Анкара отреагировала на сообщения о возможном отказе от С-400

В администрации президента Турции прокомментировали сообщение немецкого издания Bild о том, что Анкара якобы откажется от приобретения у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 под угрозой введения американских санкций и последующего ухудшения экономической ситуации.

«Ваши источники ошибаются. Возьмите информацию у меня: закупка С-400 является завершенным делом», – заявил руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, слова которого приводит ТАСС.

По сведениям источников Bild в дипломатических кругах Турции, Анкара якобы намерена пересмотреть решение о приобретении у Москвы зенитных ракетных систем С-400 из-за резкого ухудшения экономической ситуации в стране и снижения курса лиры. Также на сделку с Россией, по сведениям издания, могут повлиять возможные санкции со стороны США.

«Дело до поставок С-400 в июле, как заявлял турецкий президент, не дойдет, поскольку приобретение приведет к санкциям Вашингтона, а в свете нынешнего падения курса лиры это означало бы экономический крах Турции», – утверждает турецкий дипломатический источник.

Напомним, во вторник стало известно, что в конце мая около 100 турецких военнослужащих прибудут в Россию для начала обучения эксплуатации зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в одном из российских военных центров.

Ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию могут начаться до июля 2019 года.

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