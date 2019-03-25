Турция подтвердила намерение купить С-400 вопреки давлению США

Анкара не намерена отказываться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, несмотря на заявления США, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Никаких шагов назад в вопросе С-400 не будет. А что касается Patriot, если США предложат нам хорошие условия, то мы открыты и для них», – сказал Эрдоган в интервью телеканалу TGRT, передает РИА «Новости».

Напомним, в начале марта Турция отвергла требование США об отказе от С-400 в обмен на поставки Patriot. Эрдоган заявил, что закупка С-400 у России не связана с безопасностью НАТО и США.

После этого Пентагон предупредил Турцию о «тяжких последствиях» покупки С-400, а замглавы пресс-службы Госдепа США Роберт Палладино заявил, что приобретение Турцией С-400 может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания американских истребителей F-35.