Стали известны подробности предложения США по продаже ЗРК Patriot Турции

Турция отказалась от последнего предложения США пересмотреть решение о приобретении российских зенитно-ракетных комплексов С-400, поскольку Вашингтон не предоставил Анкаре скидку на ЗРК Patriot и отказался от обмена технологиями.

На переговорах с представителями минобороны и МИД Турции 3 января американская сторона предложила Анкаре вместо российских С-400 приобрести четыре ЗРК Patriot, 10 антенно-мачтовых устройств, 20 пусковых установок M903, а также испытательное и другое оборудование, передает РИА «Новости».

Однако как сообщает Yeni Safak, эта очередная попытка США переубедить Турцию не увенчалась успехом, поскольку предложение не предполагало обмен технологиями и не включало скидку, на которую рассчитывала Анкара.

Издание отмечает, что Анкара изначально предупреждала, что рассмотрит возможность пересмотреть свое решение по С-400 только при условии скидки со стороны США и договоренностях об обмене технологиями. Таким образом, отмечает газета, сделка с Россией окажется для Турции дешевле, чем предложение Вашингтона. Контракт с последним, по некоторым данным, обошелся бы Анкаре втрое дороже сделки с Москвой.

Вместе с тем в конце декабря Турция допустила одновременную покупку С-400 и ЗРК Patriot.

Тогда же Госдеп дал разрешение на возможную продажу Турции систем ПВО Patriot за 3,5 млрд долларов. Сообщение поступило на фоне напряженности в отношениях между США и Турцией, в том числе из-за планов Анкары закупить российские комплексы ПРО С-400.