  • Новость часаЭрдоган призвал Зеленского не упускать возможность для переговоров
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа побледнела в глазах России

    Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?

    11 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Основной риск переговоров – психологическая неустойчивость Зеленского

    Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Любовь к себе отлично продается, но разрушает всё

    «Специалисты», которые будут учить вас любви к зеркалу, неизбежно угробят и ваш брак, и вашу жизнь вообще. Это еще не значит, что их нужно запрещать – государство не может быть всем нянькой. Но это значит, что человеку важно определиться со своими принципами.

    34 комментария
    12 мая 2025, 22:20 • Новости дня

    Лавров и Фидан обсудили переговоры по Украине в Стамбуле

    Министры иностранных дел России и Турции обсудили переговорную инициативу Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого рассмотрели вопросы, связанные с проведением переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Министры иностранных дел России и Турции обсуждали инициативу по украинскому урегулированию, сообщает ТАСС. Согласно заявлению МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы, связанные с инициативой президента России Владимира Путина о начале прямых переговоров 15 мая в Стамбуле.

    В ведомстве подчеркнули: «Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, связанные с инициативой президента Российской Федерации Владимира Путина о начале прямых переговоров по украинскому урегулированию 15 мая в Стамбуле».

    Напомним, Владимир Путин накануне выступил с предложением к киевским властям возобновить без предварительных условий переговоры, которые были прерваны ими в 2022 году. Российский президент отметил, что ранее Россия неоднократно объявляла перемирия, однако они стабильно нарушались киевским режимом, включая последнее трехдневное перемирие на время празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Владимира Зеленского не упускать возможность для мирных переговоров по Украине.

    Европейские лидеры на закрытых переговорах рекомендовали Зеленскому принять предложение России о переговорах без предварительных условий.

    Во время парижской встречи 2019 года Зеленский изменил ключевое положение заранее подготовленного итогового документа и не согласовал его.

    11 мая 2025, 23:01 • Новости дня
    Стало известно о ракетном ударе по Рыльску Курской области

    Три человека пострадали при обстреле гостиницы в Рыльске Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела гостиницы на въезде в Рыльск были ранены три человека, а здание получило серьезные повреждения.

    Как передает ТАСС, по Рыльску Курской области был нанесен ракетный удар, в результате которого была повреждена гостиница. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

    По его словам, «ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску. В результате прилета серьезно повреждена гостиница на въезде в город: на первом этаже располагалась автомойка, на втором – гостиничные номера. По предварительной информации, три человека получили ранения».

    Гостиница, оказавшаяся под ударом, находилась на въезде в город. На первом этаже здания работала автомойка, второй этаж занимали гостиничные номера. Трое пострадавших получили ранения различной степени тяжести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате попадания боеприпаса ВСУ выгорел Покровский храм в селе Алексеевка Глушковского района Курской области.

    В селе Гуево Суджанского района Курской области две женщины получили осколочные и резаные раны после удара дронами по населенному пункту.

    Пятилетняя девочка была ранена при сбросе взрывного устройства с дрона на машину в поселке Хомутовка Курской области, серьезной угрозы ее жизни нет.

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    12 мая 2025, 14:30 • Новости дня
    Германия пригрозила России новыми санкциями в случае не прекращения огня на Украине
    Германия пригрозила России новыми санкциями в случае не прекращения огня на Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Правительство Германии совместно с европейскими партнерами начнет подготовку новых санкций против России в случае, если прекращение огня на Украине не будет достигнуто до конца понедельника, передает ТАСС. Официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус отметил, что «часы тикают» и если до конца дня не будет перемирия, европейская сторона приступит к санкционной подготовке.

    «Часы тикают, до конца дня осталось 12 часов. И если к тому времени прекращение огня не будет достигнуто, европейская сторона [начнет] подготовку к санкциям», – сказал Корнелиус. На уточняющий вопрос представитель правительства Германии подтвердил, что именно по окончании дня начнется подготовка санкционных мер на уровне политических советников.

    Корнелиус добавил, что в Брюсселе параллельно осуществляется подготовка уже 17-го пакета ограничительных мер. Эти меры согласовываются одновременно с продолжающимися переговорами в Стамбуле, подчеркнул представитель кабмина ФРГ.

