Глава врачебной комиссии из Украины отмывала деньги в польских банках

Глава врачебной комиссии из Хмельницкого на Украине отмывала деньги в польских банках

Tекст: Дарья Григоренко

Радиостанция RMF FM передает, что Татьяна К. отмывала деньги в польских банках. В ее доме и офисах обнаружены миллионы долларов наличными, а также драгоценности и документы, подтверждающие незаконную деятельность. Татьяну обвиняют в выдаче поддельных медицинских справок для уклонения от службы в армии, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что польские правоохранители начали расследование после того, как Генеральный инспектор финансовой информации зафиксировал крупные переводы из Украины в польские банки. Денежные потоки поступали в филиалы в Кракове, Вроцлаве и Щецине, после чего счета были заблокированы, а прокуратура передала дело украинским властям.

Татьяна К. возглавляла комиссию, которая выдавала справки об инвалидности мужчинам призывного возраста, в том числе руководству прокуратуры Хмельницкой области. В настоящее время польская прокуратура продолжает сотрудничество с украинскими коллегами для окончательной передачи дела.

Ранее пленный ВСУ раскрыл бардак и коррупцию в украинской армии.

Кроме того, в августе начальники Бориспольского и Бучанского районных военкоматов Киевской области были арестованы по подозрению в организации незаконной схемы уклонения от мобилизации.