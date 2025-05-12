Министры иностранных дел России и Турции обсудили переговорную инициативу Путина

Tекст: Денис Тельманов

Министры иностранных дел России и Турции обсуждали инициативу по украинскому урегулированию, сообщает ТАСС. Согласно заявлению МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы, связанные с инициативой президента России Владимира Путина о начале прямых переговоров 15 мая в Стамбуле.

В ведомстве подчеркнули: «Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, связанные с инициативой президента Российской Федерации Владимира Путина о начале прямых переговоров по украинскому урегулированию 15 мая в Стамбуле».

Напомним, Владимир Путин накануне выступил с предложением к киевским властям возобновить без предварительных условий переговоры, которые были прерваны ими в 2022 году. Российский президент отметил, что ранее Россия неоднократно объявляла перемирия, однако они стабильно нарушались киевским режимом, включая последнее трехдневное перемирие на время празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Владимира Зеленского не упускать возможность для мирных переговоров по Украине.

Европейские лидеры на закрытых переговорах рекомендовали Зеленскому принять предложение России о переговорах без предварительных условий.

Во время парижской встречи 2019 года Зеленский изменил ключевое положение заранее подготовленного итогового документа и не согласовал его.