    Ранее Евросоюз заявил о поддержке безусловного перемирия для начала переговоров, подчеркнув важность четкого ответа России на инициативу о 30-дневном прекращении огня.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

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    12 мая 2025, 19:22 • Видео
    Ультиматум Зеленского и Европы к России

    Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

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    12 мая 2025, 04:41 • Новости дня
    В Шереметьево арестовали 23 участников схемы краж у военных
    В Шереметьево арестовали 23 участников схемы краж у военных
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В деле о кражах денег у приехавших на спецоперацию военных из Шереметьево задержаны 23 человека, среди которых оказались пятеро полицейских.

    Как передает ТАСС, по уголовному делу о кражах и мошенничестве в отношении участников спецоперации в Шереметьево арестованы 23 человека, включая пять сотрудников патрульно-постовой службы линейного управления МВД России. Обвиняемые проходя по статьям 158 и 159 УК РФ, а также по статье 210 УК РФ – организация преступного сообщества.

    По данным следствия, в преступную схему были вовлечены таксисты и полицейские, которые помогали находить жертв среди военных. Один из полицейских, являясь оперуполномоченным, отказывал потерпевшим в возбуждении дел. Один из лидеров группы, Алексей Кабочкин, также был задержан ранее вместе с другими обвиняемыми.

    Ранее сообщалось о меньшем числе арестованных. Следствие продолжает выяснять обстоятельства, идет проверка в отношении руководства транспортной полиции аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для шестерых обвиняемых по делу о хищении денег участников спецоперации на Украине, прибывающих в аэропорт Шереметьево.

    Почти двадцать участников организованной группы обвиняются в многократных кражах и мошенничестве, когда стоимость поездок на такси для бойцов искусственно завышали в десятки раз. Злоумышленники также звонили гражданам под видом представителей военной прокуратуры, чтобы убедить их передать наличные курьерам для якобы защиты сбережений.

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    12 мая 2025, 09:44 • Новости дня
    Российские военные уничтожили обстрелявшие Рыльск установки HIMARS

    Российские военные выследили и уничтожили обстрелявшие Рыльск HIMARS

    Российские военные уничтожили обстрелявшие Рыльск установки HIMARS
    @ t.me/warriorofnorth

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетчики и силы ВКС России уничтожили РСЗО HIMARS, которые нанесли удар по городу Рыльску в Курской области.

    Российские военные выследили и уничтожили американские реактивные системы залпового огня HIMARS, которые обстреляли город Рыльск в Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале «Северный ветер».

    Как сообщили в группировке «Север», удар по Рыльску был нанесен из района деревни Нагорновка в Сумской области на Украине. После атаки российский разведывательный дрон зафиксировал перемещение украинской техники.

    По обнаруженным HIMARS были нанесены точечные ракетные удары силами ракетчиков и ВКС России. В результате установки были уничтожены.

    Ранее по Рыльску Курской области был нанесен ракетный удар, в результате атаки пострадала гостиница, три человека получили травмы.

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    12 мая 2025, 10:07 • Новости дня
    ВС России испытали новый FPV-дрон-трансформер «Вобла» против ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные успешно использовали новый тяжелый FPV-дрон «Вобла» для точечных ударов по укрепленным позициям украинских войск у Антоновского моста.

    Военнослужащие полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» впервые успешно применили мультисоставный ударный FPV-дрон-трансформер «Вобла» против позиций ВСУ, передает РИА «Новости». Новый дрон был собран из пяти отдельных аппаратов на специально спроектированной раме, которую изготовили сами военные техники.

    По словам военного техника с позывным «Мультик», конструкция состоит из четырех дронов, закрепленных по краям рамы и выполняющих функции моторов, а центральный пятый дрон становится «мозгом» устройства, отвечая за управление, передачу видео и работу камеры. «Мы разработали, внедрили и применяем в боевых условиях изделие под названием "Вобла"», – рассказал он.

