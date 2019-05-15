Кремль прокомментировал попытки США сорвать сделку с Турцией по С-400

Сбоев в сделке с Анкарой по ЗРК С-400 нет, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, в Москве «примерно знают» о том, что США уговаривают Турцию отложить контракт на поставку С-400, передает ТАСС.

Однако, по мнению Ушакова, «реализация договоренности идет полным ходом». В Кремле отметили, что «никаких сбоев пока нет».