Востоковед объяснил интерес Ирана к украинскому следу в атаке на Кувейт

Востоковед Сажин: Обвинения Украины в атаке на Кувейт отражают интересы Ирана

Tекст: Андрей Резчиков

«Что касается заявления Мохаммада Маранди о причастности Украины к атаке беспилотников на Кувейт, то здесь я бы не спешил с выводами, но обратил внимание на один важный момент. В Иране крайне редко бывает так, чтобы государственные деятели, гражданские или военные чиновники высказывали действительно личное мнение, расходящееся с линией руководства. Такие случаи практически исключены», – отметил востоковед Владимир Сажин.

Эксперт напомнил, что отдельные высказывания президента Ирана Масуда Пезешкиана ранее дезавуировались под давлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). «Поэтому я вполне допускаю, что заявление Маранди – это не частная точка зрения отдельного деятеля, а согласованная позиция нынешнего иранского руководства. Утверждать это со стопроцентной уверенностью нельзя, но, зная практику Исламской Республики, такую вероятность я бы не исключал».

Вместе с тем версия, что Киев организовал военную операцию под чужим флагом в Кувейте, выглядит крайне сомнительной, считает политолог.

«Украина не может позволить себе тратить ограниченные ресурсы на сложную операцию в регионе Персидского залива. Кроме того, я не вижу между Украиной и Ираном настолько сильного конфликта, который оправдывал бы подобный риск. Отдельные заявления с обеих сторон есть, но в целом, как мне кажется, Украине не до Ирана, а Ирану не до Украины. Речь идет не о бытовом запуске беспилотника, а о серьезной операции, требующей длительной подготовки. Я не думаю, что Украина стала бы использовать свои возможности не в том направлении», – предположил иранист.

По оценке Сажина, сейчас главный внешнеполитический интерес Ирана сосредоточен на монархиях Персидского залива. Именно этим обстоятельством следует руководствоваться при оценке наиболее вероятных сценариев произошедшего.

«Тегеран готовится к возможному удару со стороны США и Израиля и, по моей оценке, такой удар рано или поздно может произойти. Ответные удары Иран может наносить прежде всего по близлежащим странам – монархиям Залива. Американские объекты на их территории уже подвергались обстрелам. Поэтому отношение этих государств к Ирану для Тегерана крайне важно. Иран делает все возможное, чтобы эти страны заняли отрицательную позицию по отношению к возможному удару США по Ирану», – полагает востоковед.

В этой ситуации, полагает Сажин, Иран может прибегать к провокациям в отношении отдельных стран Персидского залива, чтобы продемонстрировать им последствия американского вмешательства. «Тем самым Тегеран дает понять, что монархиям Залива не следует поддерживать возможную военную операцию США. А монархии, в свою очередь, должны мягко, но настойчиво советовать Белому дому не делать этого шага. Но, как мне кажется, президент США Дональд Трамп рано или поздно нанесет такой удар», – резюмировал Сажин.

Ранее бывший советник иранской команды по ядерным переговорам Мохаммад Маранди заявил о причастности Украины к организации атаки беспилотников на Кувейт с целью доказать свою значимость президенту США.

«В Иране широко распространено мнение, что нападение на Кувейт было операцией под чужим флагом, вероятно, осуществленной украинским режимом, поскольку его оперативники сейчас присутствуют по всему региону, включая северный Ирак и Сирию. Украина стремится продемонстрировать свой потенциал Трампу», – заявил Маранди.

Атака на Кувейт произошла в четверг. В результате погибли два гражданина Италии (сотрудники компании Rheinmetall Italia), еще несколько человек получили ранения.

Как сообщали СМИ Кувейта, несколько беспилотников были нацелены на военные объекты страны. Одним из них была станция обнаружения ПВО, где в тот момент работали итальянские техники. Они обслуживали антенны зенитного ракетного комплекса Skyguard.

Италия и Кувейт возложили ответственность за атаку на Иран. В четверг Тегеран заявил о готовности к совместному с Кувейтом расследованию этой атаки. Там также официально отрицают свою причастность к этому инциденту. По данным источников иранского агентства Fars, украинцы развернули в регионе, включая иракский Курдистан, «тысячи беспилотников».