Суд приговорил участников «таганской» ОПГ к длительным срокам

Мосгорсуд приговорил лидера и девять участников «таганской» ОПГ по делу об убийстве Деда Хасана

Tекст: Мария Иванова

Мосгорсуд вынес решение по делу «таганской» ОПГ, сообщает корреспондент ТАСС. Суд приговорил десять членов преступной организации к срокам заключения от 22 до 25 лет за убийства, бандитизм и другие особо тяжкие преступления. Главарь банды Игорь Жирноклеев получил максимальный срок – 25 лет.

Присяжные ранее признали всех обвиняемых виновными, включая организацию убийства криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан. Один из участников – Григорий Рабинович по прозвищу Гриша Таганский – умер в СИЗО из-за проблем с сердцем, поэтому уголовное преследование по нему прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Суд также закрыл по нереабилитирующим основаниям часть статей против Жирноклеева и других подсудимых, касающихся похищения человека, грабежа и разбоя. Причиной стали истечение сроков давности или недостаточность доказательств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главарь таганской ОПГ Игорь Жирноклеев получил 25 лет заключения за организацию убийства Деда Хасана и другие особо тяжкие преступления.

Между тем бывшая официантка ресторана «Старый фаэтон» Марьят Бикчурина предъявила иск участникам Таганской ОПГ на 50 млн рублей из-за повреждения спинного мозга при убийстве Аслана Усояна.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции Игорю Жирноклееву и Григорию Рабиновичу, им вменялось пособничество в убийстве Аслана Усояна и адвоката Натальи Вавилиной.