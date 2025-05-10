Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.5098 комментариев
Страны Европы собрались «наращивать давление» на Россию
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск выступили с требованием к России согласиться на 30-дневное прекращение огня на Украине.
«Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Подчеркивается, что этот шаг необходим для создания возможностей начала переговоров о «справедливом и устойчивом мире». Лидеры Франции, Германии, Британии и Польши также пригрозили «наращивать давление» на Россию до тех пор, пока та не примет предложенную инициативу о перемирии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц, Макрон и Стармер отправились в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Москва считает, что для реализации прекращения огня требуется обсуждение множества нюансов.