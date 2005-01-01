Эрдоган пообещал использовать ЗРК С-400

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13 июня, среда | Последнее обновление — 10:06 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Нидерланды и Украина договорились о суде по делу о крушении МН17
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин
Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты
Россиянам все больше близок смысл Дня России
От итогов встречи Трампа с Кимом выигрывает Россия
Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства
Без этих скреп общество просто расползется
Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, которые могут казаться наиболее бесполезными, приносят большую социальную пользу. Они поддерживают в обществе уровень солидарности и доверия. Когда о них заботятся, когда их человеческое достоинство признают, общество посылает сигнал всем своим членам – у нас не принято бросать друг друга. Подробности...
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ЕГЭ как образовательно-бюрократическая спецоперация
Эдуард Биров, журналист
Обычно на строжайшие меры проведения ЕГЭ жалуются ученики. Между тем педагогические форумы забиты самыми нелепыми примерами, а один из самых популярных запросов – можно ли уклониться от участия в проведении ЕГЭ? Подробности...
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Вопросы Прилепина и Шаргунова касаются всей страны
Антон Крылов, журналист
282-я статья и проблемы с получением российского гражданства русскими – это, по сути, две стороны одной медали, а точнее, не медали, а огромной снулой рыбы, которой наплевать абсолютно на все живое, кроме формуляров. Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Россия красочно отметила свой день
Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мираПодробности...
В крымском сафари-парке родились белые львята
В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошекПодробности...
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Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроенияПодробности...
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