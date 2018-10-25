Делегация США передала Турции предложение по продаже ЗРК «Пэтриот»

На переговорах в Анкаре американская делегация представила предложение США по продаже зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Пэтриот», сообщили источники «Анатолийского агентства».

По данным агентства, прибывшая 3 января в Анкару делегация США представила предложение по продаже ЗРК «Пэтриот», передает ТАСС.

Деталей предложения не приводится.

Ранее сенатор Франц Клинцевич высказывал мнение, что Турция не будет «обижать» США, но полностью на весь контракт не согласятся.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США дал разрешение на возможную продажу Турции систем ПВО Patriot. Анкара хотела купить четыре комплекта Patriot c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.

При этом, США угрожали Турции санкциями из-за поставки российских С-400. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу называл покупку С-400 «решенным делом».