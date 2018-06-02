В Москве задержан подозреваемый в убийстве Деда Хасана

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета Деда Хасана.

Подозреваемый – 36-летний уроженец Азербайджана, проживающий на северо-западе Москвы, сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что задержанный якобы является известным в криминальном мире киллером.

Напомним, в январе 2013 года был убит криминальный авторитет Аслан Усоян (Дед Хасан). Его расстреляли на выходе из ресторана «Каретный двор».