    Дрон способен поднимать полезную нагрузку от семи килограммов. Основное назначение «Воблы» – доставка противотанковых мин и других тяжелых взрывных устройств для уничтожения командных пунктов БПЛА противника и долговременных огневых точек.

    В лаборатории подчеркнули, что оператору для управления дроном не требуется специальной дополнительной подготовки, а на сборку одного такого устройства уходит не более суток. С помощью «Воблы» уже были поражены укрепленные огневые точки ВСУ возле Антоновского моста под Херсоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заверил в наращивании производства FPV-дронов для нужд армии. Глава государства также призвал активизировать внедрение искусственного интеллекта в вооруженных силах. Минтранс России анонсировал введение нового класса воздушного пространства для эксплуатации дронов.

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    12 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий

    Axios: Зеленский заявил о намерении встретиться с Путиным в Стамбуле в четверг

    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении прибыть в Турцию для личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в четверг без предварительных условий, пишет Axios.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Турции в четверг без предварительных условий, пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    «Украинский чиновник заявил, что Зеленский будет в Турции в четверг, даже если Россия не согласится на прекращение огня в понедельник», – сказано в материале.

    До этого Зеленский выразил готовность к встрече с президентом России, чтобы обсудить условия прекращения военных действий.

    «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Я надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Зеленский указал, что среди главных тем станет обсуждение дипломатических основ для достижения мира.

    Однако в Турции опровергли появившиеся сообщения о грядущем визите Владимира Зеленского 15 мая для переговоров по урегулированию на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, на что Зеленский выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

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    12 мая 2025, 16:12 • Новости дня
    Песков назвал ультимативный тон неприемлемым для диалога с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона не приемлет ультимативные заявления в свой адрес и не намерена вести диалог на таких условиях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил журналистам, что язык ультиматумов в отношении России не может использоваться, передает ТАСС. По его словам, любые попытки разговаривать с Москвой подобным образом приведут к отсутствию эффективного диалога.

    «Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», – сказал Песков на брифинге, комментируя угрозу введения новых европейских санкций против России в случае отказа от прекращения огня на Украине.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    5 комментариев

    Напомним, Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас страны Европы продолжают в «хамской манере» разговаривать с Россией ультиматумами, однако Москва считает, что рано или поздно начнется движение в сторону восстановления конструктивных отношений.

    Коментарии (5)
    12 мая 2025, 11:48 • Новости дня
    Эксперт: Слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла

    Скачко назвал заявление Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле очередной пиар-акцией

    Эксперт: Слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/apaimages Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Якобы готовность Владимира Зеленского лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным не имеет смысла, поскольку на Банковой не отменили и не отменят запрет на диалог с российским лидером, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский согласился поехать в Турцию под давлением главы Белого дома Дональда Трампа.

    «Мы наблюдаем очередную пиар-акцию со стороны Владимира Зеленского и его сценаристов – европейских «ястребов». Так они реагируют на жесткий приказ главы Белого дома Дональда Трампа незамедлительно согласиться на предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Турции», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «К тому же на Банковой понимают, что Путин своей инициативой обсуждать не перемирие, а мирное урегулирование мастерски убрал эту горе-четверку: президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьеров Польши и Британии Дональда Туска и Кира Стармера. Теперь Киев истерично пытается выглядеть лучше Москвы», – пояснил он.

    «В подкрепление своей позиции Зеленский даже может действительно приехать в Турцию в обозначенные сроки, показывая всему миру – и в первую очередь США, что он якобы человек дела. Очевидно, Киев и Брюссель очень впечатлили не только слова Трампа, но и выбранная им манера обращения», – продолжил эксперт.

    «Впрочем, все это не имеет смысла, поскольку на Банковой не отменили и не отменят самозапрет на диалог с Путиным. Это норма – по сути единственное, что поддерживает нынешнюю украинскую власть. В противном случае Киеву придется соглашаться на мир, и это будет означать политический крах Зеленского и всей его команды», – заключил собеседник.

    Ранее Зеленский заявил, что на этой неделе отправится в Турцию, чтобы встретиться с Путиным и обсудить «необходимые дипломатические основы» для прекращения боевых действий, пишет Axios. «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – сказал он. В Киеве сообщили, что Зеленский приедет, даже если Москва не согласится на прекращение огня в понедельник. При этом в администрации Тайипа Эрдогана заявили, что у них нет сведений о визите украинской делегации.

