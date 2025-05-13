Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?13 комментариев
Боец ВСУ рассказал о выдаче солдатам снаряжения с погибших
РИА «Новости»: Бойцам ВСУ выдают снаряжение, снаятое с погибших
Бывший украинский военный рассказал о том, какое снаряжение выдают в ВСУ.
Украинские военные получают снаряжение, снятое с погибших сослуживцев. Об этом рассказал боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Хантер», передает РИА «Новости».
Бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону России, рассказал, что «выдавались бронежилеты с двухсотых (погибших), с трехсотых (раненых)». «В некоторых моментах были битые пластины», – сказал «Хантер». По его словам, качество остального выданного снаряжения для солдат ВСУ также оставляло желать лучшего.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ.
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