броском автомата. Бригада «Невский» разработала специальный патрон для борьбы с дронами. Спецоперация на Украине стимулирует появление новых видов вооружения в России.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    24 июля 2025, 08:10 • Новости дня
    Ожесточенные бои начались на окраинах Красноармейска в ДНР
    Ожесточенные бои начались на окраинах Красноармейска в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные столкновения охватили южную и юго-западную часть Красноармейска в Донецкой Народной Республике, где отмечены интенсивные бои в нескольких ключевых точках.

    Бои развернулись на южной и юго-западной окраинах Красноармейска в ДНР, передает ТАСС. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

    Источник уточнил, что активные столкновения происходят в районе поселка Зверево и на подходах к улице Павла Поповича.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, женское штурмовое подразделение ВСУ, действующее на красноармейском направлении, насчитывает примерно сто человек. Дронщики российского спецназа заставили ВСУ бежать из-под Красноармейска. ВСУ готовят силы к уличным боям в Красноармейске.

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    24 июля 2025, 13:54 • Новости дня
    Политолог назвал три вывода из переговоров России и Украины в Стамбуле

    Политолог Ткаченко: Ультиматум Трампа не подействовал на Россию

    Политолог назвал три вывода из переговоров России и Украины в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина продолжает настаивать на встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также прекращении огня на 30 суток. При этом Киев пренебрегает предложением России о коротких перемириях. Это очень яркая ремарка относительно характера противника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал итоги третьего раунда российско-украинских переговоров.

    «Третий раунд переговоров России и Украины отличился своей непродолжительностью. Встреча длилась всего около 40 минут. Это свидетельствует о том, что ультиматум Дональда Трампа не подействовал на Россию, как и введенный ранее странами ЕС 18-й пакет санкций», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Таким образом, по его мнению, первый вывод из переговоров заключается в том, что Москва продолжает придерживаться выработанной позиции по урегулированию конфликта. Еще один важный момент – это отсутствие реакции со стороны США, добавил политолог. «В Вашингтоне тишина, и на мой взгляд, это о многом говорит. Главе Белого дома следует понять, что его угрозы со сроками не работают», – рассуждает Ткаченко.

    Третий вывод – смена тональности Турции, указал эксперт. Собеседник напомнил, что турецкая сторона не только предоставляет площадку для переговоров, но и представлена на них в лице главы МИД республики, а также высокопоставленных представителей военного ведомства.

    Кроме того, министр иностранных дел Хакан Фидан в ходе приветственной речи заявил, что Анкара обладает необходимой инфраструктурой для отслеживания соблюдения потенциального прекращения огня. Ткаченко счел такие действия попыткой стать «третьим участником» переговорного процесса.

    Эксперт также затронул предложение Москвы о создании рабочих онлайн-групп. «Конфликт должен завершиться подписанием объемного соглашения. По всей видимости, Россия выделила три основных направления работы – политическое, гуманитарное и военное. Такой шаг – это «пристрелка», – полагает политолог.

    Примечательно и то, что Украина продолжает настаивать на встрече в верхах. «Я считаю, что причины этого исключительно внутриполитические. Зеленский стремится повысить свой статус», – считает спикер. Однако сейчас, когда позиции сторон кардинально отличаются, такой шаг выглядит нецелесообразным. «У Банковой очень простая логика – остановить боевые действия на 30 дней и таким образом замедлить продвижение российской армии», – напомнил Ткаченко.

    Но Киеву стоило согласиться на короткие перемирия, чтобы хотя бы забрать раненых и убитых. «Отказ украинской стороны от этого – преступление против человечности. Как можно не забирать погибших и смотреть, как умирают раненые? Очень яркая ремарка относительно характера нашего противника», – отметил собеседник.

    В среду в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Как сообщает ТАСС, встреча стартовала в 20.37 по московскому времени и продолжалась около 40 минут. В ходе нее Москва предложила Киеву сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн.

    «Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств. Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение», — сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

    По его словам, Россия также предложила украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии боевого соприкосновения коротких, по 24-48 часов, перемирий, чтобы была возможность забрать раненых и тела бойцов. Из-за дронов санитарные команды подвергаются большому риску, уточнил он.

