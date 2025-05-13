В Приморье отправили в суд дело о гибели студента

В суд направили дело о гибели студента на судне во время практики

Tекст: Денис Тельманов

Следственное управление СК РФ по Приморскому краю завершило расследование и направляет в суд уголовное дело против генерального директора компании ООО «Слайфиш», капитана траулера «Рауде» и старшего мастера добычи, передает РИА «Новости». Им вменяют нарушение правил охраны труда, что привело к гибели студента Керченского морского технического колледжа во время производственной практики в ноябре 2022 года.

По данным следствия, трагедия произошла в Японском море, южнее острова Аскольд. Третий курс студент выполнял работы по выборке канатов на палубе, когда канат оборвался, и ударившийся головой юноша скончался от полученной травмы. Эксперты установили, что судно отправилось в рейс без должного оснащения, а экипаж не обладал необходимой квалификацией и средствами индивидуальной защиты.

В числе обвиняемых также четверо сотрудников Керченского морского технического колледжа. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по статьям о нарушении правил охраны труда и халатности. Суд рассмотрит дело по существу в ближайшее время, отмечают в СУСК.

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