    Поведение офиса Зеленского стало реакцией на призыв Трампа к Киеву принять предложение Путина о переговорах. «Украина должна согласиться на это немедленно», – написал президент США в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер подчеркнул, что подобные встречи позволят понять, возможна ли сделка между сторонами. Также он выразил сомнения по поводу готовности Киева к заключению соглашения с Россией. Напомним, Путин предложил начать прямой диалог с Украиной 15 мая без предварительных условий.

    Газета ВЗГЛЯД оценивала риски переговоров Москвы с Киевом и объясняла, почему переговоры в Стамбуле станут экзаменом для «коалиции желающих».

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    12 мая 2025, 16:20 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил значение взятия Котляровки в ДНР

    Марочко: Взятие Котляровки позволяет России начать освобождение Красноармейска

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате взятия Котляровки открылась возможность для российских войск начать операцию по освобождению Красноармейска, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Освобождение Котляровки – это прежде всего комплекс мероприятий, который обеспечивает освобождение населенного пункта Красноармейск. Я вижу, что наши войска начинают планомерно обходить с флангов украинские позиции», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам эксперта, продвижение в северном направлении от Котляровки даст возможность российским силам брать по флангам украинскую группировку в Красноармейске и окружать город.

    Марочко отметил, что украинские войска с 2014 года возвели в Красноармейске значительное количество фортификационных сооружений, включая построенные еще в советское время. Эксперт подчеркнул, что Красноармейск представляет собой крупный логистический центр, который был серьезно укреплен. Он считает, что лобовой штурм населенного пункта нецелесообразен, поэтому выбран обходной маневр.

    Напомним, действиями подразделений группировки «Центр» была освобождена Котляровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    В течение прошлой недели российские войска освободили три населенных пункта в ДНР.

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    12 мая 2025, 18:12 • Новости дня
    Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова
    Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На 95-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Нина Гребешкова, известная по ролям в культовых советских комедиях.

    О смерти Нины Гребешковой сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России, передает РИА «Новости». В сообщении говорится, что артистки не стало 10 мая.

    В биографии Гребешковой более 130 киноролей. Наиболее известными остались ее образы в фильмах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», где она исполнила роль врача, и в «Бриллиантовой руке», где сыграла жену Семена Семеновича Горбункова. Кроме того, запомнились зрителям ее работы в картинах «12 стульев», «Не может быть!», «Спортлото-82».

    Нина Гребешкова была вдовой известного режиссера Леонида Гайдая и являлась членом Союза кинематографистов России.

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    12 мая 2025, 19:27 • Новости дня
    Умер российский автоблогер-миллионник Паруков

    Соведущий YouTube-канала «Ильдар Автоподбор» Паруков скончался от пневмонии

    Умер российский автоблогер-миллионник Паруков
    @ slavinslavik

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соведущий YouTube-канала «Ильдар Автоподбор» Вячеслав Паруков скончался на 38-м году жизни после тяжелой двусторонней пневмонии и недели, проведенной в реанимации.

    Парукову стало плохо еще в середине марта, он испытывал постоянную высокую температуру. Позже самочувствие ухудшилось, и его госпитализировали, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Mash.

    По данным журналистов, у Парукова диагностировали двустороннюю пневмонию с высоким процентом поражения легких. В течение недели он находился в реанимации, однако спасти его не удалось.

    «Слава был не просто частью компании – он был ее душой. Он до последнего боролся с тяжелой болезнью, проявив невероятное мужество и силу духа», – говорится в сообщили проекта «Ильдар Автоподбор» в Telegram.

    YouTubе-канал «Ильдар Автоподбор» насчитывает 5,5 млн подписчиков.

    В 2023 году российский блогер Станислав Андреев, известный как Дядя Слава, умер в 56 лет.

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    12 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    Назчачена дата рассмотрении Госдумой закона о локализации автомобилей такси

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы планируют рассмотреть во втором чтении проект закона, касающийся уровня локализации автомобилей, используемых в качестве такси.