    Москва и Киев договорились обменять по не менее чем 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны. На переговорах обсуждалось возвращение и гражданских лиц – в частности, 30 человек из Курской области, которые удерживаются Украиной.

    Мединский сообщил, что Россия полностью проработала список из 339 украинских детей, включая проверку по каждому имени и фамилии. Выяснилось, что 50 из них – взрослые люди. Часть несовершеннолетних уже возвращена на Украину, по остальным работа продолжается. «Для нас дети – это святое. Они находятся под государственным контролем, в безопасности и обеспечены всем необходимым в детских учреждениях», – подчеркнул он.

    Российская делегация также передала украинской стороне список из 20 детей, вывезенных на Украину из России, добавил замглавы МИД Михаил Галузин. Москва рассчитывает, что Киев проявит к российским детям такое же внимательное отношение, которое Россия проявляет к украинским.

    Мединский напомнил, что Москва вернула Киеву семь тыс. тел погибших украинских военнослужащих и «получила некоторое небольшое количество своих». Россия предложила Киеву передать еще три тыс. тел.

    Кроме того, украинская сторона настаивала на скорейшей встрече в верхах. Но глава российской делегации предложил не спешить. «На этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать; как у нас говорят, конец – делу венец», – сказал дипломат.

    Что касается меморандумов, представленных Киевом и Москвой во время предшествующих переговоров, то позиции сторон пока остаются далекими друг от друга, сказал Мединский. Он добавил, Россия и Украина договорились продолжить контакты «как на уровне делегаций, так и на уровне рабочих групп».

    Тем временем в Кремле заявили, что прорывов по итогам третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле не ожидалось, но набор гуманитарных тем, предложенных там для обсуждения, стоит оценивать позитивно. Дмитрий Песков затронул и тему возможной встречи России и Украины на высшем уровне. По его словам, Киев, выдвигая такое предложение до выработки соглашений, «ставит повозку впереди лошади».

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    24 июля 2025, 12:12 • Новости дня
    Минченко оценил итоги третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле

    Политолог Минченко: Россия и Украина в Стамбуле решают гуманитарные проблемы

    Минченко оценил итоги третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Один из ключевых итогов третьего раунда переговоров России и Украины – продолжение обмена пленными и решение гуманитарных проблем. Кроме того, важно предложение Москвы о создании рабочих онлайн-групп. Цель – не затягивать переговорный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «Подходы России и Украины к урегулированию конфликта принципиально отличаются. Москва хочет обеспечить условия для долгосрочного мира и стабильной безопасности в Европе. Киев же стремится выиграть время и выбить себе передышку для перевооружения, поэтому отказывается от переговоров по существу», – напомнил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Тем не менее, встречи переговорных групп в Стамбуле важны. «Хорошо, что в ходе них достигаются договоренности об обмене пленными, решаются гуманитарные проблемы. Одна из них связана с якобы вывезенными на территорию России несовершеннолетними, которая так волновала западную общественность: оказалось, что их не десятки тысяч, а гораздо меньше», – детализировал собеседник.

    По его мнению, то, что нынешняя встреча продлилась около часа, свидетельствует о высоком уровне проработки вопросов. «Я думаю, что ключевые переговоры проходили один на один между главами делегаций Владимиром Мединским и Рустемом Умеровым. Контакты в расширенном составе, скорее, носили формальный характер», – считает политолог.  

    Еще одним важным итогом третьего раунда эксперт называет предложение о создании рабочих онлайн-групп. «Цель – не затягивать переговорный процесс. При современных технических возможностях вполне реально спокойно в рабочем режиме вести диалог, а не ждать встреч в Стамбуле. Тем более не стоит забывать, что Турция – страна НАТО», – заключил Минченко.

    В среду в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Как сообщает ТАСС, встреча стартовала в 20.37 по московскому времени и продолжалась около 40 минут. В ходе нее Москва предложила Киеву сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн.

    «Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств. Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение», — сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

    По его словам, Россия также предложила украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии боевого соприкосновения коротких, по 24-48 часов, перемирий, чтобы была возможность забрать раненых и тела бойцов. Из-за дронов санитарные команды подвергаются большому риску, уточнил он.

