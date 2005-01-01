Эрдоган пообещал использовать ЗРК С-400

Взгляд
13 июня, среда  |  Последнее обновление — 10:06  |  vz.ru
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты

«Трамп и канадский премьер Трюдо друг другу глубоко антипатичны», – отмечает Федор ЛукьяновФото: Leah Millis/Reuters
«История «восьмерки» закончилась. Главный вопрос для Запада на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Он рассказал, как оценивать на этом фоне укрепление Шанхайской организации сотрудничества, чей саммит посетил Путин. Подробности...
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Россиянам все больше близок смысл Дня России

День России – это хороший повод выразить любовь к своей странеФото: admnvrsk.ru
Страна отмечает День России. Поздравления пришли из Кремля, Белого дома и даже с космической орбиты. Праздник все сильнее начинает ассоциироваться у россиян не только с недавними достижениями, но и со временами Российской империи и даже Древней Руси. Подробности...
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От итогов встречи Трампа с Кимом выигрывает Россия

Договоренности Кима с Трампом важны для всего мираФото: Anthony Wallace/Pool/Reuters
Историческая встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном сопровождалась забавными эпизодами и привела к важнейшим договоренностям, главной из которых стала денуклеаризация КНДР в обмен на гарантии безопасности от США. От такого сближения выигрывают региональные игроки, в том числе и Россия, чья прибыль может исчисляться десятками миллиардов долларов. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Без этих скреп общество просто расползется

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, которые могут казаться наиболее бесполезными, приносят большую социальную пользу. Они поддерживают в обществе уровень солидарности и доверия. Когда о них заботятся, когда их человеческое достоинство признают, общество посылает сигнал всем своим членам – у нас не принято бросать друг друга. Подробности...
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ЕГЭ как образовательно-бюрократическая спецоперация

Эдуард Биров, журналист
Обычно на строжайшие меры проведения ЕГЭ жалуются ученики. Между тем педагогические форумы забиты самыми нелепыми примерами, а один из самых популярных запросов – можно ли уклониться от участия в проведении ЕГЭ? Подробности...
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Вопросы Прилепина и Шаргунова касаются всей страны

Антон Крылов, журналист
282-я статья и проблемы с получением российского гражданства русскими – это, по сути, две стороны одной медали, а точнее, не медали, а огромной снулой рыбы, которой наплевать абсолютно на все живое, кроме формуляров. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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      В крымском сафари-парке родились белые львята

      В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошек
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      Путин прибыл в Китай с официальным визитом

      Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения
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          Эрдоган пообещал использовать ЗРК С-400

             13 июня 2018, 08:39
          Фото: Tolga Adanali/ZUMA/Global Look Press
          Текст: Алина Назарова

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          Турция при необходимости готова применять российские зенитные ракетные комплексы С-400, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

          «Мы не просто закупим С-400 и разместим их на складе. В случае необходимости мы будем их использовать. Это оборонные системы. Что же мы будем с ними делать, если не использовать?» – заявил турецкий лидер, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hurriyet Daily News.

          Он напомнил, что Анкара в последние годы запрашивала подобное вооружение у США, однако получала отказ. По словам президента, Турция «устала» от этого.

          «Россия отреагировала на наши запросы довольно привлекательным предложением. Они сказали, что даже пойдут на совместное производство. (…) Они предложили нам довольно хорошие условия предоставления займа», – отметил глава государства.

          В последнее время вопрос об С-400 неоднократно поднимался на турецко-американских переговорах, в последний раз это произошло на встрече госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Вашингтоне 4 июня. Чавушоглу тогда заявил, что Турции пришлось договориться с Россией о покупке С-400, так как западные союзники в этом отказывали.

          В мае Помпео утверждал, что Вашингтон работает над тем, чтобы Турция не приобрела системы С-400 у России, и надеется, что этого не случится. Он также заявлял, что США предложили Турции альтернативы российским ЗРК С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что его страна приобретет комплексы С-400 и не пойдет в этом вопросе на какие-либо уступки.

          Соединенные Штаты считают опасностью покупку Турцией у России систем С-400, так как это якобы может привести к утечке информации об истребителях F-35, которые Вашингтон собирался поставить Анкаре.


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