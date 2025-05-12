Главарю таганской ОПГ назначили 25 лет за убийство Хасана

Главарь таганской ОПГ Жирноклеев получил 25 лет за организацию убийства Деда Хасана

Tекст: Мария Иванова

Мосгорсуд приговорил лидера таганской организованной преступной группировки Игоря Жирноклеева к 25 годам лишения свободы за организацию убийства Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, а также за совершение других особо тяжких преступлений, передает ТАСС.

Как отмечается, Жирноклеев признан виновным в ряде эпизодов, связанных с деятельностью банды.

Согласно решению судьи Андрея Суворова, Жирноклееву назначено наказание «по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания». Из 25 лет первые 12 он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 4 млн рублей.

Ранее присяжные признали Жирноклеева и еще девять членов его группировки виновными по делу. Судебное разбирательство проходило в условиях повышенных мер безопасности, учитывая резонанс и масштабы преступлений, совершенных организованной группой.

В ходе прошедших заседаний бывшая официантка ресторана «Старый фаэтон» Марьят Бикчурина предъявила иск участникам таганской ОПГ на 50 млн рублей.

В 2023 году турецкие правоохранители задержали главаря международной преступной группы Гурама Чихладзе, которого называли заказчиком убийства Аслана Усояна.