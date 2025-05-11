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    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия и Турция успели навоеваться, но не успели наговориться

    Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.

    4 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как сосуществуют война и мир

    Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.

    4 комментария
    Дмитрий Соколов-Митрич Дмитрий Соколов-Митрич Победа наших дедов – это подвиг милосердия

    Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.

    15 комментариев
    11 мая 2025, 19:42 • Новости дня

    Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией

    Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп публично заявил о необходимости немедленного согласия Киева на переговоры с Москвой по инициативе президента России Владимира Путина.

    Президент США Дональд Трамп призвал Киев незамедлительно согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции, передает

    РИА «Новости». «Украина должна согласиться на это немедленно», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.


    Американский лидер подчеркнул, что подобные переговоры, по его мнению, хотя бы позволят понять, возможна ли сделка между сторонами. Также Трамп выразил сомнения по поводу готовности Украины к заключению соглашения с Путиным.

    Он добавил, что если договоренности достичь не удастся, то европейские лидеры и США будут знать о позициях сторон и смогут определиться с дальнейшими действиями.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    11 мая 2025, 02:46 • Новости дня
    Лукьянов: Москва сделала элегантный ход в ответ на ультиматум Европы и Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сделал «элегантный ход» в ответ на «ультиматум» Украины и Европы, заявил политолог Федор Лукьянов, комментируя предложение Москвы возобновить стамбульские переговоры.

    «Элегантный ход в ответ на то, что в Киеве и Европе назвали ультиматумом. Возобновить стамбульские переговоры – прямые и без предварительных условий. С того места, на чём прервали в 2022-м», – заявил Лукьянов в Telegram.

    При этом он отметил, что вопрос перемирия предлагается решать «уже по итогам этих переговоров». Как пояснил Лукьянов, «боевые действия продолжаются до достижения договоренностей, как и было понятно с самого начала».

    «Большая игра и война идут своим чередом», – заявил он, отметив, что теперь нужно дождаться «реакции визави». Он напомнил, что те «днем вроде как турбосанкциями грозили, если перемирия с понедельника не будет».

    Напомним, лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток. В заявлении также содержится предупреждение о введении более жестких санкций против банковского и энергетического сектора России, если Москва откажется поддержать полное прекращение огня.

    Путин в своем выступлении, подводя итоги торжественных мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями, 15 мая в Стамбуле. Путин не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Украиной.

    «(Такое перемирие ) было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?» – заявил Путин.

    Он также указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами.

    Коментарии (21)
    11 мая 2025, 11:51 • Новости дня
    Зеленский выдвинул условия для переговоров в Стамбуле

    Зеленский заявил о готовности к переговорам лишь после прекращения огня

    Зеленский выдвинул условия для переговоров в Стамбуле
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая. Об этом заявил Владимир Зеленский.

    Украина выразила готовность приступить к переговорам с Россией только после согласия Москвы на полное прекращение огня, передает ТАСС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Зеленский подчеркнул, что Киев ждет подтверждения со стороны России на «полное, длительное и надежное» прекращение огня с 12 мая. Только при выполнении этого условия Украина готова встретиться для переговоров.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине. При этом накануне лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток и подчеркнули необходимость эффективного международного мониторинга.

    Коментарии (52)
    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

    Коментарии (0)
    11 мая 2025, 11:13 • Новости дня
    Пушков сравнил реакцию Трампа и Макрона на предложение Путина по Украине
    Пушков сравнил реакцию Трампа и Макрона на предложение Путина по Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сенатор Алексей Пушков указал на разницу в реакции лидеров США и Франции на российскую инициативу по переговорам с Киевом, подчеркнув положительный отклик Дональда Трампа.

    Сенатор Алексей Пушков сравнил отношение президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона к предложению Владимира Путина о прямых переговорах между Москвой и Киевом в своем Telegram-канале.

    По словам Пушкова, реакция Трампа оказалась заметно более позитивной.

    Пушков отметил в своем сообщении: «Реакция Дональда Трампа на предложение Владимира Путина о прямых переговорах – совсем иная, чем реакция Макрона, который все еще пытается диктовать условия. Трамп положительно оценил инициативу России – в отличие от Макрона, который назвал ее первым, но недостаточным шагом, как будто ему решать, что достаточно, а что нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле. Президент США Дональд Трамп назвал этот день «потенциально великим» для России и Украины.

    Коментарии (8)
    11 мая 2025, 03:07 • Новости дня
    Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами
    Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас страны Европы продолжают в «хамской манере» разговаривать с Россией ультиматумами, но Москва считает, что рано или поздно начнется движение в сторону восстановления конструктивных отношений, заявил президент России Владимир Путин.

