Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.0 комментариев
В Госдуме предложили запретить вызов такси у запрещающих остановку знаков
Депутат Татьяна Буцкая направила обращение генеральному директору ООО «Яндекс. Такси» Александру Аникину с просьбой разработать функцию автоматического запрета вызова такси в зонах действия знака «Остановка запрещена».
Буцкая отметила рост числа обращений граждан, касающихся вызова такси в местах с запретом остановки. По ее словам, некоторые пассажиры вызывают автомобили к запрещающим знакам, фотографируют машины и отправляют снимки в приложение. Таким образом они получают купоны на бесплатные поездки, отмечая в жалобах, что водитель якобы не знает ПДД, передает РИА «Новости».
Депутат предложила не только заблокировать возможность вызова такси в подобных местах, но и визуально выделять такие зоны на картах сервиса, например, красным цветом. Также она рекомендовала создать механизм автоматического перенаправления заказа к ближайшему разрешенному месту остановки.
Напомним, в 2023 году сервис «Яндекс. Такси» начал тестировать новый алгоритм подачи автомобилей такси в Москве. Если пассажир вызвал машину в точку, где остановка запрещена, ему придется пройти до места с разрешенной стоянкой.