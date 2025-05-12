Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?2 комментария
Суд приговорил участников «таганской» ОПГ к длительным срокам
Мосгорсуд приговорил лидера и девять участников «таганской» ОПГ по делу об убийстве Деда Хасана
Мосгорсуд назначил участникам «таганской» ОПГ длительные сроки заключения за организацию убийства Деда Хасана и совершение других особо тяжких преступлений.
Мосгорсуд вынес решение по делу «таганской» ОПГ, сообщает корреспондент ТАСС. Суд приговорил десять членов преступной организации к срокам заключения от 22 до 25 лет за убийства, бандитизм и другие особо тяжкие преступления. Главарь банды Игорь Жирноклеев получил максимальный срок – 25 лет.
Присяжные ранее признали всех обвиняемых виновными, включая организацию убийства криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан. Один из участников – Григорий Рабинович по прозвищу Гриша Таганский – умер в СИЗО из-за проблем с сердцем, поэтому уголовное преследование по нему прекращено по нереабилитирующим основаниям.
Суд также закрыл по нереабилитирующим основаниям часть статей против Жирноклеева и других подсудимых, касающихся похищения человека, грабежа и разбоя. Причиной стали истечение сроков давности или недостаточность доказательств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, главарь таганской ОПГ Игорь Жирноклеев получил 25 лет заключения за организацию убийства Деда Хасана и другие особо тяжкие преступления.
Между тем бывшая официантка ресторана «Старый фаэтон» Марьят Бикчурина предъявила иск участникам Таганской ОПГ на 50 млн рублей из-за повреждения спинного мозга при убийстве Аслана Усояна.
Ранее Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции Игорю Жирноклееву и Григорию Рабиновичу, им вменялось пособничество в убийстве Аслана Усояна и адвоката Натальи Вавилиной.