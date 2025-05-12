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    33 комментария
    12 мая 2025, 20:39 • Новости дня

    Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность для переговоров

    Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность для переговоров
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским призвал не упускать возможность мирных переговоров по Украине.

    Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, а также региональные и глобальные вопросы. «Президент Эрдоган заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для начала мирных переговоров и что нельзя упускать представившуюся возможность», – сообщила канцелярия турецкого лидера, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



    Результаты


    Ранее Эрдоган сообщил о насыщенных телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждался вопрос урегулирования ситуации на Украине.

    Напомним, в ходе телефонного разговора лидеры России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили инициативу организации прямых переговоров между Россией и Украиной на стамбульской площадке.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.

    12 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий

    Axios: Зеленский заявил о намерении встретиться с Путиным в Стамбуле в четверг

    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении прибыть в Турцию для личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в четверг без предварительных условий, пишет Axios.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Турции в четверг без предварительных условий, пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    «Украинский чиновник заявил, что Зеленский будет в Турции в четверг, даже если Россия не согласится на прекращение огня в понедельник», – сказано в материале.

    До этого Зеленский выразил готовность к встрече с президентом России, чтобы обсудить условия прекращения военных действий.

    «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Я надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Зеленский указал, что среди главных тем станет обсуждение дипломатических основ для достижения мира.

    Однако в Турции опровергли появившиеся сообщения о грядущем визите Владимира Зеленского 15 мая для переговоров по урегулированию на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, на что Зеленский выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

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    12 мая 2025, 11:48 • Новости дня
    Эксперт: Слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла

    Скачко назвал заявление Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле очередной пиар-акцией

    Эксперт: Слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/apaimages Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Якобы готовность Владимира Зеленского лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным не имеет смысла, поскольку на Банковой не отменили и не отменят запрет на диалог с российским лидером, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский согласился поехать в Турцию под давлением главы Белого дома Дональда Трампа.

    «Мы наблюдаем очередную пиар-акцию со стороны Владимира Зеленского и его сценаристов – европейских «ястребов». Так они реагируют на жесткий приказ главы Белого дома Дональда Трампа незамедлительно согласиться на предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Турции», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «К тому же на Банковой понимают, что Путин своей инициативой обсуждать не перемирие, а мирное урегулирование мастерски убрал эту горе-четверку: президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьеров Польши и Британии Дональда Туска и Кира Стармера. Теперь Киев истерично пытается выглядеть лучше Москвы», – пояснил он.

    «В подкрепление своей позиции Зеленский даже может действительно приехать в Турцию в обозначенные сроки, показывая всему миру – и в первую очередь США, что он якобы человек дела. Очевидно, Киев и Брюссель очень впечатлили не только слова Трампа, но и выбранная им манера обращения», – продолжил эксперт.

    «Впрочем, все это не имеет смысла, поскольку на Банковой не отменили и не отменят самозапрет на диалог с Путиным. Это норма – по сути единственное, что поддерживает нынешнюю украинскую власть. В противном случае Киеву придется соглашаться на мир, и это будет означать политический крах Зеленского и всей его команды», – заключил собеседник.

    Ранее Зеленский заявил, что на этой неделе отправится в Турцию, чтобы встретиться с Путиным и обсудить «необходимые дипломатические основы» для прекращения боевых действий, пишет Axios. «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – сказал он. В Киеве сообщили, что Зеленский приедет, даже если Москва не согласится на прекращение огня в понедельник. При этом в администрации Тайипа Эрдогана заявили, что у них нет сведений о визите украинской делегации.

    Поведение офиса Зеленского стало реакцией на призыв Трампа к Киеву принять предложение Путина о переговорах. «Украина должна согласиться на это немедленно», – написал президент США в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер подчеркнул, что подобные встречи позволят понять, возможна ли сделка между сторонами. Также он выразил сомнения по поводу готовности Киева к заключению соглашения с Россией. Напомним, Путин предложил начать прямой диалог с Украиной 15 мая без предварительных условий.

    Газета ВЗГЛЯД оценивала риски переговоров Москвы с Киевом и объясняла, почему переговоры в Стамбуле станут экзаменом для «коалиции желающих».

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    12 мая 2025, 19:22 • Видео
    Ультиматум Зеленского и Европы к России

    Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

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    12 мая 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Котляровку в ДНР
    Российские войска освободили Котляровку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Действиями подразделений группировки «Центр» была освобождена Котляровка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Было нанесено поражение формированиям пяти механизированных, егерской, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Русина Яра, Новой Полтавки, Ульяновки, Разино, Миролюбовки, Димитрова, Красноармейска, Зверево, Новосергеевки и Алексеевки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили свыше 440 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия.

