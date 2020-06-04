Лидера таганской ОПГ Жирноклеева обвинили в пособничестве в убийстве Деда Хасана

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НОВОСТЬ ЧАСА:Лукашенко назначил нового премьера Белоруссии
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Польша намерена наказать Газпром за «Северный поток – 2»
«Надо создать трансконтинентальную опасность для Америки»
Как удалось уберечь Петербург от захвата Швецией
Почему американцы поддерживают майдан в США
Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление
Будет ли новая холодная война
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Китай формирует свою идеологию, правда, опять пытаясь скрестить западный Модерн со своим цивилизационным опытом. Отказ же от идеологии вообще – заведомый проигрыш в холодной войне с Западом. Подробности...
ПАСЕ не нравится, что Россия становится самостоятельнее
Владимир Добрынин, журналист
Мы в России, конечно, международное право уважаем. Но если вы нам хотите навязывать свои ценности, то даже не думайте. Наши законы будут первичны в случае разногласий с международными. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
Без советского ада была бы забитая суетой и пошлостью жизнь
Дмитрий Ольшанский, публицист
Там были бы сложные новые люди, все эти так называемые крестьяне, которые платят налоги со старого заброшенного поля, а сами давно качают нефть, оформленную как храмовый вклад на помин души Еликониды Степановны. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику
В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условийПодробности...
Протестующие в США громят улицы и полицейские участки
В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах АмерикиПодробности...
В России отметили день пограничника
28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные мерыПодробности...
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