    Как заявил Путин, у Москвы есть «оптимизм и надежда» на то, что России и Европе удастся начать восстанавливать конструктивные отношения. Он полагает, что свою роль в этом сыграют «уроки истории» и мнение европейских народов, передает ТАСС.

    Он отметил, что речь идет и о тех странах, которые сейчас продолжают придерживаться «антироссийской риторики и явно агрессивных действий». «Пытаются до сих пор, мы это видим прямо вот в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», – заявил он.

    Путин подчеркнул, что при этом и множество жителей Европы, и лидеры некоторых стран, «которые проводят суверенную политику», не забыли историю Второй мировой войны. На Западе, сказал Путин, есть государства, которые искренне стремятся к урегулированию, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнул президент, Россия понимает, какое давление оказывается на лидеров европейских стран из-за визита в Москву, «искренне ценит их политическое мужество».

    Кроме того, Путин поблагодарил администрацию США за посреднические усилия в украинском урегулировании.

    Напомним, лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины потребовали от Москвы согласиться на полное прекращение огня с 12 мая. Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, не исключив договоренности о перемирии.

    Коментарии (10)
    10 мая 2025, 20:32 • Новости дня
    Журова осудила рукопожатие украинки Костюк с экс-россиянкой Касаткиной после матча
    Журова осудила рукопожатие украинки Костюк с экс-россиянкой Касаткиной после матча
    @ Hannes P Albert/dpa/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Госдумы Светлана Журова назвала рукопожатие между украинкой Мартой Костюк и экс-россиянкой Дарьей Касаткиной двойными стандартами.

    Журова заявила, что Касаткина теперь не россиянка, поэтому Костюк и пожала ей руку, передает «Спорт-Экспресс».

    По словам депутата, поступок украинки означает, что в случае, если российские спортсмены сменят гражданство, то украинцы начнут жать им руку.

    «По сути-то Касаткина – русская. Удивительная вещь, ничего не сказать. Это абсурд и двойные стандарты», – подчеркнула Журова.

    В матче второго круга Костюк одержала победу со счетом 6:4, 6:2.

    Напомним, российская теннисистка Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское.

    Журова призывала не хейтить Касаткину за смену гражданства.

    Легендарная советская фигуристка Ирина Роднина прокомментировала решение теннисистки Дарьи Касаткиной пословицей про бабу и воз. Комментатор Дмитрий Губерниев, между тем, заявлял, что теннисистка Дарья Касаткина имеет полное право выбирать, под флагом какой страны выступать, и осудил тех, кто называет ее за это предательницей.

    Коментарии (14)
    11 мая 2025, 01:56 • Новости дня
    Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая
    Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями, 15 мая в Стамбуле. Путин не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Украиной.

    «Не мы прервали переговоры в 2022 году. Это сделала украинская сторона», – заявил Путин. Российский лидер предложил Киеву возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий, передает ТАСС.

    «Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они (переговоры) проводились ранее, и там, где они были прерваны», – сказал он.

    Он указал, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, передает РИА «Новости».

    Москва «настроена на серьезные переговоры» с Киевом, которые должны позволить «устранить первопричины конфликта» и открыть дорогу «долгосрочному, прочному миру на историческую перспективу», сказал он.

    Путин подчеркнул, что «сейчас идут боевые действия, война», Москва же выступает за возобновление переговоров. «Ну чего здесь плохого? Те, кто действительно хочет мира, не может это не поддержать», – сказал он.

    «Наше предложение, что называется, на столе, решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые руководствуются, похоже, своими личными политическими амбициями, а не интересами своих народов», – сказал Путин.

    При этом президент заявил: «Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной».

    «Было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?» – заявил он.

    Напомним, срок перемирия, которое Москва объявила в зоне специальной военной операции в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, закончился.

    Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток. В заявлении также содержится предупреждение о введении более жестких санкций против банковского и энергетического сектора России, если Москва откажется поддержать полное прекращение огня.

    Коментарии (49)
    11 мая 2025, 13:02 • Новости дня
    Захарова: Киев невнимательно изучил предложение Путина о переговорах

    Захарова указала на непонимание Киевом сути предложения Путина о переговорах

    Захарова: Киев невнимательно изучил предложение Путина о переговорах
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что реакция Киева на инициативу президента России Владимира Путина по переговорам показала невнимание украинских властей к сути предложения.