    Законопроект о требованиях к локализации легковых автомобилей для такси будет рассмотрен Госдумой 13 мая 2025 года во втором чтении, передает ТАСС. Проект решения Совета Госдумы размещен в думской электронной базе. В документе сказано: «Включить проект федерального закона в проект порядка работы Госдумы 13 мая 2025 года для рассмотрения во втором чтении».

    Законопроект ранее был принят в первом чтении в январе 2024 года. Авторами инициативы стали глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Документ предусматривает право регионов устанавливать обязательные требования к уровню локализации автомобилей, работающих легковыми такси.

    Уровень локализации предлагается определять по системе баллов, аналогичной применяемой для допуска машин к государственным закупкам. Также правительство получит возможность устанавливать категории транспортных средств, на которые не будут распространяться требования о локализации.

    Профильный комитет по транспорту уточнил: для внесения автомобиля в реестр такси потребуется либо установленное правительством количество баллов локализации, либо производство машины по специальному инвестконтракту, заключенному с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. С 1 января 2033 года единственным критерием станет количество баллов локализации. Для Калининградской области и Дальнего Востока предусмотрены исключения: требования начнут действовать с 1 марта 2028 года и 1 марта 2030 года соответственно.

    В случае одобрения законопроект вступит в силу 1 марта 2026 года.

    Ранее в Госдуме предложили запретить вызов такси у запрещающих остановку знаков.

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    12 мая 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Котляровку в ДНР
    Российские войска освободили Котляровку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Действиями подразделений группировки «Центр» была освобождена Котляровка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Было нанесено поражение формированиям пяти механизированных, егерской, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Русина Яра, Новой Полтавки, Ульяновки, Разино, Миролюбовки, Димитрова, Красноармейска, Зверево, Новосергеевки и Алексеевки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили свыше 440 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия.

    В то же время подразделениями группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Рыжевки, Искрисковщины, Волфино, Павловки и Катериновки в Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, танк, три бронемашины, американская пусковая установка РСЗО HIMARS, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Садовода, Кутьковки, Купянска, Гороховатки в Харьковской области, Редкодуба и Ямполя в ДНР.

    ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, танк, три артиллерийских орудия, две станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Северском, Звановкой, Константиновкой, Клебан-Быком и Плещеевкой в ДНР.

    Противник при этом потерял более 200 военнослужащих, три бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, склад с боеприпасами и три склада материальных средств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Богатыря, Вольного Поля, Комара в ДНР и Темировки в Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли более 170 военнослужащих, две бронемашины, восемь орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны вблизи Новоданиловки, Павловки, Каменского в Запорожской области, Токаревки, Садового и Днепровского в Херсонской области. Были уничтожены до 55 военнослужащих, артиллерийское орудие и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили три населенных пункта в ДНР. В частности, ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР, а 7 мая – Липовое в ДНР.

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    12 мая 2025, 17:08 • Новости дня
    Эксперт: Турецкие курды осознали бесперспективность террора против Анкары

    Востоковед Семенов: Турецкие курды сменили военные методы борьбы на диалог с Анкарой

    Эксперт: Турецкие курды осознали бесперспективность террора против Анкары
    @ EPA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Самоликвидация Рабочей партии Курдистана стала кульминацией переосмысления деятельности объединения. Переход к демократическим мерам отстаивания прав курдов станет перезагрузкой диалога организации с Анкарой, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее РПК сообщила о самороспуске и отказе от вооруженного противостояния с Турцией.

    «Решение о самороспуске Рабочей партии Курдистана (РПК) не спонтанное. В реальности, руководство организации работало над его реализацией еще с конца февраля. Необходимость данного шага назрела еще раньше, поскольку деятельность объединения на территории Турции давно перестала приносить значимые плоды», – считает востоковед Кирилл Семенов.

    «Любые попытки вооруженной борьбы с Анкарой приводили лишь к крушению репутации РПК в глазах международных наблюдателей. Все больше и больше крупных акторов убеждались в террористической природе фракции. Да и в целом, осуществление масштабных партизанских операций в последнее время стало весьма затруднительной задачей», – поясняет он.

