В Совфеде дали прогноз о выборе Турции между российским ЗРК С-400 и американской ПРО «Пэтриот»

«Турки не будут обижать американцев, но полностью на весь контракт они не пойдут. А проведя испытания, они увидят, что «Пэтриоты» и рядом не стоят с С-400», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя решение Госдепа «дать добро» на продажу Турции систем ПВО Patriot.

«Госдеп согласовал сделку, но еще не факт, что Турция пойдет на эту сделку», – заметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США дал разрешение на возможную продажу Турции систем ПВО Patriot. Об этом сообщили представители Пентагона. Сделка оценивается в 3,5 млрд долларов. В минобороны США заявили, что Турция сможет «использовать Patriot для укрепления своего потенциала противоракетной обороны».

Напомним, что Анкара хотела купить четыре комплекта Patriot c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками. При этом, США угрожали Турции санкциями из-за поставки российских С-400. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу называл покупку С-400 «решенным делом».

«Будучи страной НАТО, Турция не станет вступать в прямое противоречие с Соединенными Штатами», но попытается приобрести, как американские зенитно-ракетные системы Patriot, так и российские ЗРК С-400, – прогнозирует Клинцевич.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган – человек по-восточному хитрый, и поведет себя правильно – Анкара будет действовать по пословице «хороший теленок двух маток сосет», полагает Клинцевич.

«В итоге, у Турции, возможно, одной из немногих стран мира, будет возможность провести сравнительный анализ качеств ЗРК, произведенных в Соединенных Штатах и в России, – считает сенатор. – Конечно, нам это приятно говорить, но с другой стороны, сожалею, что Эрдогана крайне разочаруют американские зенитно-ракетные системы. Цена на треть выше, чем у российского ЗРК, а качество системы в два раза хуже. Обслуживание значительно дороже и сложнее, чем у С-400».

«Это станет достоянием мировой общественности, так что могу сказать, что американцы сделали глупость, – подчеркивает Клинцевич. – Сегодня, приняв политическое решение, американцы тактически себе помогли, но в стратегии очень сильно проиграли».