    В то же время подразделениями группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Рыжевки, Искрисковщины, Волфино, Павловки и Катериновки в Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, танк, три бронемашины, американская пусковая установка РСЗО HIMARS, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Садовода, Кутьковки, Купянска, Гороховатки в Харьковской области, Редкодуба и Ямполя в ДНР.

    ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, танк, три артиллерийских орудия, две станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Северском, Звановкой, Константиновкой, Клебан-Быком и Плещеевкой в ДНР.

    Противник при этом потерял более 200 военнослужащих, три бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, склад с боеприпасами и три склада материальных средств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Богатыря, Вольного Поля, Комара в ДНР и Темировки в Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли более 170 военнослужащих, две бронемашины, восемь орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны вблизи Новоданиловки, Павловки, Каменского в Запорожской области, Токаревки, Садового и Днепровского в Херсонской области. Были уничтожены до 55 военнослужащих, артиллерийское орудие и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили три населенных пункта в ДНР. В частности, ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР, а 7 мая – Липовое в ДНР.

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    12 мая 2025, 17:08 • Новости дня
    Эксперт: Турецкие курды осознали бесперспективность террора против Анкары

    Востоковед Семенов: Турецкие курды сменили военные методы борьбы на диалог с Анкарой

    Эксперт: Турецкие курды осознали бесперспективность террора против Анкары
    @ EPA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Самоликвидация Рабочей партии Курдистана стала кульминацией переосмысления деятельности объединения. Переход к демократическим мерам отстаивания прав курдов станет перезагрузкой диалога организации с Анкарой, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее РПК сообщила о самороспуске и отказе от вооруженного противостояния с Турцией.

    «Решение о самороспуске Рабочей партии Курдистана (РПК) не спонтанное. В реальности, руководство организации работало над его реализацией еще с конца февраля. Необходимость данного шага назрела еще раньше, поскольку деятельность объединения на территории Турции давно перестала приносить значимые плоды», – считает востоковед Кирилл Семенов.

    «Любые попытки вооруженной борьбы с Анкарой приводили лишь к крушению репутации РПК в глазах международных наблюдателей. Все больше и больше крупных акторов убеждались в террористической природе фракции. Да и в целом, осуществление масштабных партизанских операций в последнее время стало весьма затруднительной задачей», – поясняет он.

    «Все это привело лидеров объединения к осознанию бесперспективности вооруженных методов борьбы за права курдов. На этом фоне и было решено «перезагрузить» организацию путем налаживания диалога с Турцией и поиском способов мирного сосуществования с Анкарой. В дальнейшем упор будет сделан на работу с парламентскими партиями, которые и до этого считались «политическими крыльями» РПК», – рассуждает собеседник.

    «При этом на соседнюю Сирию произошедшее особого влияния не окажет. В стране интересы курдов представлены другой партией – «Демократическим союзом». Эта организация, действительно, входила в состав РПК до середины 2000-х, но после первого роспуска организации превратилась в полностью самостоятельный институт», – рассказывает эксперт.

    «Схожие процессы происходили и в других странах Ближнего Востока. Когда-то многочисленные организации курдов развивались под крылом РПК, но сегодня речь идет о разрозненных малозначимых объединениях. Партия в процессе собственной эволюции сузила сферу деятельности до масштабов Турции, поэтому и ее «ликвидация» не должен отразиться на регионе», – заключил Семенов.

    Ранее РПК сообщила о решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией и самораспуститься. Партия объявила об этом шаге по итогам 12-го съезда, прошедшего с 5 по 7 мая, передает телеканал Rudaw. Кроме того, в партии заявили о переходе к демократическим способам борьбы за права курдов и призвали международное сообщество оказать помощь.

    «Мирный процесс лучше, чем вчерашняя война. Если РПК продолжит сражаться, она навредит себе», – отметил один из бывших руководителей организации Халила Атаджа. Другие подробности о причинах самороспуска не сообщаются. При этом о планах прекратить деятельность партии ее руководство сообщало еще в феврале.

    Тогда основатель РПК Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное тюремное заключение в Турции, призвал организацию сложить оружие. Он отмечал, что организация возникла в XX веке и она «достигла конца своего срока существования». После этого партия провела два съезда, на которых разрабатывала дальнейшую стратегию.

    В итоге большинство членов партии поддержали мирное урегулирование и самороспуск. РПК призвала Анкару дать правовые и политические гарантии Оджалану. Напомним, партия была основана еще в 1978 году для отстаивания прав курдского населения в республике. В 80-х организация начала выступать за создание этнической автономии в составе Турции.

