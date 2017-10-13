Эксперт оценил желание Эрдогана производить С-500

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14 июня, четверг  |  Последнее обновление — 15:09  |  vz.ru
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Озвучены параметры новой пенсионной реформы

Пенсионная реформа позволит быстрее повышать пенсии Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Премьер Дмитрий Медведев раскрыл подробности будущей пенсионной реформы. Мужчины будут выходить на пенсию на пять лет позже, женщины – на восемь лет. Это позволит повышать пенсию в среднем на 1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год. Какие именно изменения ждут пенсионеров и льготные категории граждан? Подробности...
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Чемпионат мира по футболу уже принес России победу

Владимир Путин с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Чемпионат мира по футболу – не только спортивный праздник, но еще и политическое мероприятие. Не только в смысле продвижения в мире образа настоящей России, но и как удобный повод для встреч на высшем уровне и переговоров. В ближайший месяц в нашу страну приедет множество политиков из самых разных стран мира. Какое это имеет значение для Москвы? Подробности...
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Российский фильм об инвалидах обвинили в фашизме

Критика фильма «Временные трудности» объединила даже абсолютных антиподовФото: The Cantillon Company
Очередной скандал вокруг российского фильма. Рецензии пестрят обвинениями в пропаганде насилия и фашизма, а их авторы укоряют государство за финансирование подобных проектов. Такое бывало уже не единожды, но на сей раз в центре сюжета инвалиды и вопрос отношения к ним. «Ломать» их или поддерживать? И существует ли вообще жестокость во благо? Подробности...
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Что стоит за словами о «потере Одессы по сценарию Донбасса»

Митинг протеста против государственного переворота на Украине, Одесса, 2014 годФото: Volokin Yevgeny/Reuters
В Киеве бьют тревогу: Одесса уходит из страны по донбасскому сценарию, в городе участились нападения на проукраинских активистов. Действительно, в дни «русской весны» на одесские площади выходили десятки тысяч людей, в городе до сих пор отказываются говорить по-украински. Но что стоит за словами об угрозе потерять Одессу на самом деле? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Мы говорим цитатами героев Говорухина

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Когда уходят великие, тогда и уходит великая эпоха. Ушёл из жизни Станислав Говорухин. И неслучайно его последний – теперь уже не крайний, а именно что последний – фильм назывался «Конец прекрасной эпохи». Подробности...

Новая система формирования элиты в России пытается решить серьезную проблему

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В России в сфере формирования элит идут настолько масштабные процессы, что их целенаправленный характер должен быть очевиден любому. Но большинство не замечает происходящего. А раз так, то стоит поговорить об этом подробнее. Подробности...
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Что скрывается за новым планом Авакова по «деоккупации Донбасса»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Любой профессиональный разбор этого «плана» показывает его антиправовой и популистский характер. Это даже не плацебо, а чистый беспримесный яд, с помощью которого мир бы получил гуманитарную катастрофу глобальных масштабов. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
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      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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      В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошек
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          Эксперт оценил желание Эрдогана производить С-500

             14 июня 2018, 13:08
          Фото: bastion-karpenko.ru
          Текст: Никита Коваленко,
          Алексей Нечаев

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          «Гипотетически это возможно, такая практика есть, но в настоящий момент об этом говорить преждевременно. Потому в случае с Эрдоганом пока что это риторика, и ее важно отделить от реальности», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Руслан Пухов, комментируя желание президента Турции наладить производство С-500.

          «Эрдоган – политик, который начинал с разносчика газет. Его задача – поддерживать свой электорат и взбадривать международных партнеров. Потому, с одной стороны, заявление Эрдогана о совместном производстве С-500 – это красивый слоган и риторика; а с другой стороны – попытка взбодрить европейцев, американцев и нас держать в тонусе. Есть реальность, а есть эрдогановская риторика. Они немножко переплетаются», – отметил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

          «Система С-500 пока что находится на стадии испытаний, и это фактически система ПРО. Говорить о каком-то совместном взаимодействии и производстве – преждевременно, а если оно и будет, то предметно о нем говорить можно будет, условно говоря, года через четыре. Мы по С-400 «бодались» очень долго, хотя уже была одна экспортная поставка в Китай, мы понимали цену, понимали условия передачи технологий, и так далее», – объяснил эксперт.

          «Для того, чтобы говорить об этом всерьез – нужно убрать очень много факторов, которые сейчас рассмотреть невозможно. Примеры такого сотрудничества у нас есть. Например, ЗРПК «Панцирь» российские военные отказались покупать, потому что у них в начале 90-х не было денег, и мы тогда убедили ОАЭ заплатить за их разработку. То есть, система «Панцирь» была создана для Эмиратов на их деньги, а российские вооруженные силы стали лишь четвертым покупателем: после Эмиратов их купил Алжир, затем Сирия, и лишь потом присоединилась российская армия», – рассказал Пухов.

          Что же касается самих турков, собеседник отметил: «У Турции долгое время были проблемы с ПВО, и у них практически ничего, кроме переносных зенитно-ракетных комплексов, не было. В какой-то момент Турция этим озаботилась. У них был тендер, победу в котором одержали китайцы, потому что они предложили лучшую цену и условия по передаче технологий. Но на них тогда капитально наехали американцы, и им пришлось тендер отменить. В принципе турки склонялись к прямой закупке «Пэтриотов».

          «Но параллельно с этим развивалась тема ухудшения американо-турецких отношений. Плюс американцы всегда очень сдержанны в плане передачи технологий всем, даже самым ближайшим союзникам, таким как Япония и Великобритания. И на фоне ухудшения политических отношений США туркам не удавалось выторговать то, что нужно. Затем пошло улучшение отношений с нами, и сейчас Эрдоган со своими военными принимает, на мой взгляд, мудрое решение. Они закупают у нас С-400, причем в кредит, чтобы себя не обезжирить, да и нас держать на крючке», – отметил Пухов.

          «Одновременно они ведут переговоры с паневропейским концерном EUROSAM. Сейчас на рынке появилась система-конкурент для С-400 и «Пэтриот», которая называется SAMP-T, и турки заключили с этим концерном договор о том, что SAMP-T брать не будут, но будут разрабатывать некую систему на основе этого европейского ЗРК. То есть, турки пошли третьим путем, не российским и не американским. Европейцам это тоже выгодно, ведь у них пока что нет ни одного экспортного заказа. Все выглядит очень логично», – рассказал эксперт.

          Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган заявил о предложении российскому лидеру Владимиру Путину наладить совместное производство зенитных ракетных систем С-500.

          «Я сделал предложение Путину совместно производить С-500. Россия предоставила нам кредит по С-400 на очень приемлемых условиях. На втором и третьем этапах мы приступим к коллективному производству. Возможно также совместное производство С-500», – сказал Эрдоган.

          Накануне президент Турции пообещал при необходимости использовать ЗРК С-400. Ранее Эрдоган говорил, что Анкара приобретет комплексы С-400 и не пойдет в этом вопросе на какие-либо уступки. Первая поставка ЗРК С-400 из России в Турцию, как ожидается, будет осуществлена в 2019 году.

          В октябре прошлого года Эрдоган также сообщал, что обсуждал с Путиным комплексы С-500.

          Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала обстоятельства, по которым Анкара решила приобрести российские комплексы ПВО.


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