    Захарова подчеркнула, что на Банковой плохо ознакомились с текстом заявления Путина и многочисленными комментариями мировых политиков и СМИ, которые поддержали инициативу российской стороны. По словам Захаровой, президент Путин четко обозначил порядок действий: вначале обсуждение первопричин конфликта, после чего возможно обсуждение перемирия. Она добавила: «Путин четко сказал: сначала переговоры о первопричинах, а там и о перемирии можно будет поговорить», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая. Позже посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

    Коментарии (16)
    11 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине
    Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне предложения президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле президент США Дональд Трамп заявил о «потенциально великом дне для России и Украины».

    «Потенциально великий день для России и Украины!» – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он заявил, что могут быть спасены «сотни тысяч жизней», если конфликт на Украине завершится. По его словам, «это будет совершенно новый и гораздо лучший мир». Трамп выразил намерение «работать» как с Россией, так и с Украиной, чтобы данный сценарий был реализован, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что «США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле». «Наступает большая неделя!» – заявил он.

    Напомним, Киев и его европейские союзники потребовали от Москвы согласиться на полное прекращение огня с 12 мая. Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами. Он предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, не исключив договоренности о перемирии.

    Коментарии (22)
    11 мая 2025, 06:19 • Новости дня
    Счета жителей Украины стали массово блокировать за нарушения правил мобилизации

    Tекст: Антон Антонов

    Власти на Украине начали массовую блокировку счетов граждан за нарушения правил мобилизации и неуплату штрафов, сообщают украинские СМИ.

    «На Украине начали массово блокировать счета тех, кто нарушил мобилизационные правила и не оплатил штрафы», – говорится в сообщении.

    По информации СМИ, по состоянию на 1 мая в Полтавской области вынесено около 1,5 тыс. постановлений о блокировке счетов для жителей, которых признали нарушителями порядка мобилизации, передает РИА «Новости».

    Блокировка счетов проходит после того, как в отношении нарушителя вынесено постановление о взыскании штрафа, а сам штраф не оплачен в течение 15 дней. Дело передается в исполнительную службу, которая блокирует банковские счета и взыскивает двойной штраф. Если средств на счетах недостаточно, арестовывается имущество, включая недвижимость, автомобили и ценные вещи.

    В министерстве юстиции отметили, что взыскание проводится как в национальной, так и в иностранной валюте, включая средства на счетах в банках и других финансовых учреждениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская насильственная мобилизация получила название «могилизация» из-за своей жестокости и произвола. Минобороны Украины отменило возможность снятия с воинского учета для людей, ранее признанных негодными к службе по состоянию здоровья. Депутат Киевсовета Алина Михайлова заявила о необходимости принудительной мобилизации всех граждан на Украине из-за проблем с пополнением армии. Заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса предложил ввести всеобщую воинскую обязанность, включая женщин, по примеру израильской армии.

    Коментарии (9)
    10 мая 2025, 21:10 • Новости дня
    Песков заявил о готовности России обдумать 30-дневное перемирие на Украине

    Песков: Россия рассмотрит предложение о 30-дневном перемирии на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия рассмотрит инициативу о 30-дневном прекращении огня на Украине, но давить на Москву бесполезно, заявил CNN пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия рассмотрит предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине.

    «Это новое развитие событий. У нас есть своя позиция», – заявил пресс-секретарь президента в интервью телекомпании CNN.

    Песков напомнил, что несколько дней назад президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня на три дня. По его словам, реакции Киева на это предложение не последовало, и он подчеркнул, что также не было критики в адрес Киева за отсутствие ответа, передает ТАСС.

    «Если Киев действительно хочет прекращения огня, почему бы не воспользоваться шансом хотя бы на три дня?», – подчеркнул Песков.

    Отвечая на вопрос журналиста о том, загоняет ли Россию в угол предложение европейских лидеров о 30-дневной паузе с 12 мая, представитель Кремля ответил отрицательно.

    Он добавил, что Москва открыта к диалогу и урегулированию конфликта на Украине, однако подчеркнул, что «Россия устойчива к любому давлению».

    Песков также отметил, что власти России ценят посреднические усилия президента США Дональда Трампа в попытках урегулировать ситуацию.

    Ранее МИД Украины заявил о готовности Киева и западных союзников к прекращению огня на 30 дней.

    СМИ сообщили о существовании плана по прекращению конфликта между Россией и Украиной, который включает 22 пункта, предусматривающих 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что долгосрочное решение украинского кризиса невозможно достичь только прекращением огня, необходимо устранять первопричины конфликта, в том числе угрозы безопасности для России.