    Примечательно, что решение РПК о роспуске может ослабить напряженность в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, пишет Bloomberg. Агентство напоминает, что Реджеп Тайип Эрдоган сделал урегулирование курдского конфликта своей главной целью: в случае успеха это укрепило бы стремление страны изменить Ближний Восток и усилило бы поддержку президента Турции.

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    12 мая 2025, 13:03 • Новости дня
    ЕС решил выделить Украине 900 млн евро доходов от активов России

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз решил до конца года предоставить Киеву финансирование на оружие и снаряды, используя средства, полученные от замороженных российских активов.

    Евросоюз до конца года выделит на закупку вооружения и боеприпасов для Киева 900 млн евро, полученных от доходов по замороженным активам России, сообщил еврокомиссар по обороне Андрю Кубилюс на европейской конференции по военному сотрудничеству с Украиной.

    В ходе выступления Кубилюс заявил: «ЕС до конца года выделит еще 900 млн евро на закупки снарядов и оружия для Киева», передает ТАСС.

    Он также напомнил о недавних заявлениях главы дипломатической службы Евросоюза Каи Каллас. 9 мая во Львове Каллас пообещала инвестировать 1 млрд евро в развитие украинской военной промышленности с акцентом на производство различных беспилотников.

    8 мая еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил, что Украина получила 1 млрд евро из средств, полученных Евросоюзом от реинвестирования российских замороженных активов.

    В апреле институт мировой экономики (IfW) сообщил, что с приходом к власти американского президента Дональда Трампа США прекратили новую помощь Украине, в то время как ЕС продолжает ее предоставлять, увеличив разрыв до 23 млрд евро.

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    12 мая 2025, 11:29 • Новости дня
    Евросоюз заявил о первых контрактах по инвестициям в ВПК Украины
    Евросоюз заявил о первых контрактах по инвестициям в ВПК Украины
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ЕК подписала первые контракты на инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс, при этом общий объем вложений ЕС в поддержку Киева достиг 150 млрд евро, заявил заместитель генсека внешнеполитической службы ЕС Шарль Фрис.

    По его словам, ЕС инвестирует 1 млрд евро в украинскую военную промышленность, и первые контракты уже были подписаны. Фрис также выразил мнение, что украинский ВПК может поделиться опытом с европейскими компаниями, передает ТАСС.

    Он добавил, что между Евросоюзом и Украиной будет создана новая совместная комиссия по военно-техническому сотрудничеству. Глава евродипломатии Кая Каллас не присутствовала на мероприятии, однако передала участникам свои пожелания.

    По данным Еврокомиссии, общая сумма поддержки Украины со стороны ЕС достигла 150 млрд евро, из которых 50 млрд евро были направлены на военную помощь, что составляет 0,1% ВВП ЕС.

    Евросоюз готовит масштабный проект наращивания инвестиций в военную промышленность для поддержки Украины и сдерживания России в условиях снижения роли США в европейской безопасности.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

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    12 мая 2025, 10:00 • Новости дня
    Monde: Лидеры стран ЕС призвали Зеленского к переговорам с Москвой без условий

    Monde: Франция, Германия, Британия и Польша советовали Зеленскому начать переговоры

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейские лидеры на закрытых переговорах рекомендовали Владимиру Зеленскому принять предложение России о переговорах без предварительных условий, пишет Monde.

    Лидеры Франции, Германии, Британии и Польши рекомендовали главе киевского режима  Владимиру Зеленскому принять предложение российского президента Владимира Путина о начале переговоров, пишет газета Monde.

    «Союзники призывают к перемирию Киев, а его западные союзники заявили, что безоговорочное прекращение огня для прекращения боевых действий является единственным способом достижения дипломатического решения в конфликте», – сказано в материале.

    Ранее президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на личные переговоры в Стамбуле, так как они помогут сторонам «определить, возможна ли сделка», а европейские лидеры и США будут понимать ситуацию и «смогут действовать соответствующим образом».

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Путину в телефонном разговоре в воскресенье, что Анкара готова провести переговоры, «направленные на достижение долгосрочного решения». Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал предложение России о прямых переговорах «хорошим знаком».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, утром 11 мая президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

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    11 мая 2025, 22:29 • Новости дня
    ВСУ нанесли более 10 ударов по ДНР за сутки

    В результате обстрелов ВСУ по ДНР погиб мужчина, ранен подросток

    Tекст: Денис Тельманов

    В Донецкой Народной Республике в ходе обстрелов пострадали жилые дома, объекты инфраструктуры и гражданский автомобиль.

    Вооруженные силы Украины совершили более 10 вооруженных атак по территории Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, передает ТАСС. Для обстрелов использовались ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударные беспилотные летательные аппараты.

    В результате атаки в Никитовском районе Горловки погиб мужчина 1949 года рождения. В Калининском районе Горловки в ходе атаки беспилотника пострадал подросток 2011 года рождения, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил: «В Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии погиб мужчина 1949 года рождения. В Калининском районе Горловки вследствие атаки ударного БПЛА пострадал подросток 2011 года рождения, ему оказывается необходимая медицинская помощь».

    Повреждены пять жилых домов в Никитовском районе, два объекта гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также гражданский автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние сутки семь населенных пунктов на левом берегу Днепра подверглись артиллерийским ударам, а общее число обстрелов достигло 41.

    На территории ДНР зафиксировали восемь атак, основная часть которых пришлась на горловское направление, а также пострадали четыре объекта гражданской инфраструктуры.

    Вооруженные силы Украины за последние сутки совершили ряд атак на населенные пункты Донецкой народной республики и ранили одного гражданского.

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    12 мая 2025, 18:04 • Новости дня
    Кипрский журналист заявил о провале ультиматума Запада по перемирию

    Журналист Христофору заявил о провале ультиматума Запада по перемирию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад не смог добиться от Москвы прекращения огня на Украине на своих условиях, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

    Президент России Владимир Путин отклонил ультиматум Запада о 30-дневном прекращении огня на Украине, объяснив, что Киев не способен соблюдать подобные соглашения, написал Христофору в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Европейские лидеры «не смогли загнать российского президента в угол», заявил журналист. «Путин на десять шагов впереди», – добавил Христофору.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



    Результаты

    Ранее Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,  комментируя угрозу введения новых европейских санкций против России в случае отказа от прекращения огня на Украине, назвал ультимативный тон неприемлемым для диалога с Россией.

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    12 мая 2025, 14:08 • Новости дня
    Сийярто обвинил Украину в развязывании антивенгерской клеветнической кампании
    Сийярто обвинил Украину в развязывании антивенгерской клеветнической кампании
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Будапешт обвинил Киев в организации антивенгерской кампании на фоне отказа Венгрии поставлять вооружения и сохранения энергетического сотрудничества с Россией.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи с Будапеште с руандийским коллегой Оливье Ндухунгирехе заявил, что эта пропаганда финансируется и управляется украинскими властями и связана с позицией Будапешта по текущему конфликту на Украине, передает ТАСС.

    Сийярто подчеркнул: «Мы сталкиваемся с клеветнической пропагандой в условиях масштабной антивенгерской кампании, финансируемой и управляемой украинским государством. Это происходит из-за того, что мы четко обозначили нашу позицию по поводу продолжающейся войны на Украине». По словам министра, Венгрия не отправляет Киеву оружие и средства, а также не поддерживает прекращение энергетического сотрудничества с Россией.

    Дипломат отметил, что очередным шагом антивенгерской кампании стало задержание двумя днями ранее Службой безопасности Украины двух человек, обвиняемых украинскими властями в работе на военную разведку Венгрии. Задержанные, по версии СБУ, собирали сведения о ситуации в Закарпатье, где проживает венгерское национальное меньшинство. Сийярто считает, что эти действия являются атакой на всех этнических венгров, находящихся на Украине.

    В воскресенье власти Венгрии отменили встречу с Украиной по вопросам венгерского меньшинства в Закарпатье на фоне обвинений Киева в шпионаже. До этого в Киеве заявили, что власти Венгрии отложили намеченные на 12 мая переговоры с Украиной по вопросам национальных меньшинств.

    9 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке в течение 48 часов двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.

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    12 мая 2025, 19:18 • Новости дня
    Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о недрах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

    «Владимир Зеленский подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления"», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского парламента, передает РИА «Новости».

    Ранее Верховная рада одобрила соглашение с США о полезных ископаемых, несмотря на сомнения по объему украинских запасов и опасения потерять поддержку Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что соглашение Киева с США по недрам не предусматривает экономических выгод и свидетельствует о превращении Украины в колонию. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал предложенное соглашение о полезных ископаемых с США неприемлемым, считая, что оно не отражает партнерство между Вашингтоном и Киевом.

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    12 мая 2025, 08:46 • Новости дня
    Боец рассказал о массовой мобилизации больных мужчин на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В территориальном центре комплектования на Украине призвали 53-летнего мужчину с историей микроинфаркта, несмотря на медицинскую отсрочку.

