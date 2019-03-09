Эрдоган отверг взаимосвязь безопасности США и закупки Турцией С-400 у России

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что закупка С-400 у России никак не связана с безопасностью НАТО и США.

«Покупаемые нами С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО, США или F-35. Причины, по которым мы покупаем эти системы, очевидны», – сказал турецкий лидер, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала ТРТ.

В начале марта Турция отвергла требование США об отказе от С-400 в обмен на поставки Patriot. После этого Пентагон предупредил Турцию о «тяжких последствиях» покупки С-400, а замглавы пресс-службы Госдепа США Роберт Палладино предупредил, что приобретение Турцией С-400 может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания американских истребителей F-35.