    Москва и Киев договорились обменять по не менее чем 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны. На переговорах обсуждалось возвращение и гражданских лиц – в частности, 30 человек из Курской области, которые удерживаются Украиной.

    Мединский сообщил, что Россия полностью проработала список из 339 украинских детей, включая проверку по каждому имени и фамилии. Выяснилось, что 50 из них – взрослые люди. Часть несовершеннолетних уже возвращена на Украину, по остальным работа продолжается. «Для нас дети – это святое. Они находятся под государственным контролем, в безопасности и обеспечены всем необходимым в детских учреждениях», – подчеркнул он.

    Российская делегация также передала украинской стороне список из 20 детей, вывезенных на Украину из России, добавил замглавы МИД Михаил Галузин. Москва рассчитывает, что Киев проявит к российским детям такое же внимательное отношение, которое Россия проявляет к украинским.

    Мединский напомнил, что Москва вернула Киеву семь тыс. тел погибших украинских военнослужащих и «получила некоторое небольшое количество своих». Россия предложила Киеву передать еще три тыс. тел.

    Кроме того, украинская сторона настаивала на скорейшей встрече в верхах. Но глава российской делегации предложил не спешить. «На этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать; как у нас говорят, конец – делу венец», – сказал дипломат.

    Что касается меморандумов, представленных Киевом и Москвой во время предшествующих переговоров, то позиции сторон пока остаются далекими друг от друга, сказал Мединский. Он добавил, Россия и Украина договорились продолжить контакты «как на уровне делегаций, так и на уровне рабочих групп».

    Тем временем в Кремле заявили, что прорывов по итогам третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле не ожидалось, но набор гуманитарных тем, предложенных там для обсуждения, стоит оценивать позитивно. Дмитрий Песков затронул и тему возможной встречи России и Украины на высшем уровне. По его словам, Киев, выдвигая такое предложение до выработки соглашений, «ставит повозку впереди лошади».

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    24 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    ВС России поразили групповым ударом энергообъекты на Украине
    ВС России поразили групповым ударом энергообъекты на Украине
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на четверг ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по объектам энергетического комплекса, обеспечивающих деятельность ВСУ, сообщили в Минобоооны.

    Цель удара была достигнута, все назначенные объекты в итоге поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того удары наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины. На этой неделе ВС России также нанесли групповой удар по военным целям на Украине.

    ВС России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине.

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    24 июля 2025, 19:12 • Новости дня
    Группировка «Центр» установила контроль над Зверево и Новоэкономическим в ДНР
    Группировка «Центр» установила контроль над Зверево и Новоэкономическим в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Населенные пункты Новоэкономическое и Зверево на территории ДНР были заняты российскими военными в ходе наступления на Красноармейском направлении.

    Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике, передает «Интерфакс». В результате наступательных действий группировки войск «Центр» были заняты Новоэкономическое и Зверево.

    В сообщении уточняется, что атака была проведена на Красноармейском направлении. Представители Минобороны подчеркнули, что укрепления противника были преодолены, а населенные пункты перешли под полный контроль российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные из состава Южной группировки провели наступательную операцию и взяли под контроль населенный пункт Белая Гора в Донецкой народной республике.

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    24 июля 2025, 12:13 • Новости дня
    Кремль спросили об атаке ВСУ на Сочи

    Песков: Атаки БПЛА в Сочи говорят о продолжении Киевом ударов по гражданским

    Tекст: Вера Басилая

    Атака беспилотников ВСУ на Сочи и «Сириус» говорит о продолжении Киевом ударов по гражданским объектам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что киевский режим продолжает наносить удары по объектам социальной и гражданской инфраструктуры, подчеркнув, что «в этом плане ничего не меняется». Он также сообщил, что российские военные принимают меры для организации противовоздушной обороны и минимизации рисков, передает ТАСС.

    По словам Пескова, власти России осознают, с какой опасностью сталкиваются и с кем имеют дело.

    Ранее при атаке дронов ВСУ на Краснодарский край погибли два человека.

    Глава федеральной территории «Сириус»  в Краснодарском крае Дмитрий Плишкин заявил о попадании дрона по нефтебазе на улице Таврической.

