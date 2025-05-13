Суд арестовал лидера Измайловской ОПГ по делу об убийстве

Григорий Чехонадских заключен под стражу по обвинению в заказном убийстве

Tекст: Денис Тельманов

Суд удовлетворил ходатайство следствия, пишет ТАСС, и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Григория Чехонадских, члена Измайловской ОПГ.

В правоохранительных органах заявили: «Чехонадских Григорию Николаевичу предъявлено обвинение по п. »в«, »ж«, »з« ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и похищение лица по предварительному сговору в составе организованной группы из корыстных побуждений или по найму). У следствия есть основания полагать, что преступление носило заказной характер».

Следствие считает, что Чехонадских, известный как Вася Измайловский, участвовал в похищении и убийстве иностранного гражданина Басина В. Л., после чего скрыл тело жертвы. По версии следствия, преступление организовано по найму. Обвиняемый не признает вину в предъявленном преступлении.

Измайловская ОПГ действует с конца 1980-х годов и считается одной из крупнейших преступных группировок Москвы. ОПГ связывали с рядом других известных преступных формирований столицы, в том числе с Подольской ОПГ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд назначил участникам «таганской» ОПГ длительные сроки заключения за организацию убийства Деда Хасана и совершение других особо тяжких преступлений.

Главарь таганской ОПГ Игорь Жирноклеев получил 25 лет заключения за организацию убийства Деда Хасана и другие особо тяжкие преступления.

Супруга главаря ОПГ «Хади Такташ» Радика Галиакберова, осужденного пожизненно и отбывающего срок в ИК-18 «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе, пытается добиться перевода мужа в ИК-1 «Сосновка» в Мордовию.