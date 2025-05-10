Турция заявила о готовности следить за прекращением огня на Украине

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о готовности страны контролировать выполнение режима прекращения огня на Украине, передает РИА «Новости».

Источник в МИД Турции сообщил, что Фидан участвовал в онлайн-встрече коалиции желающих, где подчеркнул поддержку Анкарой инициатив о прекращении огня без предварительных условий и усилий по достижению соглашения.

По словам источника, турецкий министр заявил, что если перемирие будет объявлено, Турция готова взять на себя задачи по контролю его выполнения. Также он отметил, что Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности содействовать началу прямых переговоров между Россией и Украиной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил необходимость прекращения поставок оружия Киеву при перемирии.

На Западе призывают Россию к 30-дневному перемирию на Украине.

Песков отметил, что Москва поддерживает саму идею перемирия, но считает невозможным ее реализацию без обсуждения ряда нюансов.