Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?2 комментария
Главарю таганской ОПГ назначили 25 лет за убийство Хасана
Главарь таганской ОПГ Жирноклеев получил 25 лет за организацию убийства Деда Хасана
Главарь таганской ОПГ Игорь Жирноклеев получил 25 лет заключения за организацию убийства Деда Хасана и другие особо тяжкие преступления.
Мосгорсуд приговорил лидера таганской организованной преступной группировки Игоря Жирноклеева к 25 годам лишения свободы за организацию убийства Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, а также за совершение других особо тяжких преступлений, передает ТАСС.
Как отмечается, Жирноклеев признан виновным в ряде эпизодов, связанных с деятельностью банды.
Согласно решению судьи Андрея Суворова, Жирноклееву назначено наказание «по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания». Из 25 лет первые 12 он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 4 млн рублей.
Ранее присяжные признали Жирноклеева и еще девять членов его группировки виновными по делу. Судебное разбирательство проходило в условиях повышенных мер безопасности, учитывая резонанс и масштабы преступлений, совершенных организованной группой.
В ходе прошедших заседаний бывшая официантка ресторана «Старый фаэтон» Марьят Бикчурина предъявила иск участникам таганской ОПГ на 50 млн рублей.
В 2023 году турецкие правоохранители задержали главаря международной преступной группы Гурама Чихладзе, которого называли заказчиком убийства Аслана Усояна.