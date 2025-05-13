Рубио поблагодарил Турцию за организацию переговоров России и Украины

Рубио признал вклад Турции в организацию переговоров РФ и Украины

В телефонном разговоре, о котором сообщает ТАСС, госсекретарь США Марко Рубио поблагодарил главу МИД Турции Хакана Фидана за содействие в организации возможных прямых переговоров между Россией и Украиной. Рубио также отметил важность немедленного прекращения огня и приветствовал предоставленную Турцией площадку для диалога сторон.

Собеседники обсудили предстоящую неофициальную встречу министров иностранных дел стран НАТО, которая запланирована на 14–15 мая в Анталье. В ходе разговора особое внимание было уделено роли Турции в создании условий для возможных переговоров Москвы и Киева.

Президент России Владимир Путин в ночь на 11 мая выступил с предложением к украинским властям возобновить прерванные в 2022 году прямые переговоры без предварительных условий. Российский лидер предложил провести диалог 15 мая в Стамбуле и подчеркнул, что российская сторона ранее неоднократно объявляла о перемириях, которые нарушались Киевом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Владимира Зеленского не упускать возможность мирных переговоров по Украине.

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, где рассмотрели вопросы, связанные с переговорами по урегулированию ситуации на Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая