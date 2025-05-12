Monde: Лидеры стран ЕС призвали Зеленского к переговорам с Москвой без условий

Monde: Франция, Германия, Британия и Польша советовали Зеленскому начать переговоры

Tекст: Ирма Каплан

Лидеры Франции, Германии, Британии и Польши рекомендовали главе киевского режима Владимиру Зеленскому принять предложение российского президента Владимира Путина о начале переговоров, пишет газета Monde.



«Союзники призывают к перемирию Киев, а его западные союзники заявили, что безоговорочное прекращение огня для прекращения боевых действий является единственным способом достижения дипломатического решения в конфликте», – сказано в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на личные переговоры в Стамбуле, так как они помогут сторонам «определить, возможна ли сделка», а европейские лидеры и США будут понимать ситуацию и «смогут действовать соответствующим образом».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Путину в телефонном разговоре в воскресенье, что Анкара готова провести переговоры, «направленные на достижение долгосрочного решения». Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал предложение России о прямых переговорах «хорошим знаком».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, утром 11 мая президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.