    «Все это привело лидеров объединения к осознанию бесперспективности вооруженных методов борьбы за права курдов. На этом фоне и было решено «перезагрузить» организацию путем налаживания диалога с Турцией и поиском способов мирного сосуществования с Анкарой. В дальнейшем упор будет сделан на работу с парламентскими партиями, которые и до этого считались «политическими крыльями» РПК», – рассуждает собеседник.

    «При этом на соседнюю Сирию произошедшее особого влияния не окажет. В стране интересы курдов представлены другой партией – «Демократическим союзом». Эта организация, действительно, входила в состав РПК до середины 2000-х, но после первого роспуска организации превратилась в полностью самостоятельный институт», – рассказывает эксперт.

    «Схожие процессы происходили и в других странах Ближнего Востока. Когда-то многочисленные организации курдов развивались под крылом РПК, но сегодня речь идет о разрозненных малозначимых объединениях. Партия в процессе собственной эволюции сузила сферу деятельности до масштабов Турции, поэтому и ее «ликвидация» не должен отразиться на регионе», – заключил Семенов.

    Ранее РПК сообщила о решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией и самораспуститься. Партия объявила об этом шаге по итогам 12-го съезда, прошедшего с 5 по 7 мая, передает телеканал Rudaw. Кроме того, в партии заявили о переходе к демократическим способам борьбы за права курдов и призвали международное сообщество оказать помощь.

    «Мирный процесс лучше, чем вчерашняя война. Если РПК продолжит сражаться, она навредит себе», – отметил один из бывших руководителей организации Халила Атаджа. Другие подробности о причинах самороспуска не сообщаются. При этом о планах прекратить деятельность партии ее руководство сообщало еще в феврале.

    Тогда основатель РПК Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное тюремное заключение в Турции, призвал организацию сложить оружие. Он отмечал, что организация возникла в XX веке и она «достигла конца своего срока существования». После этого партия провела два съезда, на которых разрабатывала дальнейшую стратегию.

    В итоге большинство членов партии поддержали мирное урегулирование и самороспуск. РПК призвала Анкару дать правовые и политические гарантии Оджалану. Напомним, партия была основана еще в 1978 году для отстаивания прав курдского населения в республике. В 80-х организация начала выступать за создание этнической автономии в составе Турции.

    Примечательно, что решение РПК о роспуске может ослабить напряженность в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, пишет Bloomberg. Агентство напоминает, что Реджеп Тайип Эрдоган сделал урегулирование курдского конфликта своей главной целью: в случае успеха это укрепило бы стремление страны изменить Ближний Восток и усилило бы поддержку президента Турции.

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    12 мая 2025, 06:40 • Новости дня
    Военные России спасли десятки истощенных семей из Часова Яра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Часовом Яре российские бойцы проводят срочную эвакуацию мирных жителей, скрывавшихся в подвалах, где заканчиваются вода и продукты.

    Военнослужащие России эвакуируют десятки семей с детьми из подвалов домов в Часовом Яре, где у людей заканчивается вода и продукты, сообщает ТАСС. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

    «В подвалах в каждом доме в Часовом Яре находятся мирные люди, которые не пошли на поводу у националистов, когда те пригоняли автобусы, чтобы вывезти мирное население. Люди отказывались, прятались и ждали, когда придет российская армия», – отметил он.

    Депутат подчеркнул, что в уже освобожденных жилых домах российские военные находят стариков и детей и сразу начинают их эвакуировать. Многие нуждаются в медицинской помощи из-за истощения и нехватки воды и пищи.

    По словам Водолацкого, эвакуация происходит небольшими группами, так как в подвалах находят разные количества людей – от пяти до двадцати. Он добавил, что операция проходит в сложных боевых условиях, но российские военные продолжают спасать мирное население, выполняя гуманитарную миссию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные начали бои за село Ступочки к югу от Часова Яра. Подразделения ВС России закрепились на трех новых позициях в самом Часовом Яре. Бойцы «Барс-31» ранее уничтожили операторов БПЛА под Часовым Яром.

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