    Коментарии (15)
    11 мая 2025, 11:41 • Новости дня
    Песков назвал цели переговоров с Украиной

    Песков назвал устранение первопричин конфликта на Украине целью переговоров

    Песков назвал цели переговоров с Украиной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Предстоящие переговоры с Киевом направлены на то, чтобы ликвидировать первопричины конфликта и отстоять ключевые интересы России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков озвучил цели предложенных переговоров с Украиной. По его словам, главной задачей должно стать устранение первопричин конфликта, а также обеспечение интересов России, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ТВ Центр.

    Он отметил, что украинская сторона не является самостоятельной, поскольку у нее есть кураторы. Он напомнил, что именно эти кураторы ранее заставили Киев выйти из переговорного процесса и отказаться от подписания парафированного документа.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала дождаться ответа тех сторон, которым президент России Владимир Путин предложил провести переговоры в Стамбуле. Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва готова к переговорам с Украиной в Стамбуле 15 мая, украинской стороне надо приехать и начать переговоры.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров.

    Коментарии (22)
    10 мая 2025, 23:03 • Новости дня
    США одобрили передачу Германией Украине 100 ракет для Patriot

    NYT: Германия получила разрешение США передать Украине 100 ракет для Patriot

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон одобрил передачу Германией Украине 100 ракет для комплексов ПВО Patriot и 125 ракет большой дальности, сообщила газета The New York Times (NYT).

    Источники в Конгрессе США заявили изданию, что Вашингтон одобрил Германии передачу Украине 100 ракет для комплексов ПВО Patriot и 125 ракет большой дальности, передает ТАСС.

    По информации издания, речь идет о вооружениях, которые производятся на территории Соединенных Штатов. Даже если ракеты принадлежат другому государству, для их передачи третьей стороне требуется одобрение американского правительства.

    Ранее сообщалось, что правительство Германии готовит меры по максимальному ограничению публичного раскрытия сведений о количестве и видах оружия для Украины.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае временного прекращения огня на Украине поставки вооружений Киеву должны прекратиться.

    Коментарии (27)
    11 мая 2025, 12:11 • Новости дня
    Фицо заявил о желании Запада продолжать конфликт на Украине
    Фицо заявил о желании Запада продолжать конфликт на Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил заинтересованность ряда западных государств в затягивании конфликта на Украине, аргументируя ими отказ от переговоров.

    Многие западные страны заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции, передает РИА «Новости». «Многим западным странам чрезвычайно важно, чтобы эта война продолжалась дальше», – заявил он журналистам в воскресенье.

    Фицо отметил, что именно эта позиция стала причиной несогласия ряда государств на проведение прямых переговоров между Россией и Украиной. Премьер Словакии добавил, что верит в возможность изменения такого подхода.

    Он подчеркнул, что решение о переговорах должно оставаться за Москвой и Киевом: если стороны заинтересованы в диалоге, они должны сами его вести. Фицо напомнил, что Запад уже срывал мирные переговоры между Россией и Украиной в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Владимир Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток и подчеркнули необходимость эффективного международного мониторинга.

    Коментарии (3)
    11 мая 2025, 15:49 • Новости дня
    В Турции заявили о быстрой подготовке переговоров по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Организация возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле может занять минимальное время после согласования позиций сторон.

    Организация и проведение возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле не потребует много времени, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития. По его словам, Турция обладает опытом как международный центр для урегулирования конфликтов и готова заняться организацией переговоров по мере появления конкретики от сторон.

    Представитель партии заявил: «Думаю, это (организация и проведение переговоров по Украине в Стамбуле – ред.) не займет много времени. У Турции, как мирового центра где решаются конфликты, достаточно опыта. Нужно дождаться конкретики от сторон».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Коментарии (3)
    10 мая 2025, 20:17 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии реакции Киева на предложение Путина о переговорах
    Песков заявил об отсутствии реакции Киева на предложение Путина о переговорах
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киев не ответил на предложение Владимира Путина начать прямые переговоры без предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, отсутствие официальной реакции со стороны Киева делает ситуацию вокруг переговоров противоречивой, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Владимир Путин открыт для контактов с любыми зарубежными лидерами, в том числе и с лидерами европейских стран, если те проявят готовность к диалогу. Он отметил, что в Европе слышны в основном противоречивые и конфронтационные заявления, а не призывы к восстановлению отношений с Россией.

    Комментируя отношения с Францией, представитель Кремля сообщил, что в данный момент каналы диалога с президентом Эмманюэлем Макроном отсутствуют. Однако, по его словам, между Москвой и Вашингтоном поддерживаются определенные коммуникации для обсуждения различных вопросов.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

    Президент Дональд Трамп выразил растущее недовольство затянувшимся конфликтом между Россией и Украиной.

    До этого Песков отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине и ждет реакции Киева, но ответа пока не поступило.

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