    Территориальный центр комплектования и социальной поддержки на Украине мобилизовал мужчину старше 50 лет, несмотря на перенесённый микроинфаркт, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказал бывший военнослужащий ВСУ с позывным «Хантер», который перешел на сторону России и сейчас служит в добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса.

    По его словам, мужчину 53 лет, несмотря на проблемы со здоровьем и официальную отсрочку, мобилизовали и в тот же день направили в учебный центр, а затем в расположение роты, где проходил службу сам Хантер. «Когда отправляли таких людей (в возрасте), очень многие были с большими проблемами по здоровью. К нам приехало 13 человек, и там был один боец, ему на данный момент 53 года. У него был микроинфаркт в свое время. Его могли спокойно списать, но каким-то чудом его мобилизовали», – рассказал Хантер.

    Он также отметил, что случаи принудительной мобилизации на Украине мужчин, которые по возрасту и состоянию здоровья не подходят для службы, происходят массово. В составе его роты находились мобилизованные мужчины старше 50 лет – от пяти до десяти человек, а самому пожилому было 58 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине депутат заложил мину у входа в военкомат. Жители Харькова объединились для мести сотрудникам военкоматов. В Николаеве неизвестные подожгли автомобиль сотрудников военкомата.

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    12 мая 2025, 13:39 • Новости дня
    Австралийский наемник-сапер подорвался на мине в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв у Изюма в Харьковской области стал причиной гибели австралийского сапера Ника Парсонса, ранее служившего в армии Австралии.

    Австралийский сапер Ник Парсонс был ликвидирован в Харьковской области после подрыва на взрывном устройстве, сообщает ТАСС со ссылкой на корпорацию ABC. Инцидент произошел неподалеку от города Изюм. До прибытия на Украину Парсонс проходил службу в армии Австралии.

    По данным ABC, вместе с Парсонсом погиб британский гражданин Кристофер Гаррет, принимавший участие в боевых действиях на Украине на стороне националистического объединения «Азов» (запрещено в РФ). Гаррет был основателем организации Prevail, которая занималась разминированием на востоке Украины. Его гибель была подтверждена еще 8 апреля. В Донецкой народной республике Гаррет был заочно приговорен к 14 с половиной годам лишения свободы за участие в деятельности «Азова». С 2022 по 2024 год он воевал в составе украинского интернационального легиона.

    Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и МИД страны подтвердили гибель Парсонса и призвали граждан Австралии воздержаться от поездок на Украину. Канберра настаивает, что погибший был сотрудником благотворительной организации, а не наемником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, наемник Дженкинс поехал на Украину из-за пропаганды в австралийских СМИ. Австралия подтвердила нахождение Дженкинса под стражей в России. Посла России вызывали в МИД Австралии из-за пленения этого наемника.

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    12 мая 2025, 08:15 • Новости дня
    Встреча МИД НАТО «совпала» с возможными переговорами по Украине в Турции

    Tекст: Вера Басилая

    Неформальная встреча глав МИД стран в Турции 14–15 мая совпала с возможными переговорами России и Украины случайно, сообщил источник в атлантических структурах.

    Источник в натовских структурах опроверг связь между встречей министров иностранных дел НАТО в Турции и возможными переговорами по Украине. Он подчеркнул, что мероприятие было согласовано задолго до появления информации о потенциальных переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готов начать переговоры с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана сообщила, что не получала сведений о планах Зеленского приехать в Турцию.

    Президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

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    12 мая 2025, 11:22 • Новости дня
    МИД Китая поддержал любые усилия по миру на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин выразил поддержку любым инициативам по мирному урегулированию конфликта на Украине и подтвердил готовность сотрудничать с другими странами для достижения долгосрочного соглашения.

    Китай поддерживает любые усилия по установлению мира на Украине и выступает за политическое урегулирование кризиса, передает ТАСС. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя предложение президента России Владимира Путина о переговорах по Украине.

    «Китай поддерживает все усилия, направленные на установление мира, надеется, что все заинтересованные стороны продолжат усилия по достижению справедливого, долгосрочного и эффективного политического урегулирования посредством диалога и переговоров», – заявил Линь Цзянь.

    Дипломат подчеркнул готовность Китая работать с международным сообществом для политического разрешения кризиса, достижения долгосрочного мира и продолжения конструктивной роли Пекина в урегулировании конфликта. МИД КНР ранее неоднократно подчеркивал важность диалога и дипломатических решений для преодоления кризиса на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине. Владимир Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток и подчеркнули необходимость эффективного международного мониторинга.

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