    Минобороны сообщило, что семь дронов нейтрализовали над территорией Краснодарского края.

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    24 июля 2025, 09:47 • Новости дня
    При атаке дронов ВСУ на Краснодарский край погибли два человека

    Tекст: Вера Басилая

    Число погибших в результате массированной атаки ВСУ на Краснодарский край увеличилось до двух человек, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

    В результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край погибли два человека, еще 11 получили ранения, следует из сообщения в Telegram-канале Кондратьева.

    Губернатор уточнил, что обе жертвы – женщины, находившиеся в момент падения обломков сбитого дрона на улице Авиационной в Адлерском районе Сочи.

    По словам Кондратьева, четверо пострадавших были госпитализированы, среди них сотрудник ДПС, которого экстренно отправят санавиацией в краевую больницу. Остальные пострадавшие получили необходимую помощь амбулаторно, уточнил губернатор.

    Он поручил мэру Сочи Андрею Прошунину оказать поддержку семьям погибших и пострадавших. Медицинские службы региона продолжают оставаться в режиме повышенной готовности и готовы при необходимости оперативно оказывать помощь.

    Ранее сообщалось. что в Сочи от падения обломков дронов одна женщина погибла.

    Минобороны сообщило, что семь дронов нейтрализовали над территорией Краснодарского края.

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    24 июля 2025, 08:42 • Новости дня
    МИД Турции заявил о продвижении в переговорах России и Украины

    МИД Турции отметил продвижение в российско-украинских переговорах

    МИД Турции заявил о продвижении в переговорах России и Украины
    @ PAVEL BEDNYAKOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что переговоры между Россией и Украиной проходят в более конструктивном и ориентированном на результат направлении, сообщил канал TRT Haber.

    По словам Фидана, прямые переговоры между Россией и Украиной проходят в более конструктивном и ориентированном на результат ключе, передает ТАСС.

    Он отметил, что завершившийся в Стамбуле третий раунд переговоров показал положительную динамику.

    Фидан также подчеркнул, что на переговорах, организованных Турцией, был сделан еще один важный шаг на пути к достижению мира, «был добавлен еще один кирпичик в конструкцию общей воли сторон» на пути к решению.

    По его словам, Анкара с самого начала спецоперации на Украине прилагает усилия к урегулированию и продолжит работать ради долгосрочного мира между Россией и Украиной.

    Напомним, российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, а украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Стороны согласовали новые обмены военнопленными и решили продолжить работу по гуманитарным вопросам, в том числе в составе рабочих групп.

    Ранее в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины.

    Российская сторона предложила Украине сформировать три переговорные группы для работы онлайн.

    Владимир Мединский заявил о предложении обменять по 1200 военнопленных с каждой стороны.

    Россия на переговорах представила Украине список для возвращения домой 20 детей.

    Также российская делегация предложила передать Украине 3 тыс. тел солдат ВСУ.

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    24 июля 2025, 13:15 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО почти 1,3 тыс. военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    Общие потери украинских вооруженных формирований на различных направлениях в зоне спецоперации за сутки составили почти 1,3 тыс. военнослужащих и более 40 единиц техники.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Радянского, Корчаковки, Храповщины, Марьино и Рыжевки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Великим Бурлуком и Меловым Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, пять арторудий. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Среднего, Карповки, Шандриголово, Дробышево Донецкой народной республики (ДНР) и Андреевки Харьковской области.

    Потери противника при этом составили более 230 военнослужащих и зенитное орудие С-60. Уничтожены восемь складов с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Плещеевки, Северска, Звановки и Серебрянки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 215 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Удачного, Родинского, Степановки, Светлого, Полтавки, Красноармейска и Артема ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 420 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113, шесть пикапов и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Новогеоргиевки Днепропетровской области, Искры, Зеленого Гая ДНР и Новоселовки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, две бронемашины и два артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Малой Токмачки Запорожской области, Антоновки и Белозерки Херсонской области. Были уничтожены до 60 военнослужащих, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того ВС России поразили групповым ударом энергообъекты на Украине.

    Напомним, накануне ВС России поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины. На этой неделе ВС России также нанесли групповой удар по военным целям на Украине.

