Стало известно о рассмотрении Госдумой закона о локализации такси

Tекст: Валерия Городецкая

Законопроект о требованиях к локализации легковых автомобилей для такси будет рассмотрен Госдумой 13 мая 2025 года во втором чтении, передает ТАСС. Проект решения Совета Госдумы размещен в думской электронной базе. В документе сказано: «Включить проект федерального закона в проект порядка работы Госдумы 13 мая 2025 года для рассмотрения во втором чтении».

Законопроект ранее был принят в первом чтении в январе 2024 года. Авторами инициативы стали глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Документ предусматривает право регионов устанавливать обязательные требования к уровню локализации автомобилей, работающих легковыми такси.

Уровень локализации предлагается определять по системе баллов, аналогичной применяемой для допуска машин к государственным закупкам. Также правительство получит возможность устанавливать категории транспортных средств, на которые не будут распространяться требования о локализации.

Профильный комитет по транспорту уточнил: для внесения автомобиля в реестр такси потребуется либо установленное правительством количество баллов локализации, либо производство машины по специальному инвестконтракту, заключенному с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. С 1 января 2033 года единственным критерием станет количество баллов локализации. Для Калининградской области и Дальнего Востока предусмотрены исключения: требования начнут действовать с 1 марта 2028 года и 1 марта 2030 года соответственно.

В случае одобрения законопроект вступит в силу 1 марта 2026 года.

Ранее в Госдуме предложили запретить вызов такси у запрещающих остановку знаков.