Дацик решил остаться в зоне СВО после гибели сына

Песков заявил о безрезультатном визите представителя Франции в Москву

Tекст: Ольга Иванова

Визит официального представителя Франции в Москву не принес ожидаемых позитивных сигналов по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает RT со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова газете Financial Times.

Песков подчеркнул, что российская сторона не услышала от французской делегации признаков готовности к продвижению мирного процесса. По его словам, европейские партнеры не проявляют заинтересованности в помощи достижению мира.

Он также отметил, что представитель Франции, прибывший в Москву для контактов по Украине, не привез с собой «какие-либо позитивные сигналы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по урегулированию ситуации на Украине наступил перерыв.