Пленный ВСУ Мелещенко назвал ситуацию в украинской армии «бардаком и воровством»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мелещенко заявил: «Ни комиссии, ни учебной подготовки – ничего… в окопе обстреляли – контузило три раза. Пришли ваши. У меня в роте – 50+. Они второй раз на позиции не хотели идти… Так что бардак, брехня, воровство», передает РИА «Новости».

Он также описал процесс своей мобилизации, отметив, что повестку ему вручили на работе, а медкомиссия была проведена формально. Один врач подписывал документы за двоих. По его словам, командование ВСУ плохо планирует боевые действия, что приводит к высокому числу раненых и пленных среди украинских военных.

Мелещенко подчеркнул критическую нехватку кадров в ВСУ, из-за чего сотрудники военкоматов мобилизуют возрастное население, заставляя его сражаться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине вскрыли факт закупки некачественной одежды для ВСУ. На Украине обвинили 28 работников военной отрасли в хищении на сумму 36,5 млн долларов. Главу департамента Минобороны Украины отстранили от должности в связи с уголовным делом.