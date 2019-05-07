Турецких военных обучат эксплуатации С-400 в России

В конце мая около 100 турецких военнослужащих начнут обучаться в одном из военных центров России эксплуатации зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», сообщил военно-дипломатический источник.

«Около 100 турецких военных в конце мая начнут обучение в одном из военных центров подготовки РФ по вопросам эксплуатации систем С-400, полковой комплект которых в соответствии с контрактом в 2019 году будет поставлен в Турцию», – сказал источник ТАСС, отметив, что продолжительность обучения составит примерно пять месяцев.

При этом военные из Турции будут осваивать С-400 одновременно со второй группой военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, которые начали обучение в том же центре в середине марта. «Одновременное обучение зенитчиков Китая и Турции станет беспрецедентным в истории бывшего СССР и современной России», – добавил он.

В Рособоронэкспорте не стали комментировать эту информацию.

В апреле турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию могут начаться до июля 2019 года. Более того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил, что Анкара и Москва могут заключить еще одну сделку по поставкам ЗРС С-400, если США откажут Турции в поставке зенитных ракетных комплексов Patriot.