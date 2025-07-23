Протест более не табу. Критика властей не воспринимается как «игра на противника». Именно этот эффект позволял офису Зеленского заметать под ковер множество проблем.4 комментария
Российские войска освободили Варачино в Сумской области
Подразделения группировки «Север» освободили Варачино в Сумской области, сообщили в Минобороны.
Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Ястребиного, Храповщины, Рыжевки, Хотении и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ рядом с Великим Бурлуком и Гарбузами в Харьковской области.
ВСУ при этом потеряли до 165 военнослужащих, пять артиллерийских орудий и станцию РЭБ. Уничтожен склад с материальными средствами.
В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ возле Изюма, Андреевки в Харьковской области, Карповки, Шандриголово и Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР).
При этом потери противника составили более 250 военнослужащих, две бронемашины, РСЗО и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и два склада с боеприпасами.
Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Звановки, Серебрянки, Александро-Калиново в ДНР, отчитались в Минобороны.
Противник потерял до 145 военнослужащих, РСЗО и артиллерийское орудие.
Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Октябрьского, Суворово, Родинского, Степановки, Полтавки, Артема и Красноармейска в ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований составили до 405 военнослужащих, бронемашина, две РСЗО и четыре артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ вблизи от Искры, Поддубного в ДНР, Великомихайловки в Днепропетровской области и Темировки в Запорожской области.
При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, четыре бронемашины, три артиллерийских орудия, станцию РЭБ и два склада с боеприпасами.
Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Славного в Запорожской области и Первомайского в Херсонской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, бронемашина, четыре станции РЭБ и четыре склада боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне российские войска освободили Новоторецкое в ДНР.
В минувшие выходные Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Белая Гора в ДНР.
Российские войска за прошлую неделю освободили десять населенных пунктов, в частности, они за один день освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР.