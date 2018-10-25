В Совфеде дали прогноз о выборе Турции между российским ЗРК С-400 и американской ПРО «Пэтриот»

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19 декабря, среда  |  Последнее обновление — 12:31  |  vz.ru
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Сколько еще у России осталось нефти

Нефть - одно из главных богатств России, и крайне важно знать, каков объем этого богатства
Министр энергетики Александр Новак отчитался о прогнозе добычи нефти в России в уходящем году – около 556 млн тонн. Крайне интересно сопоставить его заявление со словами другого чиновника, главы Роснедр Евгения Киселева, по поводу прироста запасов нефти в стране. Сколько нефти мы добываем (тратим) – и сколько открываем новых ее запасов? И надолго ли России хватит этого важнейшего мирового ресурса? Подробности...
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«В стране изменился политический ритм»

Фото: Дмитрий Шутов/ВЗГЛЯД
«2018 год дал понять, что в стране политическая жизнь кипит, она не поддается втискиванию в какие-либо рамки и методички. И это хорошо», – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова на заседании клуба «Экспертный взгляд». В стенах клуба политологи федерального уровня подвели итоги бурной избирательной кампании в регионах России. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Китай нащупал уязвимое место в подбрюшье США

Председатель Си и генерал-губернатор Питер Косгроув всего четыре года назад вместе нянчили австралийских вомбатовФото: Huang Jingwen/Zuma\ТАСС
Торговая война Пекина с Вашингтоном все больше превращается в политическую. Причем для контрударов Китай выбирает слабые звенья в обороне США – его союзников. Под удар уже попала Канада, а следующими мишенями могут стать Австралия и Новая Зеландия. Как именно мог бы Пекин нанести по ним экономический удар и сколько это ему будет стоить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Не бывает оккупантов, которые строят мосты

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Россия построила не только Крымский мост. В Крыму строятся дороги, электростанции, общественные здания – все то, что десятилетиями не делала Украина. И у «цивилизованных» европейцев поднимается рука осуждать за это Россию! Подробности...
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Тосковать по Сталину, взрывать и убивать ради Ленина

Игорь Молотов, писатель, публицист
Не многие вспомнят, что на протяжении всех девяностых в России действовала подпольная организация – «Реввоенсовет», и еще меньше вспомнят ее лидера, сделавшего ставку на террор. Причем террор не декларативный, но самый настоящий. Подробности...
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Метания Додона повторяют кульбиты Януковича

Павел Волков, публицист
Демократы Молдавии просят денег у Запада для борьбы с Россией, социалисты – у России для борьбы с Западом, а сами желают лишь любой ценой остаться у власти. Понятно, что все играют в предвыборные игры, но ведь так можно и доиграться. Подробности...
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    Американский шантаж привел в ярость китайского дракона

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    За что дерутся украинские депутаты

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    Почему Арктика имеет критическое значение для России

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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
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      Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолете
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      Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну

      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
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          В Совфеде дали прогноз о выборе Турции между российским ЗРК С-400 и американской ПРО «Пэтриот»

             19 декабря 2018, 11:50
          Фото: Krystian Maj/ZUMA/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин

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          «Турки не будут обижать американцев, но полностью на весь контракт они не пойдут. А проведя испытания, они увидят, что «Пэтриоты» и рядом не стоят с С-400», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя решение Госдепа «дать добро» на продажу Турции систем ПВО Patriot.

          «Госдеп согласовал сделку, но еще не факт, что Турция пойдет на эту сделку», – заметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

          Ранее стало известно, что Госдепартамент США дал разрешение на возможную продажу Турции систем ПВО Patriot. Об этом сообщили представители Пентагона.  Сделка оценивается в 3,5 млрд долларов. В минобороны США заявили, что Турция сможет «использовать Patriot для укрепления своего потенциала противоракетной обороны».

          Напомним, что Анкара хотела купить четыре комплекта Patriot c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками. При этом, США угрожали Турции санкциями из-за поставки российских С-400. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу называл покупку С-400 «решенным делом».

          «Будучи страной НАТО, Турция не станет вступать в прямое противоречие с Соединенными Штатами», но попытается приобрести, как американские зенитно-ракетные системы Patriot, так и российские ЗРК С-400, – прогнозирует Клинцевич.

          Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган – человек по-восточному хитрый, и поведет себя правильно – Анкара будет действовать по пословице «хороший теленок двух маток сосет», полагает Клинцевич.

          «В итоге, у Турции, возможно, одной из немногих стран мира, будет возможность провести сравнительный анализ качеств ЗРК, произведенных в Соединенных Штатах и в России, – считает сенатор. – Конечно, нам это приятно говорить, но с другой стороны, сожалею, что Эрдогана крайне разочаруют американские зенитно-ракетные системы. Цена на треть выше, чем у российского ЗРК, а качество системы в два раза хуже. Обслуживание значительно дороже и сложнее, чем у С-400».

          «Это станет достоянием мировой общественности, так что могу сказать, что американцы сделали глупость, – подчеркивает Клинцевич. – Сегодня, приняв политическое решение, американцы тактически себе помогли, но в стратегии очень сильно проиграли».


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