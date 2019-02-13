Столтенберг рассказал о попытках стран НАТО отговорить Турцию от покупки С-400

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США, Франция и Германия на данный момент обсуждают с Турцией альтернативы российским комплексам С-400.

«Сейчас идет диалог между Турцией и США по вопросам противоракетной и противовоздушной обороны, также проводятся контакты между Турцией и другими странами НАТО, в частности Францией и Италией, по приобретению альтернативной французской системы ПВО SAMP/T (ASTER 30-SAMP/T)», – заявил Столтенберг, передает ТАСС.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон призвала не закупать у России системы противоракетной обороны.

Напомним, пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявлял, что Турция не намерена отказываться от покупки российских С-400 даже в случае закупки американских Patriot.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщал, что Анкара может рассмотреть предложение Вашингтона по Patriot, но считает неприемлемым, если оно будет обусловлено отказом от приобретения С-400.