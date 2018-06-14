Эрдоган захотел производить С-500 вместе с Россией

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину наладить совместное производство зенитных ракетных систем С-500, сообщил телеканал A Haber.

«Я сделал предложение Путину совместно производить С-500», – заявил Эрдоган в интервью телеканалу «24 ТВ».

Турецкий лидер не уточнил, когда состоялся разговор на эту тему между политиками и что ответил президент России, передает ТАСС.

«Россия предоставила нам кредит по С-400 на очень приемлемых условиях. На втором и третьем этапах мы приступим к коллективному производству. Возможно также совместное производство С-500», – цитирует Anadolu Эрдогана.

Накануне президент Турции пообещал при необходимости использовать ЗРК С-400. Ранее Эрдоган говорил, что Анкара приобретет комплексы С-400 и не пойдет в этом вопросе на какие-либо уступки. Первая поставка ЗРК С-400 из России в Турцию, как ожидается, будет осуществлена в 2019 году.

В октябре прошлого года Эрдоган также сообщал, что обсуждал с Путиным комплексы С-500.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала обстоятельства, по которым Анкара решила приобрести российские комплексы ПВО.