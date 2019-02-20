Турция не согласилась с предложением США по ЗРС «Пэтриот»

Анкара не согласна с условиями американского предложения по продаже турецкой республике ЗРС «Пэтриот» (Patriot), заявил глава управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир.

«Мы запрашивали у США «Пэтриоты». Ответ на этот запрос пришел через полтора года. Мы не можем принять условия и детали предложения США в их нынешнем виде», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не намерена отказываться от покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России, несмотря на давление со стороны США. Он также подтвердил готовность рассмотреть предложения Вашингтона по ЗРС «Пэтриот», но с учетом требований Анкары.