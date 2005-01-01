Эрдоган пообещал использовать ЗРК С-400

Турция при необходимости готова применять российские зенитные ракетные комплексы С-400, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы не просто закупим С-400 и разместим их на складе. В случае необходимости мы будем их использовать. Это оборонные системы. Что же мы будем с ними делать, если не использовать?» – заявил турецкий лидер, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Он напомнил, что Анкара в последние годы запрашивала подобное вооружение у США, однако получала отказ. По словам президента, Турция «устала» от этого.

«Россия отреагировала на наши запросы довольно привлекательным предложением. Они сказали, что даже пойдут на совместное производство. (…) Они предложили нам довольно хорошие условия предоставления займа», – отметил глава государства.

В последнее время вопрос об С-400 неоднократно поднимался на турецко-американских переговорах, в последний раз это произошло на встрече госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Вашингтоне 4 июня. Чавушоглу тогда заявил, что Турции пришлось договориться с Россией о покупке С-400, так как западные союзники в этом отказывали.

В мае Помпео утверждал, что Вашингтон работает над тем, чтобы Турция не приобрела системы С-400 у России, и надеется, что этого не случится. Он также заявлял, что США предложили Турции альтернативы российским ЗРК С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что его страна приобретет комплексы С-400 и не пойдет в этом вопросе на какие-либо уступки.

Соединенные Штаты считают опасностью покупку Турцией у России систем С-400, так как это якобы может привести к утечке информации об истребителях F-35, которые Вашингтон собирался поставить Анкаре.