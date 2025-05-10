Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.5098 комментариев
Мерц, Макрон и Стармер отправились в Киев
Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и глава правительства Великобритании Кир Стармер отправились на Украину для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщило DPA.
Мерц, Макрон и Стармер вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве встретятся с Зеленским для обсуждения новых шагов поддержки Украины, передает ТАСС со ссылкой на DPA.
В совместном заявлении европейские лидеры поддержали призыв США к 30-дневному прекращению огня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил надежду, что в ближайшие выходные стороны конфликта установят 30-дневное перемирие на Украине. Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва в целом поддерживает идею перемирия, однако оно невозможно без обсуждения множества нюансов.