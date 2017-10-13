Эксперт оценил желание Эрдогана производить С-500

«Гипотетически это возможно, такая практика есть, но в настоящий момент об этом говорить преждевременно. Потому в случае с Эрдоганом пока что это риторика, и ее важно отделить от реальности», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Руслан Пухов, комментируя желание президента Турции наладить производство С-500.

«Эрдоган – политик, который начинал с разносчика газет. Его задача – поддерживать свой электорат и взбадривать международных партнеров. Потому, с одной стороны, заявление Эрдогана о совместном производстве С-500 – это красивый слоган и риторика; а с другой стороны – попытка взбодрить европейцев, американцев и нас держать в тонусе. Есть реальность, а есть эрдогановская риторика. Они немножко переплетаются», – отметил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

«Система С-500 пока что находится на стадии испытаний, и это фактически система ПРО. Говорить о каком-то совместном взаимодействии и производстве – преждевременно, а если оно и будет, то предметно о нем говорить можно будет, условно говоря, года через четыре. Мы по С-400 «бодались» очень долго, хотя уже была одна экспортная поставка в Китай, мы понимали цену, понимали условия передачи технологий, и так далее», – объяснил эксперт.

«Для того, чтобы говорить об этом всерьез – нужно убрать очень много факторов, которые сейчас рассмотреть невозможно. Примеры такого сотрудничества у нас есть. Например, ЗРПК «Панцирь» российские военные отказались покупать, потому что у них в начале 90-х не было денег, и мы тогда убедили ОАЭ заплатить за их разработку. То есть, система «Панцирь» была создана для Эмиратов на их деньги, а российские вооруженные силы стали лишь четвертым покупателем: после Эмиратов их купил Алжир, затем Сирия, и лишь потом присоединилась российская армия», – рассказал Пухов.

Что же касается самих турков, собеседник отметил: «У Турции долгое время были проблемы с ПВО, и у них практически ничего, кроме переносных зенитно-ракетных комплексов, не было. В какой-то момент Турция этим озаботилась. У них был тендер, победу в котором одержали китайцы, потому что они предложили лучшую цену и условия по передаче технологий. Но на них тогда капитально наехали американцы, и им пришлось тендер отменить. В принципе турки склонялись к прямой закупке «Пэтриотов».

«Но параллельно с этим развивалась тема ухудшения американо-турецких отношений. Плюс американцы всегда очень сдержанны в плане передачи технологий всем, даже самым ближайшим союзникам, таким как Япония и Великобритания. И на фоне ухудшения политических отношений США туркам не удавалось выторговать то, что нужно. Затем пошло улучшение отношений с нами, и сейчас Эрдоган со своими военными принимает, на мой взгляд, мудрое решение. Они закупают у нас С-400, причем в кредит, чтобы себя не обезжирить, да и нас держать на крючке», – отметил Пухов.

«Одновременно они ведут переговоры с паневропейским концерном EUROSAM. Сейчас на рынке появилась система-конкурент для С-400 и «Пэтриот», которая называется SAMP-T, и турки заключили с этим концерном договор о том, что SAMP-T брать не будут, но будут разрабатывать некую систему на основе этого европейского ЗРК. То есть, турки пошли третьим путем, не российским и не американским. Европейцам это тоже выгодно, ведь у них пока что нет ни одного экспортного заказа. Все выглядит очень логично», – рассказал эксперт.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган заявил о предложении российскому лидеру Владимиру Путину наладить совместное производство зенитных ракетных систем С-500.

«Я сделал предложение Путину совместно производить С-500. Россия предоставила нам кредит по С-400 на очень приемлемых условиях. На втором и третьем этапах мы приступим к коллективному производству. Возможно также совместное производство С-500», – сказал Эрдоган.

Накануне президент Турции пообещал при необходимости использовать ЗРК С-400. Ранее Эрдоган говорил, что Анкара приобретет комплексы С-400 и не пойдет в этом вопросе на какие-либо уступки. Первая поставка ЗРК С-400 из России в Турцию, как ожидается, будет осуществлена в 2019 году.

В октябре прошлого года Эрдоган также сообщал, что обсуждал с Путиным комплексы С-500.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала обстоятельства, по которым Анкара решила приобрести российские комплексы ПВО.