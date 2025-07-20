Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.0 комментариев
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Белая Гора в ДНР
Военные из состава Южной группировки провели наступательную операцию и взяли под контроль населенный пункт Белая Гора в Донецкой народной республике.
Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Белая Гора в Донецкой народной республике, передает Telegram-канал МО. Сообщается, что это произошло в результате успешных наступательных действий российских военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские силы также начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.