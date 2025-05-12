Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?8 комментариев
Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность для переговоров
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским призвал не упускать возможность мирных переговоров по Украине.
Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, а также региональные и глобальные вопросы. «Президент Эрдоган заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для начала мирных переговоров и что нельзя упускать представившуюся возможность», – сообщила канцелярия турецкого лидера, передает РИА «Новости».
Ранее Эрдоган сообщил о насыщенных телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждался вопрос урегулирования ситуации на Украине.
Напомним, в ходе телефонного разговора лидеры России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили инициативу организации прямых переговоров между Россией и Украиной на стамбульской площадке.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.