СК назвал основные версии причин пожара на складе Ozon в Подмосковье

Причиной крупного пожара на складе Ozon в Московской области могли стать короткое замыкание и нарушение техники безопасности, сообщил Следственный комитет.

«Рассматривается несколько версий причин возгорания, среди них: короткое замыкание электричества; нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ; неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственная группа в составе наиболее опытных следователей и криминалистов ГСУ СК по Московской области.

Проведены осмотры, изъяты серверы, системные блоки, документы, связанные с противопожарной безопасностью, проектная документация, правоустанавливающие и другие документы.

«Проведено более 30 допросов. Назначены судебно-медицинские, пожарно-техническая, оценочная и компьютерно-техническая судебные экспертизы. Следователям предстоит выяснить все причины и обстоятельства, приведшие к столь масштабному пожару, а также установить размер причиненного ущерба», – заключили в СК.

Напомним, в результате ЧП пострадали минимум 13 человек, двое пропали, один погиб. Площадь возгорания доходила до 35 тыс. квадратных метров. К тушению привлечено около 100 человек, три вертолета и пожарный поезд.

Причиной назывался как поджог, так и неисправность электрооборудования. Позже власти городского округа Истра сообщили, что причиной могло стать несоблюдение техники безопасности.

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара.