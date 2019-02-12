Вашингтон призвал Анкару отказаться от российских ПРО

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон призвала Турцию не закупать системы противоракетной обороны у России, поскольку это беспокоит Вашингтон.

«Мы очень обеспокоены любого рода российской (системой) противоракетной обороны в стране-союзнике», – пояснила Хатчисон, передает РИА «Новости».

Она добавила, что Вашингтон призывает Анкару не продолжать закупки, так как это отразится на оборонных системах, которые могли бы быть у США в Турции.

В январе пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын сообщал, что Турция не собирается отказываться от покупки российских С-400 даже в случае закупки американских Patriot.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщал, что Анкара может рассмотреть предложение Вашингтона по Patriot, но считает неприемлемым, если оно будет обусловлено отказом от приобретения С-400.