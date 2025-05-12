Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.9 комментариев
Нефть подорожала в ожидании заявления США и КНР по торговой политике
Мировые цены на нефть в понедельник немного выросли перед публикацией совместного заявления США и Китая по итогам переговоров по торговой политике, прошедших в Женеве.
Цена июльских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.14 поднималась на 0,64%, до 64,32 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,74%, до 61,47 доллара, передает РИА «Новости».
Эксперты ждут публикации совместного заявления по состоявшимся переговорам между США и Китаем. С 10 по 11 мая они провели в Женеве переговоры по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны являлся вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, а со стороны США – министр финансов Скотт Бессент. Совместное заявление будет опубликовано в понедельник.
«Предстоит выяснить, сможет ли проблема импортных пошлин быть решена и в какой степени это ослабит напряженность. Пока нефтяной рынок не увидит более существенных изменений на макроэкономическом и геополитическом уровнях, возможности для дальнейшего восстановления цен будут ограничены», – цитирует Bloomberg аналитика Qisheng Futures Co. Гао Цзяна.