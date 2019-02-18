Ростех назвал сроки завершения поставок С-400 Турции

Поставки систем ПВО С-400 в Турцию завершатся до конца этого года, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

«До конца этого года мы завершим все поставки», – передает его слова РИА «Новости».

Всего будут поставлены четыре дивизиона С-400 стоимостью 2,5 млрд долларов. Часть сделки будет оплачена за счет российского кредита.

В то же время Чемезов отметил, что Россия еще не получила авансовый платеж по контракту с Индией на поставки систем С-400.

«Когда будет проплачен авансовый платеж, с этого момента начинается срок изготовления С-400», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов в ходе выставки вооружений IDEX-2019.

Размер аванса не уточняется.

Кроме того, Чемезов рассказал, когда будет подписан контракт на создание производства автоматов АК-103 в Саудовской Аравии.

«Он будет подписан до конца месяца… Они просят очень большую локализацию, до 90%. Мы бы хотели чуть меньше, поэтому сейчас обсуждаем», – сказал Чемезов.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена отказываться от покупки зенитных ракетных систем С-400 у России, несмотря на давление со стороны США.