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    24 июля 2025, 08:30 • Новости дня
    ВСУ устроили перестрелку между своими подразделениями у Кременной

    Марочко сообщил о перестрелке между подразделениями ВСУ у Кременной в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Кременной на Украине зафиксирован случай перестрелки между двумя украинскими подразделениями, в ходе которого применялись автоматические гранатометы и минометы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Перестрелку между двумя подразделениями ВСУ у Кременной в Луганской Народной Республике зафиксировали российские средства объективного контроля, передает ТАСС.

    Обстрел начался, когда украинские бойцы с лесополосы открыли стрелковый огонь по соперникам из другого подразделения. В ответ с закрытых позиций были применены автоматический станковый гранатомет и минометы.

    Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что вероятной причиной инцидента могла стать несогласованность действий между подразделениями ВСУ. Он также подчеркнул, что не исключает и наличие конфликтов между бойцами.

    Марочко добавил, что случаи «дружественного огня» среди украинских военных участились и на других участках фронта в зоне специальной военной операции.

    Ранее пленный украинский солдат Владислав Белопольский заявил, что его группа подверглась обстрелу украинской артиллерии по ошибке.

    Украинский истребитель F-16 ВВС потерпел крушение в августе 2024 года предположительно из-за попадания под «дружественный огонь».

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    25 июля 2025, 04:05 • Новости дня
    Бастрыкин назвал число убитых ВСУ мирных жителей Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате вторжения ВСУ в Курскую область в 2024 году погибли более 330 мирных жителей, сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.

    «В результате вторжения националистов вглубь региона в августе прошлого года: 331 убитый, 553 раненых, включая 25 несовершеннолетних», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он также сообщил о более чем 3,2 тыс. украинских атак на Белгородскую, Курскую, Брянскую, Ростовскую области, Краснодарский край, Крым и Севастополь. Жертвами этих атак стали 779 человек, из них 23 ребенка, ранены более 3,4 тыс. человек, в том числе 202 ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле российские военные освободили Горналь – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков в Курской области.

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    24 июля 2025, 14:22 • Новости дня
    Киселев сообщил о продвижении ВС России к Красноармейску с двух сторон

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные наступают к Красноармейску, применяя ударные дроны, что значительно осложняет ситуацию для ВСУ, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    По его словам, военнослужащие России продолжают наступление к Красноармейску (Покровску) с двух направлений, что позволяет российским силам обойти позиции Вооруженных сил Украины, избегая прямых атак, сообщает ТАСС.

    Киселев подчеркнул, что подразделения поддерживают авиация и дроны различных типов, включая «Грачи», FPV-дроны и беспилотники «Молния». По его словам, последние способны доставлять до 7 кг боеприпасов, чего достаточно для уничтожения как наблюдательных пунктов, так и техники ВСУ.

    Эксперт отметил, что удары по украинским позициям настолько мощные, что «в укрытиях противнику абсолютно нет шансов выжить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин заявил, что украинские военные готовятся к уличным боям в Красноармейске. Дронщики российского спецназа ранее заставили подразделения ВСУ бежать с позиций под Красноармейском. На красноармейском направлении действует женское штурмовое подразделение ВСУ, которое насчитывает около ста человек.

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    24 июля 2025, 10:30 • Новости дня
    Водитель скорой погиб после удара БПЛА в Пологах Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Водитель скорой помощи погиб при атаке беспилотника в городе Пологи Запорожской области, ранения получили фельдшер и медсестра, сообщает министерство здравоохранения региона.

    Водитель скорой помощи погиб при атаке беспилотника в городе Пологи Запорожской области, передает РИА «Новости».

    По информации регионального минздрава, фельдшер и медицинская сестра, находившиеся в машине вместе с погибшим, были ранены. Сейчас они госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь.

    В министерстве отметили, что медицинская бригада направлялась к пострадавшим от другой атаки беспилотника, когда по их автомобилю был нанесен удар. Ведомство подчеркнуло, что беспилотник атаковал машину скорой прямо во время выполнения вызова.

    Ранее при атаке дронов ВСУ на Краснодарский край погибли два человека.

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