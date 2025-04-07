Людям надоедает попса и искусственность. Людям надоедает гнусавый рэп. Людям очень быстро надоедает всё, что искусственное, ненастоящее. Башкирская группа стала популярной в мире именно потому, что идет от истоков.2 комментария
Пленный ВСУ раскрыл бардак и коррупцию в украинской армии
Пленный ВСУ Мелещенко назвал ситуацию в украинской армии «бардаком и воровством»
Моральный дух украинских солдат, по словам пленного военнослужащего Руслана Мелещенко, находится в упадке из-за хаоса и воровства в рядах ВСУ, что приводит к большому числу раненых и попавших в плен.
Мелещенко заявил: «Ни комиссии, ни учебной подготовки – ничего… в окопе обстреляли – контузило три раза. Пришли ваши. У меня в роте – 50+. Они второй раз на позиции не хотели идти… Так что бардак, брехня, воровство», передает РИА «Новости».
Он также описал процесс своей мобилизации, отметив, что повестку ему вручили на работе, а медкомиссия была проведена формально. Один врач подписывал документы за двоих. По его словам, командование ВСУ плохо планирует боевые действия, что приводит к высокому числу раненых и пленных среди украинских военных.
Мелещенко подчеркнул критическую нехватку кадров в ВСУ, из-за чего сотрудники военкоматов мобилизуют возрастное население, заставляя его сражаться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине вскрыли факт закупки некачественной одежды для ВСУ. На Украине обвинили 28 работников военной отрасли в хищении на сумму 36,5 млн долларов. Главу департамента Минобороны Украины отстранили от должности в связи с уголовным делом.