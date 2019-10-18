СМИ назвали заказчика убийства Деда Хасана

Убийство криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана) почти раскрыто, пишут СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Заказчиком убийства следствие считает вора в законе Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский), пишет «Росбалт» со ссылкой на источник.

В пользу этой версии, по данным издания, выступают записи прослушки, поступившие из Италии. Правоохранительные органы этой страны во время жизни Сухумского в Италии записали его беседу с находившимся в заключении в России Тариелом Ониани (Таро), после которых Сухумский якобы начал организацию покушения на деда Хасана.

В раскрытии заказчика сыграло роль расследование деятельности Таганской организованной преступной группировки.

«Выяснилось, что именно этой группировки принадлежало оружие, из которого расправились с главным мафиози. Раньше его использовали для устранения «вора в законе» Андрея Голубева (Скиф)», – отмечает издание.

Члены «таганской» ОПГ на допросах сообщали, что их предводитель Игорь Жирноклеев (Жирный) приказывал не выбрасывать использованное однажды оружие и прятать его для следующего применения.

В 2010 году, по данным издания, предводитель «таганских» приказал подопечным вести наблюдение за Хасаном и дал им оружие для убийства. После этого Деда Хасана тяжело ранили, но он смог выжить. В конце 2012 года «таганские» вновь начали слежку за Хасаном.

«А в январе из запасников группировки был извлечен автомат «Вал», который использовали при ликвидации Скифа. Однако сыщики с точностью установили, что киллер не был членом «таганской» ОПГ. По оперативной информации, наемником являлся на тот момент действующий служащий одного из спецподразделений Украины. Его специально для этой операции пригласили в Москву», – утверждает издание.

Напомним, Дед Хасан был убит в январе 2013 года. Его расстреляли на выходе из ресторана «Каретный двор». Летом прошлого года сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в убийстве Деда Хасана.