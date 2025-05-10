Мерц, Макрон и Стармер отправились в Киев

Tекст: Антон Антонов

Мерц, Макрон и Стармер вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве встретятся с Зеленским для обсуждения новых шагов поддержки Украины, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

В совместном заявлении европейские лидеры поддержали призыв США к 30-дневному прекращению огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил надежду, что в ближайшие выходные стороны конфликта установят 30-дневное перемирие на Украине. Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва в целом поддерживает идею перемирия, однако оно невозможно без обсуждения множества нюансов.